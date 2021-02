A Kia 2006-ban mutatta be a VW Golf, illetve az Opel Astra méretkategóriájában versenyző és a szlovákiai Zsolnán készülő cee'd-et, amit aztán 2012-ben követett a második generáció, 2018-ban pedig az immár Ceed néven támadó harmadik nekifutás. Utóbbi olyan jól sikerült, hogy a 2019-es Év Autója választáson igen szoros versenyben végül a harmadik helyet szerezte meg.

A típusból az ötajtós alapmodellen kívül létezik normál kombi, sportkombi és szabadidőautó változat is, melyek közül kettő zöld rendszámos plugin hibridként is hazavezethető. Mi most ez utóbbi két verziót mutatjuk be részletesen.

XCeed PHEV © László Ferenc

Ceed SW PHEV © László Ferenc

XCeed PHEV

A dél-koreai gyártó 2019 elején leplezte le az ötajtós Ceed szabadidőautósra faragott testvérmodelljét, az XCeedet. A crossoverek egyre zsúfoltabb piacán versengő újdonság néhány centiméterrel hosszabb, szélesebb és magasabb a normál Ceednél, de a 2,65 méteres tengelytávolság változatlan, és a továbbra is szigorúan elsőkerekes kivitel miatt senki se gondoljon komolyabb terepjáró-képességekre.

A fiatalos formatervű XCeedben alig 4 centiméterrel emelkedett az üléspozíció, vagyis a típus remekül lavírozik az alacsony építésű kompaktok és a sokak számára már túl magas SUV-ok közötti határmezsgyén. A felfüggesztést enyhén áthangolták, így például a rugók néhány százalékkal puhábbak, de ez nem jelenti azt, hogy esetleg túl puhává, dülöngélőssé vált volna az autó.

© László Ferenc

A Ceed 395-1291 literes csomagtartójához képest némi előrelépést jelent a 426-1378 literes puttony, már amennyiben egy normál belsőégésű motoros XCeedhez van szerencsénk. Az általunk is kipróbált plugin hibrid változat esetében ugyanis be kell érnünk 291-1243 literrel, ami a részben a csomagtartó, részben a hátsó ülések alá rejtett akkumulátorok következménye. És a nem túl méretes csomagtartó láttán tökéletesen érthető, hogy a normál Ceedből miért nem készül plugin hibrid (PHEV) változat.

Az utastérben felhasznált anyagok-, illetve az összeszerelés minőségére nem lehet panaszunk, és mind elöl, mind hátul korrekt a helykínálat. A jól felszerelt tesztautó kormánya mögött egy 12,3 colos digitális műszeregység található, a középső érintőkijelző 10,25 colos képátlóval rendelkezik. A hatfokozatú duplakuplungos automata váltó régimódi hatalmas kart kapott, a rádió és a klímavezérlés sokak örömére hagyományos nyomó- és tekerőgombokat vonultat fel, és természetesen Android Auto-, illetve Apple CarPlay-támogatást is kapunk.

© László Ferenc

© László Ferenc

Ceed SW PHEV

A ProCeed sportkombi gyönyörűre sikeredett, de sokaknak jobban bejön a Ceed normál kombi kivitele, és zöld rendszámos változat csak utóbbiból készül. A Ceed SW 4,6 méter hosszú, vagyis 29 centiméterrel nyúlik túl az ötajtós változaton, amiből értelemszerűen a csomagtartó kapacitál.

© László Ferenc

A Ceed kombi alaphelyzetben 625 liternyi csomagot képes magával vinni, de a hátsó üléstámlák lehajtását követően egészen 1694 literre növelhető a térfogat. Könnyen kikövetkeztethető, hogy a hibrid technológia ez esetben is alaposan beleharap a csomagtartóba, így a PHEV változat esetében be kell érnünk 437-1506 literes értékekkel. Jó hír viszont, hogy a csomagtartó könnyen pakolható, és a két töltőkábelnek kialakított rejtekhely nagyobb méretű, mint az XCeed esetében.

Utóbbi testvérmodellből átülve az utastér már ismerős lehet, viszont a Ceed SW tesztautó kormánya mögött nem a teljesen digitális műszeregység található. A 4,2 colos középső panel ugyan digitális, mellette azonban enyhén ódivatú analóg műszerek közölnek információt többek közt azt a hibrid rendszer működéséről, az akkumulátor töltöttségi szintjéről és a sebességről.

