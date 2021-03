Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bae1548-23b4-41e4-88dc-887c30595e93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2020-ban, Szikszón találtak három nyávogó kismacskát, de meglepően vadak voltak: kiderült, hogy vadmacskákról van szó. Most szabadon engedték mindhármat a Bükkben.","shortLead":"2020-ban, Szikszón találtak három nyávogó kismacskát, de meglepően vadak voltak: kiderült, hogy vadmacskákról van szó...","id":"20210304_Tul_vadnak_tuntek_a_kiscicak_szabadon_engedtek_a_tavaly_talalt_vadmacskakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bae1548-23b4-41e4-88dc-887c30595e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1058ef46-8553-48ac-b955-bef7639eccb3","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Tul_vadnak_tuntek_a_kiscicak_szabadon_engedtek_a_tavaly_talalt_vadmacskakat","timestamp":"2021. március. 04. 08:58","title":"Túl vadnak tűntek a kiscicák: szabadon engedték a tavaly talált vadmacskákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6eaca98-5b0d-47a0-96af-14b1f2d4a49f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Amit tud, visz a kormánypárt, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti. A már több százmilliárd forintra rúgó vásárlások, beruházások, kiszervezések, \"megmentések\" adandó esetben a hatalomátmentést is szolgálhatják.","shortLead":"Amit tud, visz a kormánypárt, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti...","id":"202109__ujabb_trofeak_akulturaban__vidnyanszky_es_lezsak__2022__tuleloshow","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6eaca98-5b0d-47a0-96af-14b1f2d4a49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca949eea-11bd-48d3-aa23-3500cb7958fb","keywords":null,"link":"/360/202109__ujabb_trofeak_akulturaban__vidnyanszky_es_lezsak__2022__tuleloshow","timestamp":"2021. március. 04. 07:00","title":"Hol nyíltan, hol lopakodva gyarmatosítja az oktatást és a kultúrát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"74 ezer embert oltottak volna be a hétvégén, ezt meg nem határozott időpontra halasztották el. Az üzenetekbe egy bocsánatkérés is belefért. ","shortLead":"74 ezer embert oltottak volna be a hétvégén, ezt meg nem határozott időpontra halasztották el. Az üzenetekbe...","id":"20210305_sms_oltas_astrazeneca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15babb61-f282-4bf7-aa3e-bc824033bc22","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_sms_oltas_astrazeneca","timestamp":"2021. március. 05. 14:37","title":"Kiküldték a hétvégi AstraZeneca oltásokat lemondó sms-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9546f107-d3e9-44c8-a5b0-01e3a50dde54","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A Fidesz azt mondja: még nincs döntés arról, hova lépnek át, miután szerdán bejelentették: az alapszabály módosítása miatt kilépnek az EPP frakciójából. Bármerre is indulnak azonban el, az nagy mozgásokat indíthat el. ","shortLead":"A Fidesz azt mondja: még nincs döntés arról, hova lépnek át, miután szerdán bejelentették: az alapszabály módosítása...","id":"20210304_Atalakulhatnak_eroviszonyok_EP_Fidesz_kilepes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9546f107-d3e9-44c8-a5b0-01e3a50dde54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed426925-b4e4-43ee-8be6-f1a98fdce1c1","keywords":null,"link":"/eurologus/20210304_Atalakulhatnak_eroviszonyok_EP_Fidesz_kilepes","timestamp":"2021. március. 04. 06:30","title":"Komoly felfordulást okozhat az Európai Parlamentben a Fidesz kilépése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4d1f34-c558-4a2e-82bd-5abad5abf584","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy Dénes filmjének keddi bemutatója után, szerdán a másik magyar versenyfilmet, Fliegauf Bence Rengeteg – Mindenhol látlak című alkotását is levetítették a Berlinalén.



","shortLead":"Nagy Dénes filmjének keddi bemutatója után, szerdán a másik magyar versenyfilmet, Fliegauf Bence Rengeteg – Mindenhol...","id":"20210304_Bemutattak_a_masodik_magyar_versenyfilemt_is_a_Berlinalen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e4d1f34-c558-4a2e-82bd-5abad5abf584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9944409-16ab-41c3-951b-762f34082b71","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_Bemutattak_a_masodik_magyar_versenyfilemt_is_a_Berlinalen","timestamp":"2021. március. 04. 09:26","title":"Bemutatták a második magyar versenyfilmet is a Berlinalén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly december végén volt utoljára annyira sok koronavírus miatti haláleset egy nap alatt, mint most. A kórházban ápoltak száma is rohamosan nő.","shortLead":"Tavaly december végén volt utoljára annyira sok koronavírus miatti haláleset egy nap alatt, mint most. A kórházban...","id":"20210304_covid_jarvany_szamok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294d8583-b7f6-4411-9bb5-585734c1b7dd","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_covid_jarvany_szamok_koronavirus","timestamp":"2021. március. 04. 08:55","title":"Szerdán 4211 új fertőzött volt, csütörtökön már 6278, 152 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számlákat nyitott, majd Ghánába küldte a bankkártyákat a 69 éves nő. Amikor a számlákat zárolták, rokonait vette rá a pénzmosásban való együttműködésre.","shortLead":"Számlákat nyitott, majd Ghánába küldte a bankkártyákat a 69 éves nő. Amikor a számlákat zárolták, rokonait vette rá...","id":"20210305_penzmosas_tolnai_idos_no_50_millio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8df2726-2050-4667-97a9-9774dab40e02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210305_penzmosas_tolnai_idos_no_50_millio","timestamp":"2021. március. 05. 06:50","title":"50 millió forintot segíthetett tisztára mosni egy ghánai bűnözőkkel dolgozó tolnai asszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Több autó ütközött össze a Semmelweis utca környékén, sérültek is vannak.\r

","shortLead":"Több autó ütközött össze a Semmelweis utca környékén, sérültek is vannak.\r

","id":"20210303_Karambol_Ferihegyi_repuloter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3833e99-9e52-4f7c-b2f2-91941ce547b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_Karambol_Ferihegyi_repuloter","timestamp":"2021. március. 03. 16:24","title":"Négyes karambol miatt lezárták a Ferihegyi repülőtérre vezető utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]