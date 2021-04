Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38d72d8b-5307-469b-a0bd-478646f16252","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"A fizikai SIM-kártyákat a készülékbe beágyazott chippel felváltó eSIM technológia környezetkímélő, biztonságosabb, praktikusabb, és a használatával már az okosórában sem foglalja el a helyet semmi a memóriakártyától. Az innováció már ma is elérhető, de a szakértők szerint két év múlva már ez lesz az elsődleges mobiltelefon-azonosítási technológia. Összeszedtük, milyen előnyökkel jár eSIM-képes készülékre váltani.","shortLead":"A fizikai SIM-kártyákat a készülékbe beágyazott chippel felváltó eSIM technológia környezetkímélő, biztonságosabb...","id":"magyartelekomnyrt_20210310_Itt_a_biztonsagos_mobilozas_jovoje_a_SIMkartya_beleolvadt_a_telefonunkba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38d72d8b-5307-469b-a0bd-478646f16252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6b4339-8da8-4cd7-8684-0d5d1f629c99","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20210310_Itt_a_biztonsagos_mobilozas_jovoje_a_SIMkartya_beleolvadt_a_telefonunkba","timestamp":"2021. április. 14. 16:15","title":"Itt a biztonságos mobilozás jövője: a SIM-kártya beleolvadt a telefonunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"52547a31-ae78-4882-a44f-82c0b335f4df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyuricza László az önkormányzat bizottságaiból is kirakta a nem kormánypárti tagokat az Átlátszó szerint.","shortLead":"Gyuricza László az önkormányzat bizottságaiból is kirakta a nem kormánypárti tagokat az Átlátszó szerint.","id":"20210413_kerepesi_fideszes_polgarmester_veszhelyzeti_rendeletei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52547a31-ae78-4882-a44f-82c0b335f4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dca07ab-9e4a-4c40-9568-7e9579c74f80","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_kerepesi_fideszes_polgarmester_veszhelyzeti_rendeletei","timestamp":"2021. április. 13. 10:32","title":"Törvénysértő rendeletet fogadhatott el Kerepes fideszes polgármestere a vészhelyzetre hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6630d90b-1a83-4856-855f-8293eb7136d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez némileg indokolja a több mint 70 millió forintos árát. ","shortLead":"Mindez némileg indokolja a több mint 70 millió forintos árát. ","id":"20210413_Elado_a_vilag_leggyorsabb_szedanja_egy_mara_12_eves_Mercedes_ami_370_kmhval_megy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6630d90b-1a83-4856-855f-8293eb7136d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5743f50-896c-45e1-a91c-022c0b426975","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_Elado_a_vilag_leggyorsabb_szedanja_egy_mara_12_eves_Mercedes_ami_370_kmhval_megy","timestamp":"2021. április. 14. 04:25","title":"Eladó a világ leggyorsabb szedánja, egy mára 12 éves Mercedes, ami 370 km/h-val megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26c72c5-7731-4526-9f08-bd5e7cb85a8f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Michelin-csillagos osztrák séf, Wolfgang Puck 27 éve készíti a hollywoodi Oscar-gálák menüjét. Nyáron a Matild Palotában nyitja meg első európai Spago éttermét.\r

","shortLead":"A Michelin-csillagos osztrák séf, Wolfgang Puck 27 éve készíti a hollywoodi Oscar-gálák menüjét. Nyáron a Matild...","id":"20210414_wolfgang_puck_matild_palota_etterem_kavezo_bar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d26c72c5-7731-4526-9f08-bd5e7cb85a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb1df45-e6ec-43f8-ba2a-4ba60abe9ec6","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_wolfgang_puck_matild_palota_etterem_kavezo_bar","timestamp":"2021. április. 14. 17:28","title":"Világhírű hollywoodi sztárséf nyit éttermet Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kis vidéki kórházakat a megyei csúcsintézményeknek rendelnék alá, és a járóbeteg-, illetve a krónikus ellátás lenne a fő profiljuk. ","shortLead":"A kis vidéki kórházakat a megyei csúcsintézményeknek rendelnék alá, és a járóbeteg-, illetve a krónikus ellátás lenne...","id":"20210413_korhazreform_egeszsegugy_atszervezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2948d0d1-301a-4150-ba52-1e3b928c54c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_korhazreform_egeszsegugy_atszervezes","timestamp":"2021. április. 13. 10:57","title":"Kórházreformra készülhet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legfeljebb 11 fok várható.","shortLead":"Legfeljebb 11 fok várható.","id":"20210415_huvos_borongos_idojaras_csutortok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de35b5b3-9842-4a14-8838-2e5418849210","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_huvos_borongos_idojaras_csutortok","timestamp":"2021. április. 15. 05:12","title":"Hűvösnek, borongósnak ígérkezik a csütörtök is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mészáros utcával párhuzamosan alakítana ki parkolót a várba tartó turistákat szállító buszoknak az I. kerületi önkormányzat. A helyiek hevesen tiltakoznak a tervek ellen.","shortLead":"A Mészáros utcával párhuzamosan alakítana ki parkolót a várba tartó turistákat szállító buszoknak az I. kerületi...","id":"20210413_deli_palyudvar_budai_var_turistabuszok_lakok_i_keruleti_onkormanyzat_v_naszalyi_marta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998649ee-9462-4a1f-9a43-1ca6fa998c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_deli_palyudvar_budai_var_turistabuszok_lakok_i_keruleti_onkormanyzat_v_naszalyi_marta","timestamp":"2021. április. 13. 18:43","title":"Turistabuszok özönétől tartanak a Déli pályaudvar régi vágányai mellett élők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85177c2f-29e3-42d1-ae15-d3889107251f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A magyar kormány eddig csak egy lábát tudta betenni a Telenor ajtaján, a cseh többségi tulajdonos halála azonban új lehetőségeket nyithat. A piac tekintélyes hányada már így is a NER kezében van.","shortLead":"A magyar kormány eddig csak egy lábát tudta betenni a Telenor ajtaján, a cseh többségi tulajdonos halála azonban új...","id":"202114__petr_kellner_hagyateka__fideszes_telekommunikacio__telenor__a_birodalom_orokosei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85177c2f-29e3-42d1-ae15-d3889107251f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13111e40-769b-4ed6-b621-c67c53f0e746","keywords":null,"link":"/360/202114__petr_kellner_hagyateka__fideszes_telekommunikacio__telenor__a_birodalom_orokosei","timestamp":"2021. április. 13. 13:00","title":"Petr Kellner halála adhat lökést a telekompiac fideszes bekebelezésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]