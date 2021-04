Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Kihallgatta a rendőrség csütörtök este Czeglédy Csabát az egyik olyan ügyben, amely Borkai Zsolt adriai hajóútja miatt indult – tudta meg a hvg.hu. \"Sajnos, nem én vagyok az ördög ügyvédje, büszke lennék rá, ha én lennék\" – a birtokunkba került kihallgatási jegyzőkönyv szerint ezt mondta a rendőröknek a meggyanúsított politikus. ","shortLead":"Kihallgatta a rendőrség csütörtök este Czeglédy Csabát az egyik olyan ügyben, amely Borkai Zsolt adriai hajóútja miatt...","id":"20210409_Kihallgatta_a_rendorseg_Czegledy_Csabat_az_Ordog_ugyvedje_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e76617-509b-4120-a546-781538780c49","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_Kihallgatta_a_rendorseg_Czegledy_Csabat_az_Ordog_ugyvedje_ugyeben","timestamp":"2021. április. 09. 09:28","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki Czeglédy Csabát az Ördög ügyvédje ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13169d43-19b2-4308-abce-e0dab6018a8d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Bécsi Egyetem kutatói szerint a spenót és a saláta is jót tehet bélbaktériumok fejlődésének.","shortLead":"A Bécsi Egyetem kutatói szerint a spenót és a saláta is jót tehet bélbaktériumok fejlődésének.","id":"20210409_zoldseg_belbakterium_kutatas_egeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13169d43-19b2-4308-abce-e0dab6018a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34de08d7-70c7-4471-a1dc-428d5e3a4797","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_zoldseg_belbakterium_kutatas_egeszseg","timestamp":"2021. április. 09. 18:33","title":"Szokott zöld színű zöldséget enni? Lehet, hogy kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat a szabályokat kell a továbbiakban is betartani, amiket már jó ideje ismerünk.","shortLead":"Azokat a szabályokat kell a továbbiakban is betartani, amiket már jó ideje ismerünk.","id":"20210408_maszkviseles_tavolsagtartas_vedelmi_intezkedesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ecce9a-76de-4daa-92a4-d4dfdd5cb404","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_maszkviseles_tavolsagtartas_vedelmi_intezkedesek","timestamp":"2021. április. 08. 07:30","title":"Marad a maszkviselés és a távolságtartás: április 19-ig meghosszabbították a védelmi intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef9caa5-2902-465c-8578-b1bd69a2e34f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Saját pályáján versenyez a tehertrolival az akkumulátoros kamion Németországban. ","shortLead":"Saját pályáján versenyez a tehertrolival az akkumulátoros kamion Németországban. ","id":"202114_kamion_akkuval_vezetek_nelkuli_vezetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ef9caa5-2902-465c-8578-b1bd69a2e34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410ead22-0b6e-4b42-8f2e-1afb33dcac7a","keywords":null,"link":"/360/202114_kamion_akkuval_vezetek_nelkuli_vezetes","timestamp":"2021. április. 08. 16:00","title":"Már 200 km-t megy egy töltéssel a Daimler e-kamionja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Április végéig adtak időt maguknak a szervezők, hogy kimondják, lesz vagy nem lesz idén Sziget.","shortLead":"Április végéig adtak időt maguknak a szervezők, hogy kimondják, lesz vagy nem lesz idén Sziget.","id":"20210409_Egyelore_kivar_a_Sziget_Fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10134093-9377-458b-8d46-37e636ff7e59","keywords":null,"link":"/kultura/20210409_Egyelore_kivar_a_Sziget_Fesztival","timestamp":"2021. április. 09. 13:24","title":"Egyelőre kivárnak a Sziget Fesztivállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erzsébet királynő férje egy hónapot volt kórházban, ahol szívműtétet hajtottak rajta végre. ","shortLead":"Erzsébet királynő férje egy hónapot volt kórházban, ahol szívműtétet hajtottak rajta végre. ","id":"20210409_Meghalt_Fulop_herceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68fd2666-1cd5-4516-acb2-c50fc5e6ce6e","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Meghalt_Fulop_herceg","timestamp":"2021. április. 09. 13:05","title":"Meghalt Fülöp herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d981a0-83e6-4a27-b2d6-85473ff4b755","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőről, jövőbeli terveiről beszélgetett az Apple első embere egy interjúban. Úgy gondolja, le fog köszönni valamikor az elkövetkező tíz évben.","shortLead":"A jövőről, jövőbeli terveiről beszélgetett az Apple első embere egy interjúban. Úgy gondolja, le fog köszönni valamikor...","id":"20210408_tim_cook_interju_new_york_times","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58d981a0-83e6-4a27-b2d6-85473ff4b755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90f091b-9652-495e-ae91-32c4b82148b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_tim_cook_interju_new_york_times","timestamp":"2021. április. 08. 12:03","title":"Tim Cook: Tíz év múlva már nem én leszek az Apple élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a64247-36a5-4b15-af56-f9e7a329bccb","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A XIX. század legnagyobb hatású költője, Charles Baudelaire, kinek romlott virágai az egész romantika utáni költészetet megtermékenyítették, az önmagától elidegenedett, önmagával mindig ellentétben álló, kételyekben élő modern embert testesítette meg. Volt nagyon gazdag és nagyon szegény, nagyon vallásos és nagyon eretnek, konzervatív és forradalmár, nőgyűlölő nőhajhász; végtelenül fegyelmezetlen az életben s végtelenül fegyelmezett az alkotásban. Két évvel idősebb és egy korszakkal fiatalabb volt Petőfinél. De ha ő halt volna meg 26 évesen, a nevét sem ismernénk.","shortLead":"A XIX. század legnagyobb hatású költője, Charles Baudelaire, kinek romlott virágai az egész romantika utáni költészetet...","id":"20210409_200_eve_szuletett_Charles_Baudelaire","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41a64247-36a5-4b15-af56-f9e7a329bccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474e21fc-5a66-4f66-b00c-835442bc050f","keywords":null,"link":"/360/20210409_200_eve_szuletett_Charles_Baudelaire","timestamp":"2021. április. 09. 17:00","title":"A romlottság és a tisztaság poétája – 200 éve született Charles Baudelaire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]