[{"available":true,"c_guid":"6057f771-3aa7-4948-aea1-2281fc43af34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik az oltás húsvétkor is.","shortLead":"Folytatódik az oltás húsvétkor is.","id":"20210405_Elhunyt_ujabb_213_koronavirusos_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6057f771-3aa7-4948-aea1-2281fc43af34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10b67e5-3657-4f26-9954-8f658b7e3cde","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Elhunyt_ujabb_213_koronavirusos_beteg","timestamp":"2021. április. 05. 09:20","title":"Elhunyt újabb 213 koronavírusos beteg, 2,36 milliónál jár a beoltottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1229f9f-eda0-4b98-b594-aa32ba81f731","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jáksó László televíziós és rádiós műsorvezető fia is bekerült a sajtbizniszbe.","shortLead":"Jáksó László televíziós és rádiós műsorvezető fia is bekerült a sajtbizniszbe.","id":"202113_zsendice_gasztro_az_ifjabb_jakso_uzlete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1229f9f-eda0-4b98-b594-aa32ba81f731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40de3b26-0118-447a-8654-ac3bd82a9b98","keywords":null,"link":"/360/202113_zsendice_gasztro_az_ifjabb_jakso_uzlete","timestamp":"2021. április. 05. 13:45","title":"Ha most kérne védjegyoltalmat a zsendice szóra, valószínűleg elkésett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d790c6-37f7-4ca5-b17a-25967fba8a7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bukarestben minden este kijárnak a tüntetők, Párizsban félmeztelen művészek sorakoztak, Stuttgartban járványtagadó karnevált rendeztek, a svájci St. Gellen pedig háborús övezetté változott a héten.","shortLead":"Bukarestben minden este kijárnak a tüntetők, Párizsban félmeztelen művészek sorakoztak, Stuttgartban járványtagadó...","id":"20210404_Tuntetes_kronavirus_kijarasi_korlatozasok_boltzar_iskolazar_romania_franciaorszag_nemetorszag_svajc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1d790c6-37f7-4ca5-b17a-25967fba8a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94990c8d-d42c-450d-a719-442eb300997b","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Tuntetes_kronavirus_kijarasi_korlatozasok_boltzar_iskolazar_romania_franciaorszag_nemetorszag_svajc","timestamp":"2021. április. 04. 14:50","title":"Félmeztelen művészek, Molotov-koktélos svájciak, karneválozó járványtagadók - sűrű volt a tüntetők hete Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bhad Bhabie 6 óra alatt lett milliomos.","shortLead":"Bhad Bhabie 6 óra alatt lett milliomos.","id":"20210404_Bhad_Bhabie_rapper_OnlyFans","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca5a2d7-45aa-476d-96e8-495ec388cfb7","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Bhad_Bhabie_rapper_OnlyFans","timestamp":"2021. április. 04. 12:25","title":"Órák alatt keresett egymillió dollárt egy 18 éves rapper az OnlyFans-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amikor a rosszindulat és a szexizmus találkozik.","shortLead":"Amikor a rosszindulat és a szexizmus találkozik.","id":"20210404_Ever_Given_Szuezi_csatorna_fake_news_Egyiptom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf32e744-a107-4cf0-8adb-1cb0dcd47494","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Ever_Given_Szuezi_csatorna_fake_news_Egyiptom","timestamp":"2021. április. 04. 13:18","title":"Biztos az Ever Givent is egy nő fordította keresztbe - egyből betámadták Egyiptom első női hajóskapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86bf47b-88bd-45cb-a061-7d7192b4daa9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik.","shortLead":"Jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik.","id":"20210404_Felujitas_Corvin_Aruhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f86bf47b-88bd-45cb-a061-7d7192b4daa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6058f9-fbde-4a4b-85ee-ecb72cc22bc2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210404_Felujitas_Corvin_Aruhaz","timestamp":"2021. április. 04. 21:40","title":"Még az idén elkezdhetik a fővárosi Corvin Áruház felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76a7ec7-4d3f-4eb2-b0ab-77075c2b4d6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Negyedházzal, de lehet nézők előtt Európa-bajnoki meccseket tartani Romániában – jelentették be.","shortLead":"Negyedházzal, de lehet nézők előtt Európa-bajnoki meccseket tartani Romániában – jelentették be.","id":"20210406_eb_bukarest_romania_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e76a7ec7-4d3f-4eb2-b0ab-77075c2b4d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc26555-b1c9-4b98-98d6-277af130e4a8","keywords":null,"link":"/sport/20210406_eb_bukarest_romania_koronavirus","timestamp":"2021. április. 06. 10:42","title":"Beengedik a nézőket az Eb bukaresti meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f422bb9d-42f7-4830-84cf-6b226f343d56","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalábbis az exit pollok szerint vezet a kormánypárt. ","shortLead":"Legalábbis az exit pollok szerint vezet a kormánypárt. ","id":"20210404_Bulgaria_miniszterelnoke_a_korrupcios_vadak_ellenere_a_helyen_maradhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f422bb9d-42f7-4830-84cf-6b226f343d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c460197a-8db5-4ed4-907b-170a8bc13380","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Bulgaria_miniszterelnoke_a_korrupcios_vadak_ellenere_a_helyen_maradhat","timestamp":"2021. április. 04. 20:39","title":"Bulgária miniszterelnöke a korrupciós vádak ellenére a helyén maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]