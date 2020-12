Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péter legfőbb ügyész írásbeli kérdésre adott válaszából derült ki, hogy a bíróság már korábban elrendelte Nagy János mozgásának ellenőrzését.","shortLead":"Polt Péter legfőbb ügyész írásbeli kérdésre adott válaszából derült ki, hogy a bíróság már korábban elrendelte Nagy...","id":"20201228_nagy_janos_agrarminiszterium_helyettes_allamtitkar_polt_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f48c66b-053c-4f1a-aa0d-20249b76a678","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_nagy_janos_agrarminiszterium_helyettes_allamtitkar_polt_peter","timestamp":"2020. december. 28. 16:05","title":"Nyomkövetőt kapott a korrupcióval gyanúsított helyettes államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1d5bc8-b2d7-480d-91f4-00c47342340b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lista az adatvédelmi szabályok miatt a nyilvánosság, illetve a munkaadók számára sem lesz elérhető.","shortLead":"A lista az adatvédelmi szabályok miatt a nyilvánosság, illetve a munkaadók számára sem lesz elérhető.","id":"20201229_spanyolorszag_covid_oltas_vakcina_koronavirus_listazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e1d5bc8-b2d7-480d-91f4-00c47342340b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2dc809-0b12-4861-b74a-19fbce6449a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_spanyolorszag_covid_oltas_vakcina_koronavirus_listazas","timestamp":"2020. december. 29. 08:33","title":"Spanyolországban listára kerülnek azok, akik nem hajlandók beoltatni magukat a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétfőn bejelentett statisztikák alapján legalább 186 ezren hunytak el csak novemberig a koronavírus miatt Oroszországban. Ez több mint háromszorosa a korábbi adatoknak, amivel ők lettek a harmadik ország az elhunytak számát tekintve.","shortLead":"A hétfőn bejelentett statisztikák alapján legalább 186 ezren hunytak el csak novemberig a koronavírus miatt...","id":"20201228_koronavirus_oroszorszag_sokkal_tobb_elhunyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f0820c-9bdc-4847-8219-70b38880b520","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_koronavirus_oroszorszag_sokkal_tobb_elhunyt","timestamp":"2020. december. 28. 21:49","title":"Járvány a köbön: sokkal több áldozat van Oroszországban, mint amit eddig mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d91a11-d5d6-4549-923a-063b1210ff9e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az utolsó pillanatig sem lehetett tudni, vajon a THW Kiel, vagy pedig a Telekom Veszprém játszhat-e majd a Barca ellen a 2019–2020-as férfi kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében.\r

","shortLead":"Az utolsó pillanatig sem lehetett tudni, vajon a THW Kiel, vagy pedig a Telekom Veszprém játszhat-e majd a Barca ellen...","id":"20201228_kiel_veszprem_kezilabda_bl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1d91a11-d5d6-4549-923a-063b1210ff9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88dcecc5-bb7b-4a74-9fd4-70339c856f53","keywords":null,"link":"/sport/20201228_kiel_veszprem_kezilabda_bl","timestamp":"2020. december. 28. 22:35","title":"Szoros meccsen dőlt el, de nem jutott döntőbe a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szeles, de enyhe idővel kezdődik a hét. Az év utolsó napjaiban borús, csapadékos idő várható, szilveszter napján néhol hó, havas eső is lehet.","shortLead":"Szeles, de enyhe idővel kezdődik a hét. Az év utolsó napjaiban borús, csapadékos idő várható, szilveszter napján néhol...","id":"20201227_idojaras_elorejelzes_szilveszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf119254-02ac-4a6c-aff5-7b34228602e9","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_idojaras_elorejelzes_szilveszter","timestamp":"2020. december. 27. 18:10","title":"Nem hoznak zimankót az év utolsó napjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Ausztria, ha némi vonakodással is, de eleget tett uniós szomszédai kérésének, és a sípályáit vízkeresztig bezárta a külföldiek előtt. De az osztrákok sem használhatják a szállodákat, így a téli sport napközbeni tevékenységgé vált.","shortLead":"Ausztria, ha némi vonakodással is, de eleget tett uniós szomszédai kérésének, és a sípályáit vízkeresztig bezárta...","id":"202051__osztrak_sicentrumok__ures_liftek_es_palyak__veszteseghegyek__hocsata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac89db3f-ed9c-4e47-acf8-71fcacb18377","keywords":null,"link":"/360/202051__osztrak_sicentrumok__ures_liftek_es_palyak__veszteseghegyek__hocsata","timestamp":"2020. december. 28. 15:00","title":"Ausztria a szomszédjai nyomására vízkeresztig lezárta a sípályákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azt egyelőre nem közölték, mikor pótolják az összecsapást.","shortLead":"Azt egyelőre nem közölték, mikor pótolják az összecsapást.","id":"20201228_everton_manchester_elhalasztva_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eef81ce-9d76-4135-95aa-8b7b8c7874e2","keywords":null,"link":"/sport/20201228_everton_manchester_elhalasztva_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 18:06","title":"Koronavírusos több focista, elhalasztották az Everton–Manchester City-rangadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c9cc11-b1a3-40c8-b469-6fd7dd04dcf8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De mivel a felrobbantott lakókocsiból szóló felvétel jó előre figyelmeztetett, hogy evakuálni kell a környéket, továbbra is kérdés, ki vagy mi lehetett a célpont.","shortLead":"De mivel a felrobbantott lakókocsiból szóló felvétel jó előre figyelmeztetett, hogy evakuálni kell a környéket...","id":"20201227_Ongyilkos_elkoveto_allhat_a_nashvillei_robbantas_mogott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11c9cc11-b1a3-40c8-b469-6fd7dd04dcf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ace786-9f5a-4e39-8e74-3d3b7153026d","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_Ongyilkos_elkoveto_allhat_a_nashvillei_robbantas_mogott","timestamp":"2020. december. 27. 14:18","title":"Öngyilkos elkövető állhat a nashville-i robbantás mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]