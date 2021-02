Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b738855d-4fbf-40b6-b2d4-9408069a043b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"V. Ferenc ellen több elfogatóparancs is érvényben volt, csalás, lopás és kerítés miatt is körözték.\r

","shortLead":"V. Ferenc ellen több elfogatóparancs is érvényben volt, csalás, lopás és kerítés miatt is körözték.\r

","id":"20210218_Agynemutarto_rendorok_tobbszorosen_korozott_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b738855d-4fbf-40b6-b2d4-9408069a043b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d65eccf3-caff-49c1-9cdc-97d30b15cb69","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Agynemutarto_rendorok_tobbszorosen_korozott_ferfi","timestamp":"2021. február. 18. 07:27","title":"Az ágyneműtartóból szedték ki a rendőrök a többszörösen körözött hevesi férfit - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf17cffd-e641-4362-a119-cdb1fcd34ab1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szerint nemcsak a testnek, a léleknek is jót tesz a változatos és megfelelő táplálkozás. Hogy ez megoldható legyen egy Mars-misszió során is, a NASA a kanadai űrügynökséggel közösen pályázatot írt ki.","shortLead":"A NASA szerint nemcsak a testnek, a léleknek is jót tesz a változatos és megfelelő táplálkozás. Hogy ez megoldható...","id":"20210217_nasa_mars_misszio_elelmiszerellato_rendszer_taplalkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf17cffd-e641-4362-a119-cdb1fcd34ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a4d0d7-f535-464d-8567-fac2e63eee49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_nasa_mars_misszio_elelmiszerellato_rendszer_taplalkozas","timestamp":"2021. február. 17. 08:33","title":"1,5 milliárd forintos pályázatot írt ki a NASA, hogy legyen mit enniük a Marsra tartó űrhajósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b43a52-ef97-4491-8c7b-70eab758ab8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eurostat összesítése szerint az unió területén több mint 450 ezren haltak meg 2020 márciusa és novembere között. A Covid–19 betegség által okozott többlethalálozásokról infografikát készítettek, amelyet hónapról hónapra végigkövethet.","shortLead":"Az Eurostat összesítése szerint az unió területén több mint 450 ezren haltak meg 2020 márciusa és novembere között...","id":"20210217_halalozas_covid_koronavirus_jarvany_magyarorszag_eurostat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03b43a52-ef97-4491-8c7b-70eab758ab8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a6e127-b45d-4011-a2e1-d7b9bd247074","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_halalozas_covid_koronavirus_jarvany_magyarorszag_eurostat","timestamp":"2021. február. 17. 16:57","title":"Infografikán nézheti meg, hogyan ugrott meg ősszel a többlethalálozás Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe7ca1b-a5b5-4ab7-8450-ca80bb0b40e7","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Annyira nem érdekelt senkit a jövő héten szavazásra kerülő vita, hogy a KDNP szinte létező pártnak tűnt.","shortLead":"Annyira nem érdekelt senkit a jövő héten szavazásra kerülő vita, hogy a KDNP szinte létező pártnak tűnt.","id":"20210216_parlament_veszhelyzet_vita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7ca1b-a5b5-4ab7-8450-ca80bb0b40e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1160279-fd32-4ebe-a113-be9eb750e4f8","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_parlament_veszhelyzet_vita","timestamp":"2021. február. 16. 15:50","title":"A kormány a másodosztályt küldte el vitázni a veszélyhelyzet meghosszabbításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a0c1ff-4d42-4b40-a618-132a67414187","c_author":"BI","category":"kultura","description":"„Én bent teszem a dolgom, ti pedig kint tegyétek a dolgotok” – üzente a rehabról néhány hete Kiss Tibi a Quimby tagjainak, akik ezt meg is fogadták: vendégzenészekkel rögzítettek nemrég egy stúdiókoncertet, amelyet hamarosan láthatnak is a rajongók.



","shortLead":"„Én bent teszem a dolgom, ti pedig kint tegyétek a dolgotok” – üzente a rehabról néhány hete Kiss Tibi a Quimby...","id":"20210216_Kiss_Tibi_mar_gitarozas_szakaszban_van__ujabb_reszletek_a_Quimby_frontembererol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49a0c1ff-4d42-4b40-a618-132a67414187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e783ffa-5ae9-48e4-bf3d-00bb8a5b730c","keywords":null,"link":"/kultura/20210216_Kiss_Tibi_mar_gitarozas_szakaszban_van__ujabb_reszletek_a_Quimby_frontembererol","timestamp":"2021. február. 16. 16:18","title":"„Kiss Tibi már a gitározási szakaszban van” – újabb részletek a Quimby rehabon lévő frontemberéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be33ff29-fc67-4fcc-b611-aa7073fd12d8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Edit című vers egy notesztöredékben bukkant fel nemrég.","shortLead":"Az Edit című vers egy notesztöredékben bukkant fel nemrég.","id":"20210217_Licit_Jozsef_Attila_vers_kezirat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be33ff29-fc67-4fcc-b611-aa7073fd12d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1663ce-22de-40f8-83f7-285ec10b7803","keywords":null,"link":"/kultura/20210217_Licit_Jozsef_Attila_vers_kezirat","timestamp":"2021. február. 17. 16:20","title":"Csütörtöktől lehet licitálni a nemrég előkerült József Attila-kéziratra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"79 oldalas dokumentumon keresztül részletezik, mit vár a covid utáni időkben a világpolitikában Vlagyimir Putyin.","shortLead":"79 oldalas dokumentumon keresztül részletezik, mit vár a covid utáni időkben a világpolitikában Vlagyimir Putyin.","id":"20210217_oroszorszag_hirszerzes_alhirek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84fc3b8f-de0d-4921-9592-156f5adc466d","keywords":null,"link":"/vilag/20210217_oroszorszag_hirszerzes_alhirek","timestamp":"2021. február. 17. 18:59","title":"Észt hírszerzés: Oroszország a járvány miatt meggyengült Nyugattal számol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0513de-bfcf-4d14-9e13-bd60c49e9568","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai autógyártó is teljes erejével az villanyautózás felé fordul. ","shortLead":"Az amerikai autógyártó is teljes erejével az villanyautózás felé fordul. ","id":"20210217_Elektromosautomarka_lesz_a_Ford_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e0513de-bfcf-4d14-9e13-bd60c49e9568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618e19d5-3854-42d6-b08b-68c2d22155e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_Elektromosautomarka_lesz_a_Ford_Europaban","timestamp":"2021. február. 17. 13:59","title":"Elektromosautó-márka lesz a Ford Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]