© László Ferenc

© László Ferenc

Hajtáslánc

A két típus plugin hibrid rendszere megegyezik egymással. A motorháztető alatt egy 1,6 literes egyszerű szívó benzinmotor található, mely 105 lóerővel, illetve 147 Nm-rel száll be a hajtásba, és ehhez hozzájön még a villanymotor 60 lóereje, illetve 170 Nm-es nyomatéka. A végeredmény 141 lóerő, illetve 265 Nm, ami kevés a sportkocsis menetteljesítményekhez, de a józanul dinamikus haladáshoz tökéletesen elegendő.

Automatikus üzemmódban az autó maga dönti el, hogy aktuálisan mi a leginkább ideális hajtási megoldás, ezenkívül mi magunk is választhatunk hibrid, illetve elektromos üzemmódot. Hiába relatíve kicsi, alig 8,9 kWh kapacitású az akkumulátor, a nem túl nagy tömeg és a nem túl erős hajtás miatt hozható az 50 kilométer körüli e-hatótáv.

© László Ferenc

Hőszivattyú nincs, és télen bosszantó, hogy csak akkor tudunk a benzinmotor beindulása nélkül közlekedni, akár csak 1-2 kilométeres távolságokat is, ha nem kapcsoljuk be a fűtést. Amint bekapcsoljuk, hiába vagyunk elektromos módban, a benzinmotor életre kel, hőt termel és elkezdi tölteni az aksit.

Ha kikapcsoljuk a hőmérséklet-vezérlést, akkor működik a garantáltan elektromos suhanás, viszont sajnos az ablakok párásodása is. Az ülésfűtés gyors és erős, csakúgy, mint a kormány fűtése, és Driver only módban lehetőség van csak a sofőr környezetének temperálására.

© László Ferenc

60 lóerővel villanyautóként lomha a kocsi, a komolyabb előzéseket viszont hibrid módban korrektül le lehet bonyolítani. A 0-100-as gyorsulás szintideje 11 másodperc körüli, a végsebesség pedig attól függ, hogy van-e töltés a telepben. Ha nincs, akkor csak 160-171 a legnagyobb tempó, ha van, akkor pedig 188-195 km/h a végsebesség. A villanymotor és az akkumulátor miatt 262-274 kilogrammal nőtt a tömeg, ami így éppen meghaladja az 1,5 tonnát.

A fogyasztást nagy mértékben befolyásolja, hogy milyen gyakran tudjuk töltőre dugni az autót, mi mindkét modell esetében 3,5-4 literes értékeket mértünk. Az üzemanyagtartály 50 helyett csak 37 literes, az akkumulátor teljes töltése teljesítménytől függően mintegy 2-4 órát vesz igénybe. Autózás közben a rendszer amúgy tipikusan 10-15 százalékig engedi lemerülni az aksit, amit aztán automatikusan elkezd tölteni a benzinmotorral, illetve természetesen rekuperációval.

© László Ferenc

Konklúzió, árak

+ : általánosan jó minőség, korrekt utastér, átgondolt és józan hibrid hajtáslánc, szerény fogyasztás. –: nincs hőszivattyú, relatíve kicsi csomagtartó, megnőtt tömeg, magas ár.

A Kia tömegmodellekbe szerelt plugin hibrid hajtásláncát leginkább a józan jelzővel tudjuk illetni. A PHEV technika messze nem hibátlan, de sokat segíthet abban, hogy gyakori városi használat esetén jelentősen csökkenteni tudjuk a fogyasztást.

A spóroláshoz viszont először sajnos sokat kell költenünk. Míg 100 lóerős normál, illetve kombi Ceedünk akár már 5 millió forint magasságában is lehet, a zöld rendszámos XCeed és Ceed SW 10,4 millió forinttól indul, és a jobban felszerelt kivitelek ára könnyen elérheti a 12 millió forintot.

Házon belüli alternatíva lehet a Niro PHEV, mely környezettudatosnak ígért, 324 literes csomagtartójú kompakt divatterepjáró hazai alapára 10,1 millió forint. A 10,9 millió forintos listaárú tisztán elektromos e-Niro akár már 8,4 millió forintért a miénk lehet, már amennyiben ismételten elérhető lesz a villanyautókra igényelhető állami támogatás.

© László Ferenc

