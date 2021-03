Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fdc5c3c-cbea-425f-8ffa-bbbb0f853dac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt kamasz a baleset után gyalog menekült a rendőrök elől.","shortLead":"Öt kamasz a baleset után gyalog menekült a rendőrök elől.","id":"20210308_Autolopas_szuletesnap_15_eves_fiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fdc5c3c-cbea-425f-8ffa-bbbb0f853dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e3896a-a149-4796-928b-c435e60c404f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Autolopas_szuletesnap_15_eves_fiu","timestamp":"2021. március. 08. 16:59","title":"Autót lopott születésnapjára egy 15 éves fiú, az árokban kötött ki - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b4341c-a68c-48f7-ae10-b2dab273a8bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vasárnap esti karambolban hatan sérültek meg.","shortLead":"A vasárnap esti karambolban hatan sérültek meg.","id":"20210308_baleset_pomaz_eltiltas_bmw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b4341c-a68c-48f7-ae10-b2dab273a8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68da7e87-122e-499b-9b67-e6d9e6b79aa4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_baleset_pomaz_eltiltas_bmw","timestamp":"2021. március. 08. 19:22","title":"Úgy okozhatott súlyos balesetet egy férfi, hogy eltiltották a vezetéstől egy halálos baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e31cc18-6c46-4a08-9336-c4087f8b14cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyanú szerint a két férfi Budapesten és Velencén több mint 10 alkalommal lopott el katalizátorokat.\r

\r

","shortLead":"A gyanú szerint a két férfi Budapesten és Velencén több mint 10 alkalommal lopott el katalizátorokat.\r

\r

","id":"20210307_Tiz_katalizatort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e31cc18-6c46-4a08-9336-c4087f8b14cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea89034-5375-4517-be6b-7b7dcaae11e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Tiz_katalizatort","timestamp":"2021. március. 07. 12:45","title":"Tíz katalizátort loptak el, majd hozzácsaptak egy biciklit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A válogatott kapus egy SMA-val diagnosztizált kislánynak is segített azzal, hogy felhívta rá a figyelmet.","shortLead":"A válogatott kapus egy SMA-val diagnosztizált kislánynak is segített azzal, hogy felhívta rá a figyelmet.","id":"20210308_gulacsi_peter_sma_zsombor_lili","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2ab59b-e133-4b56-b3bf-a2250a817067","keywords":null,"link":"/elet/20210308_gulacsi_peter_sma_zsombor_lili","timestamp":"2021. március. 08. 14:24","title":"Még mindig lehet Gulácsi kesztyűjére licitálni, az ára pedig egy SMA-s kisfiú kezelésére megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője az osztrák Profilnak adott interjúban azt mondja, ő a személyeskedéseken hamar túltette magát, a Fidesszel a jogállami kérdésekben folytatott vita vezetett a szakításhoz.","shortLead":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője az osztrák Profilnak adott interjúban azt mondja, ő a személyeskedéseken hamar...","id":"20210307_Weber_profil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfeeeacf-ca4d-495d-8947-df6d5279a8f8","keywords":null,"link":"/360/20210307_Weber_profil","timestamp":"2021. március. 07. 09:00","title":"Manfred Weber: Orbán ellenségképek gyártásából él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b010e3-156a-4933-b244-c335dca7240d","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: pofátlanság, lakat, pártütés, posztmortem, radargép.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt: adunk öt...","id":"20210307_az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25b010e3-156a-4933-b244-c335dca7240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da059d3-454f-4559-bc3d-80c239357b17","keywords":null,"link":"/360/20210307_az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2021. március. 07. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János látja a home office-ban lopakodó lelket és halált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff25e67d-65ac-4ee6-b16a-e025029918c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikeresen teljesítették a pillecukortesztet a tintahalak, vagyis képesek voltak 50 másodpercet, de akár két percet is várni a vonzóbb jutalomfalatra, ellenállva a pillanat nyújtotta kísértésnek és lenyelni, amit éppen kínáltak nekik. ","shortLead":"Sikeresen teljesítették a pillecukortesztet a tintahalak, vagyis képesek voltak 50 másodpercet, de akár két percet is...","id":"20210307_pillecukorteszt_tintahal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff25e67d-65ac-4ee6-b16a-e025029918c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1efb64-fc38-41a5-9117-f01658f47a3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_pillecukorteszt_tintahal","timestamp":"2021. március. 07. 16:03","title":"Váratlan fejlemény: tintahalak sikeresen teljesítették a pillecukortesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerdától a közösségi közlekedési járatok tanszüneti menetrend szerint közlekednek.

","shortLead":"Szerdától a közösségi közlekedési járatok tanszüneti menetrend szerint közlekednek.

","id":"20210308_bkk_tanszunet_menetrend_valtozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc7766e-2954-4cac-864c-3bef78d5bec5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_bkk_tanszunet_menetrend_valtozas","timestamp":"2021. március. 08. 12:01","title":"Megint változik a BKK-járatok menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]