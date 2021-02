Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c54c4b3-917e-4d0c-a280-e9cb90dc9b0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 20 méteres szakaszon történt a baj, személyi sérülés nem történt.","shortLead":"Nagyjából 20 méteres szakaszon történt a baj, személyi sérülés nem történt.","id":"20210217_egri_var_fal_omlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c54c4b3-917e-4d0c-a280-e9cb90dc9b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4605f2aa-a98f-4f2f-aafa-49cf5e39fb6a","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_egri_var_fal_omlas","timestamp":"2021. február. 17. 14:52","title":"Leomlott az Egri Vár fala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7f1a22-7205-4d53-bee3-ba4ef83635bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tematikus nappal próbálják tudatosítani a gyerekekben a higiénia fontosságát.","shortLead":"A tematikus nappal próbálják tudatosítani a gyerekekben a higiénia fontosságát.","id":"20210219_covid_koronavirus_iskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d7f1a22-7205-4d53-bee3-ba4ef83635bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041f9549-e6c3-4f4d-b00f-4f090c642d53","keywords":null,"link":"/elet/20210219_covid_koronavirus_iskola","timestamp":"2021. február. 19. 07:21","title":"Covid-napot tartanak egy magyar iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275ec6dc-66cc-408c-ba23-320bd1eac8b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új kígyófajt fedeztek fel frankfurti kutatók és a Kelet-Jangoni Egyetem szakértői Mianmarban, az állat a Myanophis thanlyiensis tudományos nevet kapta – közölte a Senckenberg Társaság.","shortLead":"Új kígyófajt fedeztek fel frankfurti kutatók és a Kelet-Jangoni Egyetem szakértői Mianmarban, az állat a Myanophis...","id":"20210218_uj_kigyofaj_mianmar_myanophis_thanlyensis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=275ec6dc-66cc-408c-ba23-320bd1eac8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf29e2ae-fa14-45c4-a5e9-17f5eeeae480","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_uj_kigyofaj_mianmar_myanophis_thanlyensis","timestamp":"2021. február. 18. 10:33","title":"Eddig ismeretlen kígyófajt találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb73b339-b00b-47ea-af00-2d405c9977cb","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"A nyolcvanas évek Londonjában játszódik az HBO új sorozata, az Ez bűn: abban a korszakban, amikor már a melegek is szabadon szerethettek és szabadon bulizhattak. És amikor egyszer csak egy rejtélyes kór elkezdte megtizedelni a közösséget.","shortLead":"A nyolcvanas évek Londonjában játszódik az HBO új sorozata, az Ez bűn: abban a korszakban, amikor már a melegek is...","id":"20210217_ez_bun_sorozat_kritika_melegseg_hbo_its_a_sin_aids","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb73b339-b00b-47ea-af00-2d405c9977cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9f0c0a-6c0c-4f51-b358-b58bb568d25a","keywords":null,"link":"/elet/20210217_ez_bun_sorozat_kritika_melegseg_hbo_its_a_sin_aids","timestamp":"2021. február. 17. 17:00","title":"„Ha heteroszexuális fiúk halnának meg ekkora számban, leállt volna a világ”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d55a18c-15da-4465-9a0e-c2c14353186a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy teljesítményű boxermotor főtengelye egészen 9000-es fordulatszámig elforgatható.","shortLead":"A nagy teljesítményű boxermotor főtengelye egészen 9000-es fordulatszámig elforgatható.","id":"20210217_510_loeros_szivomotor_es_hatalmas_szarny_ime_az_uj_porsche_911_gt3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d55a18c-15da-4465-9a0e-c2c14353186a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093d1737-4c2b-4d91-bbf0-94f28ceb95c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_510_loeros_szivomotor_es_hatalmas_szarny_ime_az_uj_porsche_911_gt3","timestamp":"2021. február. 17. 09:21","title":"510 lóerős szívómotor és hatalmas szárny: íme az új Porsche 911 GT3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A túra egy hétvégén át tartott. ","shortLead":"A túra egy hétvégén át tartott. ","id":"20210217_Elmaradt_szalagavato_kaposvari_osztalyfonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bba3c96-1f31-4a5e-94ca-27cb3001b98d","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Elmaradt_szalagavato_kaposvari_osztalyfonok","timestamp":"2021. február. 17. 09:56","title":"Elmaradt a szalagavató, házról házra járva tűzte fel a diákjainak a szalagot egy kaposvári osztályfőnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30263cc4-099d-4ae0-8ac5-ecf8582b6f77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sajón levonuló árhullám a közutakat is elárasztotta, így azok is tele vannak jégtáblákkal. ","shortLead":"A Sajón levonuló árhullám a közutakat is elárasztotta, így azok is tele vannak jégtáblákkal. ","id":"20210218_Nehol_folyami_jegtorokent_megy_a_Kozut_hokotroja_az_elaradt_utakon__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30263cc4-099d-4ae0-8ac5-ecf8582b6f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b98f1e9-bb6d-4382-b812-b350ac24fcaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_Nehol_folyami_jegtorokent_megy_a_Kozut_hokotroja_az_elaradt_utakon__video","timestamp":"2021. február. 18. 08:37","title":"Folyami jégtörőként megy a Közút hókotrója a vízzel elárasztott utakon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6e50b9-8f42-4cab-8e7f-8634cf879313","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Portik Tamás egykori szűk környezetéből kaphatnak választ a rendőrök arra a kérdésre, kik és miért robbantottak politikusoknál a kilencvenes években - legalábbis ezt állítja egy kormányközeli portál. De ha így is van és több mint húsz év után fény derül az indítékokra, akkor sincs miért aggódniuk a robbantóknak. Ezek a bűncselekmények már elévültek. Legutóbb 2014-ben történt olyan robbantás Budapesten, aminek az elkövetőjét azóta sem találták meg, a nyomozást már fel is függesztették.","shortLead":"Portik Tamás egykori szűk környezetéből kaphatnak választ a rendőrök arra a kérdésre, kik és miért robbantottak...","id":"20210218_Mar_nem_kerulnenek_bortonbe_azok_akik_Szajernel_es_Torgyannal_robbantottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d6e50b9-8f42-4cab-8e7f-8634cf879313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9afc04-3e83-496f-80d6-dfa5e0b91f27","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Mar_nem_kerulnenek_bortonbe_azok_akik_Szajernel_es_Torgyannal_robbantottak","timestamp":"2021. február. 18. 17:06","title":"Már nem kerülnének börtönbe azok, akik Szájernél és Torgyánnál robbantottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]