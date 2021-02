Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Sokoldalú, alkotó értelmiségi: matematikus, tankönyvszerző, könyvkiadó társalapítója, erotikus művek álneves szerzője, a bunyevác hagyományok őrzője. Borzalom, mondja, hogy a politikusok egyik nap ezt állíthatják az ország gazdasági helyzetéről, a másik nap meg azt. A koronavírus-járvány kezeléséről is van matematikai állítása. 2021. február. 20. 13:30 Obádovics J. Gyula: A politikusokat beültetném egy-két matematikaórára A szerb „Cseh Tamás"-ként is emlegetett énekes koronavírusos volt. 2021. február. 20. 09:55 Meghalt a legendás szerbiai énekes, Djordje Balasevic A brit királyi család bemutatta a nagyvilágnak Eugénia hercegnő újszülött fiát. 2021. február. 20. 12:12 Nevet kapott a legkisebb royal bébi Nem csak Samantha karaktere fog hiányozni az idei ráadásból. 2021. február. 20. 15:33 Mr. Big nélkül jön az új Szex és New York A Volkswagen szerint a Bogár és a Golf után ez a harmadik nagy mérföldkő a cég történetében. Nagy szavak ezek, benéztünk mögéjük, hogy a gyakorlatban milyen és mennyire élhető autó a futurisztikus ID.3. 2021. február. 21. 17:00 Szeretve gyűlölni: teszten a VW első igazi villanyautója, az ID.3 Érdemes energiát fektetni a kapcsolatépítésbe, mert az extrém élethelyzetekből, amilyeneket a vírus is teremt, csak a tartalékkal rendelkező párok jönnek ki jól – világít rá egy friss magyar kutatás. 2021. február. 20. 11:00 Tanulható, hogyan építsünk karantén-biztos párkapcsolatot Nem sikerült kilúgozni Veszprém 2023 Európa kulturális fővárosa pályázatát, de a kabinet úgy intézte, hogy az egyház is jól járjon, az ellenzéknek viszont nem osztanak lapot a projektben. 2021. február. 22. 07:00 Mintha nem is fideszes lenne Veszprém EKF-koncepciója, a kivitelezése annál inkább A szerb világelső saját rekordját javította meg azzal, hogy a döntőben három szettben legyőzte az orosz Danyiil Medvegyevet. 2021. február. 21. 12:51 Kilencedszer lett Melbourne bajnoka Novak Djokovic