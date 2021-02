Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma 13 636 főre emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma 13 636 főre emelkedett.","id":"20210213_2020_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_93_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700394fc-8c1e-4dc5-9d4b-be77ca506643","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_2020_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_93_beteg","timestamp":"2021. február. 13. 09:04","title":"2020 új fertőzöttet találtak, elhunyt 93 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc427c6-a558-4a91-afe0-0d3da82944ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnaptól csak előzetes regisztrációval és két negatív teszttel léphetnek be német állampolgárok Csehországból.","shortLead":"Vasárnaptól csak előzetes regisztrációval és két negatív teszttel léphetnek be német állampolgárok Csehországból.","id":"20210214_Beutazasi_tilalom_lepett_eletbe_Csehorszagbol_Nemetorszagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cc427c6-a558-4a91-afe0-0d3da82944ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3455ab-580e-4f00-8a87-f61e5488178e","keywords":null,"link":"/vilag/20210214_Beutazasi_tilalom_lepett_eletbe_Csehorszagbol_Nemetorszagba","timestamp":"2021. február. 14. 16:10","title":"Beutazási tilalom lépett életbe Csehországból Németországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy májusban életbe lépő rendelet szerint a kerületben lévő társasházak 90 százalékos kedvezményt kaphatnak a közterület-használati díjból, amennyiben felújítást végeznek.\r

","shortLead":"Egy májusban életbe lépő rendelet szerint a kerületben lévő társasházak 90 százalékos kedvezményt kaphatnak...","id":"20210214_Rendelet_Momentum_roller_Ujbuda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6cfa44-30b8-43c2-8273-2b86958c9871","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Rendelet_Momentum_roller_Ujbuda","timestamp":"2021. február. 14. 14:32","title":"Külön drosztokat alakítanak ki Újbudán az elektromos rollereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A díj befizetése után a mérnökök csak egy adatbázisba kerülnek bele, viszont ha ebben nem szerepelnek, akkor nem is dolgozhatnak.","shortLead":"A díj befizetése után a mérnökök csak egy adatbázisba kerülnek bele, viszont ha ebben nem szerepelnek, akkor nem is...","id":"20210213_mernoki_kamara_nyilvantartasi_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e29c9b-ad47-4290-ae8d-8fcbfda2bdb7","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_mernoki_kamara_nyilvantartasi_dij","timestamp":"2021. február. 13. 19:18","title":"Két és félszerese lett a mérnöki kamara nyilvántartási díja, amiért semmi nem jár cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2487f619-f727-44e4-8b92-e0fe3e3dbd01","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani hétfőn az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán a ráckevei Duna-ági hídon és az M1-es autópálya M0-sra vezető, Hegyeshalom-Győr felőli csomóponti ágán - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani hétfőn az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán...","id":"20210214_Lezarasokkal_indul_a_het_az_M0ason_erdemes_lesz_elore_tajekozodni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2487f619-f727-44e4-8b92-e0fe3e3dbd01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2b7623-3712-411e-982c-37adeaec36e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Lezarasokkal_indul_a_het_az_M0ason_erdemes_lesz_elore_tajekozodni","timestamp":"2021. február. 14. 17:48","title":"Lezárásokkal indul a hét az M0-áson, érdemes lesz előre tájékozódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"854eef9a-f04e-4831-9cf6-8db84b5564cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a 911-esből nagyon kevés készült, ráadásul ezt a példányt az elmúlt évtizedekben alig használták.","shortLead":"Ebből a 911-esből nagyon kevés készült, ráadásul ezt a példányt az elmúlt évtizedekben alig használták.","id":"20210214_szuperritka_alig_hasznalt_regi_porsche_911_gt2_bukkant_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=854eef9a-f04e-4831-9cf6-8db84b5564cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff828e8-1794-416e-92d9-1c5849503c02","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_szuperritka_alig_hasznalt_regi_porsche_911_gt2_bukkant_fel","timestamp":"2021. február. 14. 06:41","title":"Szuperritka, alig használt régi Porsche bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e0be4c-594a-44a8-9591-762e2e04ba58","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar szakembernek három meccs kellett az első döntetlenéhez, amit a Stuttgart ellen szerzett meg.","shortLead":"A magyar szakembernek három meccs kellett az első döntetlenéhez, amit a Stuttgart ellen szerzett meg.","id":"20210213_hertha_stuttgart_bundesliga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70e0be4c-594a-44a8-9591-762e2e04ba58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57478e4-b561-4ed2-8463-ea817f835a14","keywords":null,"link":"/sport/20210213_hertha_stuttgart_bundesliga","timestamp":"2021. február. 13. 19:59","title":"Megszerezte első pontját a Hertha Dárdai Pállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17450c57-a952-4d07-944a-be47a81a44a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két megyével arrébb kapták el a nőt, akit végül a rendőröknek kellett megnyugtatni.","shortLead":"Két megyével arrébb kapták el a nőt, akit végül a rendőröknek kellett megnyugtatni.","id":"20210213_autosuldozes_kentucky_oleles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17450c57-a952-4d07-944a-be47a81a44a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7505f17-284f-4726-95c1-425de12ef18b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210213_autosuldozes_kentucky_oleles","timestamp":"2021. február. 13. 14:21","title":"Öleléssel végződött egy autós üldözés Kentuckyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]