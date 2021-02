Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ee914c9-3d70-4885-adc7-866a362ee2b9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Először mutatják be a nyilvánosság előtt Vincent van Gogh egyik festményét, miután több mint egy évszázadon át egy francia család magángyűjteményében volt.\r

\r

","shortLead":"Először mutatják be a nyilvánosság előtt Vincent van Gogh egyik festményét, miután több mint egy évszázadon át...","id":"20210225_Soha_nem_latott_Van_Goghfestmeny_mutatnak_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ee914c9-3d70-4885-adc7-866a362ee2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fb064b-bfaa-42eb-b02b-426c4f8e7371","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Soha_nem_latott_Van_Goghfestmeny_mutatnak_be","timestamp":"2021. február. 25. 09:10","title":"Soha nem látott Van Gogh-festményért lehet sok millió eurót fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e47b09-1048-4802-95d8-6ff79dba7912","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A kezdetektől Orbán Viktor illiberális forgatókönyvéből dolgozik Varsóban Jaroslaw Kaczynski, aki Lengyelország tényleges irányítójaként most a független médiát vette célba, és felvásároltatta a vidéki lapokat.","shortLead":"A kezdetektől Orbán Viktor illiberális forgatókönyvéből dolgozik Varsóban Jaroslaw Kaczynski, aki Lengyelország...","id":"202108__lengyel_mediahaboru__koalicios_viszaly__videki_sajto_lenyulasa__a_pelda_ragados","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62e47b09-1048-4802-95d8-6ff79dba7912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4d639a-0603-440a-8096-76a5350672a5","keywords":null,"link":"/360/202108__lengyel_mediahaboru__koalicios_viszaly__videki_sajto_lenyulasa__a_pelda_ragados","timestamp":"2021. február. 25. 17:00","title":"Orbánt másolja a lengyel kormány, amikor nekiesik a médiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hétfőn a Parlament megszavazta a módosított jogszabályt, a köztársasági elnök már alá is írta.","shortLead":"Hétfőn a Parlament megszavazta a módosított jogszabályt, a köztársasági elnök már alá is írta.","id":"20210226_ader_hulladektorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ab462f-5f27-466d-a227-5b48642b8057","keywords":null,"link":"/zhvg/20210226_ader_hulladektorveny","timestamp":"2021. február. 26. 07:32","title":"Áder aláírta a hulladéktörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68dd3314-c8be-4161-ad2e-e20ac7732dd6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A közelben egy brit kutatóállomás működik, de egy ideje már nincs személyzete, mert a jégen keletkezett repedések fenyegetést jelentettek az emberek biztonságára.","shortLead":"A közelben egy brit kutatóállomás működik, de egy ideje már nincs személyzete, mert a jégen keletkezett repedések...","id":"20210226_brunt_selfjeg_antarktisz_leszakadt_jeghegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68dd3314-c8be-4161-ad2e-e20ac7732dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bb2d2a-0c5c-4b27-b9e7-4ce364067736","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_brunt_selfjeg_antarktisz_leszakadt_jeghegy","timestamp":"2021. február. 26. 19:53","title":"London méretű jéghegy szakadt le az Antarktiszról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72cdab77-5f00-4f16-918f-92126550ee0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tavaly a járvány miatt előbb elhalasztották, majd lefújták a parádét.

","shortLead":"Tavaly a járvány miatt előbb elhalasztották, majd lefújták a parádét.

","id":"20210226_budapest_pride_fesztival_felvonulas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72cdab77-5f00-4f16-918f-92126550ee0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6180755-6435-4d1c-8a86-bf0c61b2388b","keywords":null,"link":"/elet/20210226_budapest_pride_fesztival_felvonulas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 26. 18:50","title":"Megvan az idei Pride-felvonulás időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe2b399-951c-4f78-b732-f26375412de9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Napot vizsgáló Parker Solar Probe nevű űrszonda még 2020 nyarán készített fényképet a Vénuszról, amin látni lehet az Aphrodite Terra nevű magasföldet. Hogy miért, azt egyelőre a NASA tudósai sem értik.","shortLead":"A Napot vizsgáló Parker Solar Probe nevű űrszonda még 2020 nyarán készített fényképet a Vénuszról, amin látni lehet...","id":"20210226_nasa_parker_solar_probe_nap_urszonda_venusz_fenykep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fe2b399-951c-4f78-b732-f26375412de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea697f8-c292-4ec9-a28d-85a61b825b25","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_nasa_parker_solar_probe_nap_urszonda_venusz_fenykep","timestamp":"2021. február. 26. 13:03","title":"A NASA tudósait is meglepte a Vénuszról készített fénykép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet a tanárok átlagéletkorára és az egyre romló járványügyi adatokra hivatkozik.","shortLead":"A szakszervezet a tanárok átlagéletkorára és az egyre romló járványügyi adatokra hivatkozik.","id":"20210226_orban_viktor_pdf_digitalis_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b76ec2-d9bf-47f3-a04c-abc488e1ca27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_orban_viktor_pdf_digitalis_oktatas","timestamp":"2021. február. 26. 11:12","title":"Levélben kéri Orbán Viktort a PDSZ, rendelje el a teljes digitális oktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f39b36-9455-4b07-a669-fd8838e81e6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két lábon álló oroszlánhoz képest elég jelentősen változott a francia autómárka logója.","shortLead":"A két lábon álló oroszlánhoz képest elég jelentősen változott a francia autómárka logója.","id":"20210225_Bemutatta_uj_emblemajat_a_Peugeot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7f39b36-9455-4b07-a669-fd8838e81e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb3a062-5488-4f00-af39-0751754832db","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_Bemutatta_uj_emblemajat_a_Peugeot","timestamp":"2021. február. 25. 21:11","title":"Bemutatta új emblémáját a Peugeot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]