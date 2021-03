Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79804c31-ac64-43db-921c-49262b1d8b68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elképesztő vezetési élménnyel kecsegtető újdonság közúton és versenyeken sem használható legálisan. ","shortLead":"Az elképesztő vezetési élménnyel kecsegtető újdonság közúton és versenyeken sem használható legálisan. ","id":"20210317_minden_szabalyra_fittyet_hany_az_uj_mclaren_hiperauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79804c31-ac64-43db-921c-49262b1d8b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a800b3-3595-47e1-9129-424c9a2c2723","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_minden_szabalyra_fittyet_hany_az_uj_mclaren_hiperauto","timestamp":"2021. március. 17. 06:41","title":"Minden szabályra fittyet hány az új McLaren hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd53deb9-3b87-4571-8699-350dfbceef3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonsággal a cseh márka versenytörténetének 120. évfordulóját ünneplik meg. ","shortLead":"Az újdonsággal a cseh márka versenytörténetének 120. évfordulóját ünneplik meg. ","id":"20210316_292_loeros_sportmodellel_bucsuzik_a_fabiatol_a_skoda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd53deb9-3b87-4571-8699-350dfbceef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d540879-2697-4541-9104-5df9057e0af1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_292_loeros_sportmodellel_bucsuzik_a_fabiatol_a_skoda","timestamp":"2021. március. 16. 12:56","title":"292 lóerős sportmodellel búcsúzik a Fabiától a Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amíg be nem oltanak elég embert, fenn kell tartani a védekezési intézkedéseket, különben pár hét múlva az USA-ban is olyan rossz lehet a helyzet, mint Európában.","shortLead":"Amíg be nem oltanak elég embert, fenn kell tartani a védekezési intézkedéseket, különben pár hét múlva az USA-ban is...","id":"20210315_Anthony_Fauci_Az_USAnak_el_kell_kerulnie_az_Europa_altal_elkovetett_hibakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd58fc09-d885-4563-b10b-53d69f8a1a12","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Anthony_Fauci_Az_USAnak_el_kell_kerulnie_az_Europa_altal_elkovetett_hibakat","timestamp":"2021. március. 15. 21:32","title":"Anthony Fauci Európa két hibájától inti óva Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ipsos felmérése szerint a 30 év alattiaknál a legmagasabb az oltást elutasítók aránya, egyharmaduk se kérné.","shortLead":"Az Ipsos felmérése szerint a 30 év alattiaknál a legmagasabb az oltást elutasítók aránya, egyharmaduk se kérné.","id":"20210316_ipsos_oltasi_hajlandosag_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753d551f-b2b3-42fe-aa6a-21d673be9d48","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_ipsos_oltasi_hajlandosag_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 16. 12:36","title":"Ötven százalék feletti az oltási hajlandóság Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468363ef-5b66-4240-ac81-85c91c303287","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"2020-ban az Európai Unióban 2,7 millió embert diagnosztizáltak rákkal, és további 1,3 millió ember, köztük több mint 2000 fiatal vesztette életét rákbetegségben. Ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak, akkor 2035-re a rákos megbetegedések várhatóan 24 százalékkal fognak nőni, így az EU-ban a rák válik a halálozások fő okává.","shortLead":"2020-ban az Európai Unióban 2,7 millió embert diagnosztizáltak rákkal, és további 1,3 millió ember, köztük több mint...","id":"20210317_4_milliard_eurot_kolt_az_EU_a_rak_elleni_kuzdelemre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=468363ef-5b66-4240-ac81-85c91c303287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20fa2b7-8e34-4c7b-8563-cc4512d5a219","keywords":null,"link":"/eurologus/20210317_4_milliard_eurot_kolt_az_EU_a_rak_elleni_kuzdelemre","timestamp":"2021. március. 17. 09:54","title":"Négymilliárd eurót költ az EU a rák elleni küzdelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77480076-76aa-405d-b687-9b26f039847d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A televíziók és okostelefonok kijelzőin használt technológiát kölcsönözték a kutatók egyfajta intelligens, fénykibocsátó tetoválás fejlesztéséhez.","shortLead":"A televíziók és okostelefonok kijelzőin használt technológiát kölcsönözték a kutatók egyfajta intelligens...","id":"20210315_oled_tetovalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77480076-76aa-405d-b687-9b26f039847d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38707acb-ed62-4236-a616-d4aafb7168c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_oled_tetovalas","timestamp":"2021. március. 15. 16:03","title":"Jönnek a világító, intelligens tetkók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65975975-676f-440c-917a-28b99f41133c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magát a világ első digitális autós cégeként aposztrofáló vállalkozás az erősen limitált szériás sportkocsi után SUV-okat is piacra tervez dobni.","shortLead":"A magát a világ első digitális autós cégeként aposztrofáló vállalkozás az erősen limitált szériás sportkocsi után...","id":"20210317_kincsem_hypergt_neven_uj_magyarbrit_szuperauto_keszul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65975975-676f-440c-917a-28b99f41133c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cfdd07-8ec2-49ba-9dd6-223398ff826b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_kincsem_hypergt_neven_uj_magyarbrit_szuperauto_keszul","timestamp":"2021. március. 17. 15:07","title":"Kincsem néven új magyar–brit szuperautót ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ea925a-8aa2-44ed-9235-768c2ba9d8fb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen lett volna, ha anno, március 15-én Gulyás Gergely a mostanában megszokott kapkodással tartott volna sajtótájékoztatót a múzeum lépcsőin? Litkai Gergely gondolatkísérlete arról, hogy mit kíván a magyar nemzet. (Vagy inkább a Pesti srácok?) Kiderül többek között, hogy mi is a nemzeti őrserleg, s hogy szóba kerültek-e a Nemzeti Bank alapítványai. ","shortLead":"Milyen lett volna, ha anno, március 15-én Gulyás Gergely a mostanában megszokott kapkodással tartott volna...","id":"20210315_Duma_Aktual_A_14_pont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8ea925a-8aa2-44ed-9235-768c2ba9d8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e6725c-fbe2-499d-aa5d-2e9707812c85","keywords":null,"link":"/360/20210315_Duma_Aktual_A_14_pont","timestamp":"2021. március. 15. 19:40","title":"Duma Aktuál: Kívánjuk a cenzúrát és a sajtó eltörlését! - avagy a márciusi 14 pont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]