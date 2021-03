Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6aa43f90-03a2-4341-8144-4db8ca6480be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezérigazgató és a pénzügyi vezető is új titulust kaptak. Teljesen hivatalosan, a tőzsdefelügyelethez bejelentve.","shortLead":"A vezérigazgató és a pénzügyi vezető is új titulust kaptak. Teljesen hivatalosan, a tőzsdefelügyelethez bejelentve.","id":"20210315_Elon_Muskot_hivatalosan_technokirallya_koronazta_a_Tesla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aa43f90-03a2-4341-8144-4db8ca6480be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ee80d5-6ea9-43c8-85de-00a4972de154","keywords":null,"link":"/kkv/20210315_Elon_Muskot_hivatalosan_technokirallya_koronazta_a_Tesla","timestamp":"2021. március. 15. 18:45","title":"Elon Muskot hivatalosan technokirállyá koronázta a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2dc82f6-6bef-4ae6-ace1-479bd90b398a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ukrán Cseljebinszknek nem sikerült simán átmennie a pillérek között.","shortLead":"Az ukrán Cseljebinszknek nem sikerült simán átmennie a pillérek között.","id":"20210316_baja_duna_hid_piller_uszaly_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2dc82f6-6bef-4ae6-ace1-479bd90b398a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835fb9dd-55e1-4f14-847c-c65a6ff9f8bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_baja_duna_hid_piller_uszaly_baleset","timestamp":"2021. március. 16. 07:43","title":"Videó: Telibe kapta a bajai Duna-híd pillérét egy uszályokat toló hajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az utóbbi napokban több országban is leállították az oltóanyag használatát, miután vérrögképződéses esetekről kaptak bejelentést.","shortLead":"Az utóbbi napokban több országban is leállították az oltóanyag használatát, miután vérrögképződéses esetekről kaptak...","id":"20210314_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_vedooltas_astrazeneca_verrog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e225357-0da6-4758-86f5-11ddf1b031db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_vedooltas_astrazeneca_verrog","timestamp":"2021. március. 14. 22:23","title":"AstraZeneca: Nem utal arra tudományos adat, hogy az oltás vérrögképződést okozna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintha minden nap tömegbaleset lenne, annyi a koronavírusos beteg a szekember szerint. Úgy véli, jövő szerdán tetőzhet a harmadik hullám.","shortLead":"Mintha minden nap tömegbaleset lenne, annyi a koronavírusos beteg a szekember szerint. Úgy véli, jövő szerdán tetőzhet...","id":"20210316_zacher_gabor_koronavirus_minden_nap_tomegbaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3bcd5e9-79ce-4cf0-a118-e6bade94e849","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_zacher_gabor_koronavirus_minden_nap_tomegbaleset","timestamp":"2021. március. 16. 05:59","title":"Zacher Gábor: Vannak kórházak, ahol már az utolsó ágyakat sikerült elcsípnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint Budapest készen áll segítséget adni a kormányzatnak az oltási program felgyorsításához. A városvezető ezt már korábban jelezte a Miniszterelnökségnek, most az oltási helyszínek listáját is közzétette. ","shortLead":"A főpolgármester szerint Budapest készen áll segítséget adni a kormányzatnak az oltási program felgyorsításához...","id":"20210314_Karacsony_kozzetette_hol_nyitnanak_oltopontokat_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba0f91e-f024-4879-8f37-922f37e09974","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_Karacsony_kozzetette_hol_nyitnanak_oltopontokat_Budapesten","timestamp":"2021. március. 14. 14:46","title":"Karácsony közzétette, hol nyitnának oltópontokat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b28349-0544-4e87-ab96-52d3c2f1f0a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Botrány lett a francia lap karikatúrájából.","shortLead":"Botrány lett a francia lap karikatúrájából.","id":"20210314_Botrany_lett_Charlie_Hebdo_altal_kiadott_Meghan_Markle_rajzbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69b28349-0544-4e87-ab96-52d3c2f1f0a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f95273-8b80-4148-882d-466731f27777","keywords":null,"link":"/elet/20210314_Botrany_lett_Charlie_Hebdo_altal_kiadott_Meghan_Markle_rajzbol","timestamp":"2021. március. 14. 21:57","title":"Meghan Markle nyakán térdelő Erzsébet királynővel jelent meg a Charlie Hebdo ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Arról még lehet vitatkozni, hogy nagy erőfeszítésekkel kihozhatnak-e nyereségesre egy olimpiát, de milliárdokat költeni egy olimpiai pályázatra, majd veszíteni a közpénz soha meg nem térülésének legbiztosabb módja. Újabban lasszóval kell fogni a városokat, amelyek hajlandóak lennének végigmenni a jelentkezési procedúrán, így aztán óriási blamától mentette meg magát a NOB, amikor bejelentette, hogy Brisbane-nel tárgyal a 2032-es olimpia megrendezéséről.","shortLead":"Arról még lehet vitatkozni, hogy nagy erőfeszítésekkel kihozhatnak-e nyereségesre egy olimpiát, de milliárdokat költeni...","id":"20210314_olimpia_palyazat_nob_sport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050e1627-3c23-4ad9-a3d7-c8f56246fefc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_olimpia_palyazat_nob_sport","timestamp":"2021. március. 14. 11:00","title":"Így vált presztízsből a politikusok rémálmává az olimpiarendezés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49840fd8-a476-4415-9aaa-55676e371d6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kerületből is jelentették, hogy nem kaptak oltóanyagot.","shortLead":"Két kerületből is jelentették, hogy nem kaptak oltóanyagot.","id":"20210314_Tobb_fovarosi_oltopont_is_hiaba_varta_a_vakcinakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49840fd8-a476-4415-9aaa-55676e371d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7edb0c-1b6b-4124-aec7-b21d06067104","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_Tobb_fovarosi_oltopont_is_hiaba_varta_a_vakcinakat","timestamp":"2021. március. 14. 18:51","title":"Több fővárosi oltópont is hiába várta a vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]