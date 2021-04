Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc5e0aef-b0aa-49ce-a2d6-ef950acaa1bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Magyarországon az energetikai felújítások többsége nem tervezett, és alapvetően esztétikai megújítást jelent.","shortLead":"Magyarországon az energetikai felújítások többsége nem tervezett, és alapvetően esztétikai megújítást jelent.","id":"20210404_Energetikai_felujitas_szakerto_segitseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc5e0aef-b0aa-49ce-a2d6-ef950acaa1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acfea74-7c12-4a38-af71-a383a7954a91","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210404_Energetikai_felujitas_szakerto_segitseg","timestamp":"2021. április. 04. 20:39","title":"Többen kezdenének az ingatlanok energetikai felújításába, ha megfelelő szakértői segítséget kapnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210404_Elhunyt_Torzsok_Tibor_DKs_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b7d02c-aec7-43f3-a83f-cfec42ac8c67","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Elhunyt_Torzsok_Tibor_DKs_kepviselo","timestamp":"2021. április. 04. 16:28","title":"Elhunyt Törzsök Tibor DK-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7f44a8-788b-4478-8537-85cfdc868f1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök arról beszélt, hogy a vírus húsvétkor sem pihen, most is védekezni kell ellene.","shortLead":"A miniszterelnök arról beszélt, hogy a vírus húsvétkor sem pihen, most is védekezni kell ellene.","id":"20210403_orban_viktor_koronavirus_jarvany_vedooltas_husvet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e7f44a8-788b-4478-8537-85cfdc868f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79b1a0d-8864-4e6f-b35f-ae3aa7d6e25c","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_orban_viktor_koronavirus_jarvany_vedooltas_husvet","timestamp":"2021. április. 03. 11:32","title":"Orbán: 83 ezer embert oltunk be ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A 60 és 64 év közötti korosztályt beoltják a vakcinával.","shortLead":"A 60 és 64 év közötti korosztályt beoltják a vakcinával.","id":"20210404_Szlovenia_AstraZeneca_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e19f14-e24a-4f4b-b25c-05a651106582","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_Szlovenia_AstraZeneca_vakcina","timestamp":"2021. április. 04. 17:06","title":"Szlovéniában felfüggeszthetik az AstraZeneca-oltóanyag beadását a 60 évnél fiatalabbaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajtóhírek szerint a nyilvánossá vált adatcsomagban a facebookozók teljes neve, egyes esetekben pedig a telefonszáma is megtalálható. Időközben több magyar felhasználót is zárolt a fiókja.","shortLead":"Sajtóhírek szerint a nyilvánossá vált adatcsomagban a facebookozók teljes neve, egyes esetekben pedig a telefonszáma is...","id":"20210404_facebook_adatszivargas_felhasznaloi_adatok_e_mail_cim_telefonszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0113f8ca-f555-40c8-a699-283a4e7477aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_facebook_adatszivargas_felhasznaloi_adatok_e_mail_cim_telefonszam","timestamp":"2021. április. 04. 09:48","title":"Kiszivárgott 533 millió Facebook-felhasználó privát adata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85926b75-5aee-4cd2-ae83-1d6aa1f20aea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Szöulban kiállított graffitit „gondolt tovább” két látogató.","shortLead":"Egy Szöulban kiállított graffitit „gondolt tovább” két látogató.","id":"20210403_Azt_hittek_szabad_a_vasar_osszefestettek_egy_felmillio_dollaros_mualkotast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85926b75-5aee-4cd2-ae83-1d6aa1f20aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac70b73f-9963-44dd-8ce2-27632a86e7b3","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Azt_hittek_szabad_a_vasar_osszefestettek_egy_felmillio_dollaros_mualkotast","timestamp":"2021. április. 03. 20:05","title":"Azt hitték, szabad a vásár, összefestettek egy félmillió dolláros műalkotást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e943ead7-da3f-4023-8305-ba9115e6c0d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából 2,3 milliárd liter szennyvíz zúdulhat ki egy régi foszfátüzemből.","shortLead":"Nagyjából 2,3 milliárd liter szennyvíz zúdulhat ki egy régi foszfátüzemből.","id":"20210404_Veszhelyzet_Florida_szennyviz_szivargas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e943ead7-da3f-4023-8305-ba9115e6c0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbce25e-56f5-4e04-82dc-ac168bda0d37","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Veszhelyzet_Florida_szennyviz_szivargas","timestamp":"2021. április. 04. 18:43","title":"Vészhelyzetet hirdettek Floridában mérgező szennyvízszivárgás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9330aae-74fd-4788-af6c-d5eed07c149c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A pápa szerint \"vakcina-internacionáléra\" van szükség.","shortLead":"A pápa szerint \"vakcina-internacionáléra\" van szükség.","id":"20210404_Ferenc_papa_meltanyos_vakcinaelosztast_kert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9330aae-74fd-4788-af6c-d5eed07c149c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a647c73a-8d23-45cf-ba4b-572c3d3c4f94","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Ferenc_papa_meltanyos_vakcinaelosztast_kert","timestamp":"2021. április. 04. 13:28","title":"Ferenc pápa méltányos vakcinaelosztást kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]