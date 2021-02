Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"362dfeb0-74f2-40c0-af0a-6859e11e78c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Perseverance több mint 30 GB adatot és mintegy 23 ezer felvételt küldött haza a marsi landolásról. Ezeket mutatta be a NASA hétfő este.","shortLead":"A Perseverance több mint 30 GB adatot és mintegy 23 ezer felvételt küldött haza a marsi landolásról. Ezeket mutatta be...","id":"20210222_nasa_mars_landolas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=362dfeb0-74f2-40c0-af0a-6859e11e78c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634a297f-981f-47c2-a861-e2a8a8c3345c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_nasa_mars_landolas_video","timestamp":"2021. február. 22. 20:26","title":"Történelmi videó: így nézett ki a Perseverance landolása a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte látszik, micsoda gépezet működik a háttérben, az SZFE oktatói pedig csak eszköznek használják a hallgatókat.","shortLead":"Szerinte látszik, micsoda gépezet működik a háttérben, az SZFE oktatói pedig csak eszköznek használják a hallgatókat.","id":"20210223_Vidnyanszky_Az_SZFE_felmondo_tanarai_a_leggonoszabbul_jartak_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8ddc26-b88d-44f7-8a70-5d2cf8d01780","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_Vidnyanszky_Az_SZFE_felmondo_tanarai_a_leggonoszabbul_jartak_el","timestamp":"2021. február. 23. 09:52","title":"Vidnyánszky: Az SZFE felmondó tanárai a leggonoszabbul jártak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfb9097-1ebf-48a2-a9e9-72e1d07d6b2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA által megosztott rövid felvételen még a marsi szelet is hallhatjuk. A Marsról korábban is érkeztek hangminták, de a Perseverance most először küldött ilyet.","shortLead":"A NASA által megosztott rövid felvételen még a marsi szelet is hallhatjuk. A Marsról korábban is érkeztek hangminták...","id":"20210223_perseverance_marsjaro_mars_hangok_hangfelvetel_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abfb9097-1ebf-48a2-a9e9-72e1d07d6b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3d1b5c-9ebc-4f38-82d2-c0cd5ddd2148","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_perseverance_marsjaro_mars_hangok_hangfelvetel_nasa","timestamp":"2021. február. 23. 08:35","title":"Az első hangok a Marsról: újabb izgalmas felvételt küldött haza a Perseverance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Drágul a benzin és a gázolaj is. ","shortLead":"Drágul a benzin és a gázolaj is. ","id":"20210222_uzemanyagar_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13788334-00cc-484c-b2fd-ab8c606f0d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_uzemanyagar_dragulas","timestamp":"2021. február. 22. 15:35","title":"A benzin ára 6 forinttal emelkedik szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztárséf éttermeit teljesen földhöz vágta a koronavírus, rengeteg pénzt bukott tavaly.","shortLead":"A sztárséf éttermeit teljesen földhöz vágta a koronavírus, rengeteg pénzt bukott tavaly.","id":"20210223_gordon_ramsay_rengeteg_penzt_bukott_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4afc22a-7733-4bef-9b5b-3eb37835156a","keywords":null,"link":"/elet/20210223_gordon_ramsay_rengeteg_penzt_bukott_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2021. február. 23. 21:25","title":"Gordon Ramsay: Teljes pusztulást hoztak a lezárások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szomszédban már február elején kinyithattak az iskolák, miután több tízezer oktatót beoltottak a vírus ellen.","shortLead":"A szomszédban már február elején kinyithattak az iskolák, miután több tízezer oktatót beoltottak a vírus ellen.","id":"20210224_romania_tanarok_oltas_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affd57fe-74ff-48b8-835e-d6c4253ad68b","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_romania_tanarok_oltas_vakcina","timestamp":"2021. február. 24. 05:05","title":"Romániában soron kívül oltanak be 60 ezer pedagógust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07808177-0f13-43bb-9672-2586f7463b1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktorról és egy állítólagos titkos fejlesztésről szóló leleplezéssel állt elő egy Facebook-videóban Stummer János, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke. Ha igaz, amit állít, akkor a videóval államtitkot sértett, ami miatt büntetőeljárás indulhat ellene és borítékolható, hogy a testület éléről is távoznia kell. Mivel a képviselő szerint a beruházást titkosították, annak részleteit a hvg.hu sem hozhatja nyilvánosságra.","shortLead":"Orbán Viktorról és egy állítólagos titkos fejlesztésről szóló leleplezéssel állt elő egy Facebook-videóban Stummer...","id":"20210223_titkositott_terv_strummer_janos_jobbik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07808177-0f13-43bb-9672-2586f7463b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53efcb76-e5c3-4a3b-9bf3-a2a6915a4c81","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_titkositott_terv_strummer_janos_jobbik","timestamp":"2021. február. 23. 14:59","title":"Állítólagos titkosított tervet fedett fel a jobbikos Stummer János, Orbánt is belekeverte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844f84cc-af25-42a2-ac3b-5d75bfb31997","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár a kutatók szerint az idei évben csökkenhet a daganatos megbetegedésben elhunytak száma az Európai Unióban, a koronavírus-járvány negatív hatással lehet erre a tendenciára.","shortLead":"Bár a kutatók szerint az idei évben csökkenhet a daganatos megbetegedésben elhunytak száma az Európai Unióban...","id":"20210222_rakos_megbetegedes_halalozas_daganatos_megbetegedes_europai_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=844f84cc-af25-42a2-ac3b-5d75bfb31997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9de79ba-3981-4639-b65e-d72c4a7d7a3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_rakos_megbetegedes_halalozas_daganatos_megbetegedes_europai_unio","timestamp":"2021. február. 22. 20:03","title":"1,27 millió ember halhat meg rákbetegség miatt 2021-ben az Európai Unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]