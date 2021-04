Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"103519be-7d84-49b4-bf0b-44591b2702e8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az önérzetében megsértett Tayyip Erdogan török elnök hirtelen döntésével ismét válságba sodorta a gazdaságot, miközben Törökország vészesen eladósodott.","shortLead":"Az önérzetében megsértett Tayyip Erdogan török elnök hirtelen döntésével ismét válságba sodorta a gazdaságot, miközben...","id":"202114__erdogan_eropolitikaja__megtepazott_valuta__csodveszely__ongol_kapasbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=103519be-7d84-49b4-bf0b-44591b2702e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78408065-a8ab-4d06-a5c0-aa66f3e6f472","keywords":null,"link":"/360/202114__erdogan_eropolitikaja__megtepazott_valuta__csodveszely__ongol_kapasbol","timestamp":"2021. április. 10. 16:00","title":"Erdogan a piacokkal akar dacolni, és bedönti a török gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199a48d9-4d52-480a-b005-2983acfb9d9a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Rekordösszegű, 18 milliárd jüanos (mintegy 2,75 milliárd dolláros) büntetést szabtak ki az Alibaba kínai internetes kiskereskedelmi portálra Kínában, amiért a vállalat a versenyszabályokat megsértve visszaélt monopolhelyzetével.","shortLead":"Rekordösszegű, 18 milliárd jüanos (mintegy 2,75 milliárd dolláros) büntetést szabtak ki az Alibaba kínai internetes...","id":"20210410_Tobb_mint_800_milliard_forintos_buntetest_kapott_az_Alibaba_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=199a48d9-4d52-480a-b005-2983acfb9d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ed988f-0c82-4fe8-897c-a70468e853c8","keywords":null,"link":"/kkv/20210410_Tobb_mint_800_milliard_forintos_buntetest_kapott_az_Alibaba_Kinaban","timestamp":"2021. április. 10. 11:59","title":"Több mint 800 milliárd forintos büntetést kapott az Alibaba Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb2b9b2-e69b-42ab-8292-2cdb5beddfc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Óriásit hibáztunk. Én ezt senkinek nem kívánom” - mondta a család egyik tagja.","shortLead":"„Óriásit hibáztunk. Én ezt senkinek nem kívánom” - mondta a család egyik tagja.","id":"20210411_Tizen_unnepeltek_egy_meg_egy_szulinapot_mindenki_beteg_lett_es_ketten_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbb2b9b2-e69b-42ab-8292-2cdb5beddfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bbdd99-0255-4fa9-968d-e0352457c48b","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_Tizen_unnepeltek_egy_meg_egy_szulinapot_mindenki_beteg_lett_es_ketten_meghaltak","timestamp":"2021. április. 11. 21:54","title":"Tízen ünnepeltek meg egy születésnapot, mindenki elkapta a koronavírust és ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784a3d4f-6d06-4814-a739-d857267ce907","c_author":"Elek István","category":"360","description":"Mi volna a feladata egy esetleges 2022-es ellenzéki győzelem után az új, alkotmányhű többségnek? Miért elengedhetetlen az orbáni önkényuralmi rendszer alkotmányjogi illegitimitásának parlamenti kimondása? Hogyan fest az Orbán-rendszer kizárólagos hatalomra törekvésének folyamata, s mik annak a büntetőjogi konzekvenciái. A cikk Ellenzék 2022-sorozatunk újabb állomása, Elek István tavaly, hasonló címmel, ugyanebben a sorozatban megjelent írásainak folytatása. A cikk következő részét holnap közöljük.","shortLead":"Mi volna a feladata egy esetleges 2022-es ellenzéki győzelem után az új, alkotmányhű többségnek? Miért elengedhetetlen...","id":"20210409_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_3_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=784a3d4f-6d06-4814-a739-d857267ce907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34416a24-6a57-4d0a-9c77-5763314b705e","keywords":null,"link":"/360/20210409_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_3_resz","timestamp":"2021. április. 