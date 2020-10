Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eee83707-9ef7-443c-81e2-29f018bea331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Északnyugat-Angliában található népszerű kirándulóhely, a Lake District lehet a világ első olyan – rengeteg tónak otthont adó – hegyvidéke, ahol a hegyimentők jetpacket húznak a hátukra.","shortLead":"Az Északnyugat-Angliában található népszerű kirándulóhely, a Lake District lehet a világ első olyan – rengeteg tónak...","id":"20201001_jetpack_repules_hegyimento_lake_district","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eee83707-9ef7-443c-81e2-29f018bea331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60474091-e951-4886-afb7-ab108fe97bb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_jetpack_repules_hegyimento_lake_district","timestamp":"2020. október. 01. 12:03","title":"Videó: Repülő ember mentheti a bajba jutott kirándulókat Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különös adókockázatot rejt a home office, a magyar törvények pedig nem készültek fel arra, hogy hirtelen sokan szeretnének otthonról dolgozni.","shortLead":"Különös adókockázatot rejt a home office, a magyar törvények pedig nem készültek fel arra, hogy hirtelen sokan...","id":"20201001_home_office_munka_ado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0072fe89-907c-4f02-8111-46c7b0d46bfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_home_office_munka_ado","timestamp":"2020. október. 01. 12:17","title":"Az adózást is megkavarhatja a home office","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82483468-cc35-4143-895e-97c914adb1a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csillagszemű juhász, a kiskakast és a gyémánt félkrajcárja, királyság az üveghegyeken túl. A Magyar Népmesék Napja alkalmából mesés matricacsomag érkezik a Viberre. A matricák felelevenítik kedvenc karaktereinket és azok szállóigéit.","shortLead":"Csillagszemű juhász, a kiskakast és a gyémánt félkrajcárja, királyság az üveghegyeken túl. A Magyar Népmesék Napja...","id":"20200930_viber_magyar_nepmesek_matricacsomag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82483468-cc35-4143-895e-97c914adb1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7fde1d-fb9f-4e9b-ba4f-5a5ba935a869","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_viber_magyar_nepmesek_matricacsomag","timestamp":"2020. szeptember. 30. 19:33","title":"Nagyon klassz matricák jönnek a Viberbe, főszerepben a magyar népmesék alakjaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8cb1f58-4e33-4d78-a8d9-124d2733a8c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő volt az első ausztrál, aki Grammy-díjat nyert.","shortLead":"Ő volt az első ausztrál, aki Grammy-díjat nyert.","id":"20200930_Meghalt_Helen_Reddy_az_I_Am_Woman_feminista_pophimnusz_szerzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8cb1f58-4e33-4d78-a8d9-124d2733a8c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2e6235-1bc0-42d7-835b-d6a0508d5bd8","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Meghalt_Helen_Reddy_az_I_Am_Woman_feminista_pophimnusz_szerzoje","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:58","title":"Meghalt Helen Reddy, az \"I Am Woman\" feminista pophimnusz szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b86144f-8be0-411b-ad2a-de515d53ee90","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A nagy pénz leginkább 2022-től érkezhet, ám a feltételek még távolról sem világosak. ","shortLead":"A nagy pénz leginkább 2022-től érkezhet, ám a feltételek még távolról sem világosak. ","id":"20200929_mff_nextgenerationeu_eu_tamogatas_varga_banai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b86144f-8be0-411b-ad2a-de515d53ee90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebf6cc6-9fb8-4f03-8ab7-e887b4e3312a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_mff_nextgenerationeu_eu_tamogatas_varga_banai","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:59","title":"A kormány is elismerte: már jött uniós pénz a pandémiaválság csillapításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9570f3-7018-4621-b3b9-7fff67d86a54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német hatóságok adtak ki körözést a kocsira.","shortLead":"A német hatóságok adtak ki körözést a kocsira.","id":"20201001_Volkswagen_Arteon_lopott_Roszke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d9570f3-7018-4621-b3b9-7fff67d86a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6937bb84-8d7e-4b10-8f37-b1bff67b2215","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_Volkswagen_Arteon_lopott_Roszke","timestamp":"2020. október. 01. 09:53","title":"Röszkén kapták el a 12 milliós lopott autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65e1b18-f581-4119-b943-dc40802ac3d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alig több, mint egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt megtartották Donald Trump és Joe Biden első elnökjelölti vitáját.","shortLead":"Alig több, mint egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt megtartották Donald Trump és Joe Biden első elnökjelölti...","id":"20200930_trump_biden_elso_vita_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c65e1b18-f581-4119-b943-dc40802ac3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45ce70e-ab09-490e-a95e-4d18cbb43b36","keywords":null,"link":"/vilag/20200930_trump_biden_elso_vita_usa","timestamp":"2020. szeptember. 30. 05:28","title":"A járványról, a választás tisztaságáról, és arról vitázott Trump Bidennel, hogy melyikük tartja butábbnak a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e456e2f3-1131-489f-b6ff-8e3a0d766d21","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az eseményre a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumban került sor, hogy jelezzék, milyen fontosak a kadétiskolák.","shortLead":"Az eseményre a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumban került sor, hogy jelezzék, milyen fontosak...","id":"20200929_homerozes_nemeth_szilard_katonai_kozepiskola_honvedseg_kadetok_hadaprodok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e456e2f3-1131-489f-b6ff-8e3a0d766d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e3ee18-1bf2-4197-b752-fc75f02a02af","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_homerozes_nemeth_szilard_katonai_kozepiskola_honvedseg_kadetok_hadaprodok","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:10","title":"Németh Szilárd megtekintette, hogyan hőmérőzik a hadapródokat Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]