Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08cbb484-90fa-4730-83a2-5d2a284e00e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő az élettársával bevásárlásból tartott haza, amikor belerohantak egy nyergesvontatóba.","shortLead":"A nő az élettársával bevásárlásból tartott haza, amikor belerohantak egy nyergesvontatóba.","id":"20200612_pocsaj_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08cbb484-90fa-4730-83a2-5d2a284e00e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffa077a-5025-4e73-87d4-2dba6a3dfbba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_pocsaj_baleset","timestamp":"2020. június. 12. 20:23","title":"Egy négygyermekes édesanya halt meg a pocsaji balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jönnek a speciális önkéntes tartalékos katonák, csak azt nem tudni, mitől lesznek speciálisak.","shortLead":"Jönnek a speciális önkéntes tartalékos katonák, csak azt nem tudni, mitől lesznek speciálisak.","id":"20200612_Uj_onkentes_tartalekos_katonai_csoportot_hoz_letre_a_kormany_5_milliard_megy_ra_a_Gazdasagvedelmi_Alapbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2c524c-61ee-4311-91cb-a4c1cc74f5f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Uj_onkentes_tartalekos_katonai_csoportot_hoz_letre_a_kormany_5_milliard_megy_ra_a_Gazdasagvedelmi_Alapbol","timestamp":"2020. június. 12. 08:41","title":"Új önkéntes tartalékos katonai csoportot hoz létre a kormány, 5 milliárd megy rá a Gazdaságvédelmi Alapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudni pontosan, mire kap 600 milliárd forint fejlesztési pénzt Debrecen a következő 10 évben, vagy, hogy egyáltalán kap-e, de Kósa Lajos, a város korábbi polgármestere egy klasszikust, magát Columbo felügyelőt is megemlítette a válaszában.","shortLead":"Nem tudni pontosan, mire kap 600 milliárd forint fejlesztési pénzt Debrecen a következő 10 évben, vagy, hogy egyáltalán...","id":"20200613_Kosa_a_Columbogyilkossagokkal_magyarazta_Debrecen_rejtelyes_600_milliardjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104b821b-3759-48c6-9753-03fe1faeb935","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_Kosa_a_Columbogyilkossagokkal_magyarazta_Debrecen_rejtelyes_600_milliardjat","timestamp":"2020. június. 13. 19:28","title":"Kósa Lajos Columbót emlegetve magyarázta Debrecen rejtélyes 600 milliárdját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669cc4e7-fe0e-40e9-86bb-09945d413987","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyészségnek nincs törvényben biztosított lehetősége, hogy megvizsgálja Magyar Turisztikai Ügynökség karácsonykor hotelfelújításra kiírt, feltűnően gyorsan kimerített pályázatát – derült ki a legfőbb ügyész egy kérdésre adott válaszából.","shortLead":"Az ügyészségnek nincs törvényben biztosított lehetősége, hogy megvizsgálja Magyar Turisztikai Ügynökség karácsonykor...","id":"20200613_nem_vizsgalhatok_meszaros_garancsi_csanyi_es_hernadi_villamgyors_palyazatai_Megusszak_Meszarosek_hogy_megkapargassak_az_ugyeszek_a_hotelekre_kapott_milliardokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=669cc4e7-fe0e-40e9-86bb-09945d413987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bb58f0-103e-4be5-9d9e-3266f9296fc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_nem_vizsgalhatok_meszaros_garancsi_csanyi_es_hernadi_villamgyors_palyazatai_Megusszak_Meszarosek_hogy_megkapargassak_az_ugyeszek_a_hotelekre_kapott_milliardokat","timestamp":"2020. június. 13. 11:15","title":"Megússzák Mészárosék, hogy megkapargassák az ügyészek a hotelekre kapott milliárdokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92703cf4-542b-4116-ba3e-f6ea21e607c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok indulatot kiváltó intézkedést hoztak meg.","shortLead":"Sok indulatot kiváltó intézkedést hoztak meg.","id":"20200612_Betiltottak_az_USA_legnepszerubb_autoversenyein_a_konfoderacios_zaszlokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92703cf4-542b-4116-ba3e-f6ea21e607c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cde2a2e-8ae2-4dbd-a54c-f19494a2e9ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_Betiltottak_az_USA_legnepszerubb_autoversenyein_a_konfoderacios_zaszlokat","timestamp":"2020. június. 12. 16:47","title":"Betiltották a Konföderáció zászlóit a legnépszerűbb amerikai autóversenyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nem is a pénz mennyisége, hanem az értelmes elköltése a lényeg – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában. A koronavírus mellett a költségvetésről is beszélt.","shortLead":"Nem is a pénz mennyisége, hanem az értelmes elköltése a lényeg – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli...","id":"20200612_Orban_A_koronavirus_elleni_vedekezes_elsosorban_az_embereken_mulik_nem_az_egeszsegugyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ed006f-2ab7-4823-981d-61cdf21c4186","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Orban_A_koronavirus_elleni_vedekezes_elsosorban_az_embereken_mulik_nem_az_egeszsegugyon","timestamp":"2020. június. 12. 08:01","title":"Orbán: A koronavírus elleni védekezés elsősorban az embereken múlik, nem az egészségügyön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea418c4-20fe-4568-8b45-b0167a58aff4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA számára a SpaceX űrhajójával 55 millió dollárba kerül egy űrutazás asztronautánként. Ez rengeteg pénz, de kontextusba helyezve máris érthető, miért mondják szakértők, hogy \"olcsó megoldás\".","shortLead":"A NASA számára a SpaceX űrhajójával 55 millió dollárba kerül egy űrutazás asztronautánként. Ez rengeteg pénz, de...","id":"20200612_spacex_nasa_urutazas_koltsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eea418c4-20fe-4568-8b45-b0167a58aff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74dcb9ce-6b00-48bc-88a9-a40566c1f943","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_spacex_nasa_urutazas_koltsege","timestamp":"2020. június. 12. 10:33","title":"Ebből a grafikonból ránézésre megérti, miért óriási dolog a SpaceX nagy űrutazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b167d5a8-c2f1-4d5c-8cf5-e49c768b9d93","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Valószínűleg sok taxis, sőt akár taxiscég is belebukik a válságba, ám se a hatósági tarifa megszüntetése, se a díjemelés, se a díjcsökkentés nem indokolt. Viszont lehetne enyhíteni a taxisok terhein, új, akár ideiglenes drosztokat létrehozni, promótálni a megbízható cégeket. És még szigorúbban kellene fellépni a hiénák ellen.","shortLead":"Valószínűleg sok taxis, sőt akár taxiscég is belebukik a válságba, ám se a hatósági tarifa megszüntetése, se...","id":"20200612_Kellene_valtoztatni_a_budapesti_taxizason_de_nem_a_tarifakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b167d5a8-c2f1-4d5c-8cf5-e49c768b9d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4e4316-7733-4b5b-bae4-7606dfee028c","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_Kellene_valtoztatni_a_budapesti_taxizason_de_nem_a_tarifakon","timestamp":"2020. június. 12. 14:30","title":"Kellene változtatni a budapesti taxizáson, de nem a tarifákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]