10. 10:00","title":"Elek István: Az ellenzéki ajánlat, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560299ec-60ce-4cbd-b8fe-7f0cfcbe577c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Ketten járőröznek, melyik a keleti? Amelyik kevesebbet keres, és ez nem rendőrvicc. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Ketten járőröznek, melyik a keleti? Amelyik kevesebbet keres, és ez nem rendőrvicc. A német újraegyesítésről szóló...","id":"20210410_Balaton_rendor_vagyonugynokseg_ongyilkossag_1991_aprilis_10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=560299ec-60ce-4cbd-b8fe-7f0cfcbe577c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca035b8b-d4cf-4538-837d-18d64b3e98b6","keywords":null,"link":"/360/20210410_Balaton_rendor_vagyonugynokseg_ongyilkossag_1991_aprilis_10","timestamp":"2021. április. 10. 16:30","title":"Másodosztályú helyett keményvalutásként: keletnémetek újra a Balatonnál – 1991. április 10.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lexikonként, népszerű-tudományos ismeretterjesztőként és mindeközben lenyűgöző olvasmányként is forgatható munka Fráter Erzsébet A Biblia ételei című kötete.","shortLead":"Lexikonként, népszerű-tudományos ismeretterjesztőként és mindeközben lenyűgöző olvasmányként is forgatható munka Fráter...","id":"202114_konyv__unalom_kizarva_frater_erzsebet_abiblia_etelei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab179d0-8687-4c2e-92f5-c1388f16766d","keywords":null,"link":"/360/202114_konyv__unalom_kizarva_frater_erzsebet_abiblia_etelei","timestamp":"2021. április. 10. 16:15","title":"A sáskajárástól a sáskafogyasztásig - A Biblia ételei könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8322cf9e-8a39-4894-90a7-5a44753a69cf","c_author":"HBO GO","category":"brandcontent","description":"Videónkban szülőkkel és egy pszichológussal beszélgettünk arról, hogy mire fontos figyelmünk gyermekünk tartalomfogyasztásával összefüggésben? Szabad-e órákon át hagynunk mesét nézni őket? Mi van, ha csak így hajlandó enni? Hogyan szűrjük a tartalmakat? Mit jelent, ha gyermekünk ugyanazt a rajzfilmet követeli újra és újra? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestük a választ.","shortLead":"Videónkban szülőkkel és egy pszichológussal beszélgettünk arról, hogy mire fontos figyelmünk gyermekünk...","id":"20210317_Gyerekek_a_teve_elott_HBO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8322cf9e-8a39-4894-90a7-5a44753a69cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135f7b2f-a812-4fa8-b657-5752b6fed0f7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210317_Gyerekek_a_teve_elott_HBO","timestamp":"2021. április. 11. 12:30","title":"Gyerekek a tévé előtt – tanulságos útravaló vagy szükséges rossz a mesenézés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467e8488-945c-4636-b180-145c5c4ed822","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előfordult már náluk is, hogy el kellett dönteni, két beteg közül melyiket kapcsolják gépre. Ő márciusban 380 órát dolgozott, de a kórházukban már nincs teltház a Covid-osztályon - mondta egy podcastben.","shortLead":"Előfordult már náluk is, hogy el kellett dönteni, két beteg közül melyiket kapcsolják gépre. Ő márciusban 380 órát...","id":"20210410_koronavirus_zacher_gabor_bergamodilemma_covid_hatvani_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=467e8488-945c-4636-b180-145c5c4ed822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ba9682-0a94-4cbe-8d60-55a253749511","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_koronavirus_zacher_gabor_bergamodilemma_covid_hatvani_korhaz","timestamp":"2021. április. 10. 13:50","title":"Zacher Gábor szerint is előfordul, hogy választani kell, kit tegyenek lélegeztetőgépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]