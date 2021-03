Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bd2236a-b6c4-41d5-bc88-cf32e2b3db82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hidegfront felhői szombat kora délutánra hagyják el az országot, hosszabb-rövidebb időre mindenhol kisüt a nap.","shortLead":"A hidegfront felhői szombat kora délutánra hagyják el az országot, hosszabb-rövidebb időre mindenhol kisüt a nap.","id":"20210227_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bd2236a-b6c4-41d5-bc88-cf32e2b3db82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2eafc3-2a03-4152-b5ea-8a7865965e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_idojaras","timestamp":"2021. február. 27. 11:43","title":"Éjjel újra fagyhat, de addig mindenhol süt még kicsit a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0021f341-e77d-46d3-bcfa-c0794bbd2233","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kalocsán is egy fideszes által irányított cég, a Kalocsai Innovációs Központ vette át a vezető szerepet a helyi kulturális életben a művelődési központ mellett.","shortLead":"Kalocsán is egy fideszes által irányított cég, a Kalocsai Innovációs Központ vette át a vezető szerepet a helyi...","id":"202108_kalocsai_innovacios_kozpont_terfoglalas_akulturaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0021f341-e77d-46d3-bcfa-c0794bbd2233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aec5351-8fbd-47a6-97b3-a80e5e29f0fc","keywords":null,"link":"/360/202108_kalocsai_innovacios_kozpont_terfoglalas_akulturaban","timestamp":"2021. február. 28. 16:15","title":"Újabb vidéki településen próbálkoznak a kulturális élet átszabásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Erotikus jelenetekkel is díszített, gyakorlatilag érintetlen ókori diadalkocsit találtak Pompeji ókori romvárosban Olaszországban. 