[{"available":true,"c_guid":"997bfbee-c622-4890-84ea-625c936074ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő rengeteg szépségversenyen vett részt fiatalkorában, ezekből mutatott be néhány képkockát.","shortLead":"A színésznő rengeteg szépségversenyen vett részt fiatalkorában, ezekből mutatott be néhány képkockát.","id":"20210226_Video_18_eves_Michelle_Pfeiffer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=997bfbee-c622-4890-84ea-625c936074ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062500af-1ee3-40be-9240-5a1dfdedcd71","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Video_18_eves_Michelle_Pfeiffer","timestamp":"2021. február. 26. 21:14","title":"Így vonult a kifutón a 18 éves Michelle Pfeiffer - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04179ea7-f63f-4008-bb2c-c7cd78c58edb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szardínia szigetén március elsejétől újraindul az élet, megnyitják a vendéglátóhelyeket, kizárólag a maszk viselete és a távolságtartás lesz kötelező, miután a kedvező adatok miatt úgynevezett fehér színű besorolást kapott a terület - közölte szombaton az olasz egészségügyi minisztérium.","shortLead":"Szardínia szigetén március elsejétől újraindul az élet, megnyitják a vendéglátóhelyeket, kizárólag a maszk viselete és...","id":"20210227_Olaszorszag_feher_foltja_Szardinia_szigeten_feloldjak_a_jarvanykorlatozasok_tobbseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04179ea7-f63f-4008-bb2c-c7cd78c58edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183abd7f-9d06-414b-a38f-dc63712c6b9a","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_Olaszorszag_feher_foltja_Szardinia_szigeten_feloldjak_a_jarvanykorlatozasok_tobbseget","timestamp":"2021. február. 27. 21:41","title":"Olaszország fehér foltja: Szardínia szigetén feloldják a járványkorlátozások többségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207dae6d-5229-44b0-8a66-433bd62b0a92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre egy mintából azonosították az afrikai variánst, míg a brit mutációt már 418 embernél.","shortLead":"Egyelőre egy mintából azonosították az afrikai variánst, míg a brit mutációt már 418 embernél.","id":"20210226_koronavirus_operativ_torzs_mutacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=207dae6d-5229-44b0-8a66-433bd62b0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5537b0-c85a-453d-ae6c-97f1f81a6a5f","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_koronavirus_operativ_torzs_mutacio","timestamp":"2021. február. 26. 12:47","title":"Müller: Kimutatták Magyarországon a dél-afrikai vírusmutációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74500b85-92f4-47ab-ac88-28fad267c312","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átcsoportosítják a tanítás nélküli munkanapokat a jövő hétre.","shortLead":"Átcsoportosítják a tanítás nélküli munkanapokat a jövő hétre.","id":"20210226_szunet_koronavirus_jarvany_budapest_iskola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74500b85-92f4-47ab-ac88-28fad267c312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ed2865-7ed3-47f0-9549-09cd9394846a","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_szunet_koronavirus_jarvany_budapest_iskola","timestamp":"2021. február. 26. 11:28","title":"Teljesen leáll az oktatás jövő héten a járvány miatt egy budapesti iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0528792c-6084-447c-b05e-b6acd2026746","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nemzedékek szocializálódtak a kikényszerített öncenzúra kultúrájában – mondja a 70-es évekről Rainer M. János történész. Sokan azt mesélik, azért szerettek úttörők lenni, mert ott voltak okos és csinos fiúk, de az is előkerül, hogy ha valaki nem vett részt ebben, azért mindig járt valami büntetést. A Hóvirág őrs naplója, harmadik rész. ","shortLead":"Nemzedékek szocializálódtak a kikényszerített öncenzúra kultúrájában – mondja a 70-es évekről Rainer M. János...","id":"20210227_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_harmadik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0528792c-6084-447c-b05e-b6acd2026746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214abaf5-a8d8-4939-956e-ed7b61287647","keywords":null,"link":"/360/20210227_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_harmadik_resz","timestamp":"2021. február. 27. 19:00","title":"Doku360: A gyerekek is tudták, az iskolában mit mondhatnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2261d-e871-4aa9-90a1-2f4114deb4a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felhívták a figyelmet az oltás fontosságára.","shortLead":"Felhívták a figyelmet az oltás fontosságára.","id":"20210227_Megkerdeztuk_az_Operativ_torzset_elkepzelhetonek_tartjake_a_plazak_bezarasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56c2261d-e871-4aa9-90a1-2f4114deb4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a442ed2-f306-4291-84f1-3a6d8c0ab34e","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Megkerdeztuk_az_Operativ_torzset_elkepzelhetonek_tartjake_a_plazak_bezarasat","timestamp":"2021. február. 27. 13:08","title":"Megkérdeztük az Operatív törzset, elképzelhetőnek tartják-e a plázák bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0555c4c4-50a4-4b91-98ef-75ce82847e22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy új sorozatnak köszönhetően most kiderül.","shortLead":"Egy új sorozatnak köszönhetően most kiderül.","id":"20210226_Hogy_nezne_ki_Boris_Johnson_ha_Kenneth_Branagh_jatszana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0555c4c4-50a4-4b91-98ef-75ce82847e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43efc81d-80bc-44a2-8c05-2757ba12bc40","keywords":null,"link":"/kultura/20210226_Hogy_nezne_ki_Boris_Johnson_ha_Kenneth_Branagh_jatszana","timestamp":"2021. február. 26. 09:01","title":"Hogy nézne ki Boris Johnson, ha Kenneth Branagh játszaná?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteken két körben is összehívta a Szegedi Tudományegyetem és a Klinikai Központ vezetése azt a több száz orvost, akik nem írták alá az egészségügyi szolgálati munkaszerződést. Úgy tudjuk, hogy az egyetemi vezetőknek nem sikerült meggyőzniük az orvosokat. Ha hétfő éjfélig nem gondolják meg magukat, keddtől megáll az élet a szegedi klinikákon.","shortLead":"Pénteken két körben is összehívta a Szegedi Tudományegyetem és a Klinikai Központ vezetése azt a több száz orvost, akik...","id":"20210226_Kedden_akar_mutetek_maradhatnak_el_a_szegedi_klinikakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e958181e-fe4f-4451-98f1-321f136b6572","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Kedden_akar_mutetek_maradhatnak_el_a_szegedi_klinikakon","timestamp":"2021. február. 26. 21:30","title":"Nincs megállapodás, keddtől veszélyben a műtétek Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]