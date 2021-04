Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztráltaknak már majdnem a kétharmada megkapta az első oltást, a többieknek bármikor csöröghet a telefonja. Müller Cecília szerint bár egyes járványügyi számokban csökkenést lehet látni, azokból egyelőre nem szabad levonni nagy következtetéseket.","shortLead":"A regisztráltaknak már majdnem a kétharmada megkapta az első oltást, a többieknek bármikor csöröghet a telefonja...","id":"20210413_operativ_torzs_oltas_harmadik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8be92f8-a54e-4c2f-918e-6fd25966ef80","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_operativ_torzs_oltas_harmadik_hullam","timestamp":"2021. április. 13. 13:11","title":"Operatív törzs: Megjött az első Janssen-szállítmány, most tetőzik a harmadik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök és a NATO-főtitkár is közölte, nincs megfelelő katonai megoldás az Afganisztán előtt álló kihívásokra, itt az idő kivonulni.","shortLead":"Az amerikai elnök és a NATO-főtitkár is közölte, nincs megfelelő katonai megoldás az Afganisztán előtt álló...","id":"20210414_Biden_afganisztan_kivonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34511e4-0118-40fd-b4e6-0f440611d224","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_Biden_afganisztan_kivonulas","timestamp":"2021. április. 14. 21:48","title":"Biden bejelentette: szeptember 11-ig kivonulnak az amerikai katonák Afganisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f626c6-f946-43de-9b50-248bd19f9efa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"3100 méteres magasságban bukkantak rá a tudósok arra az új fajra, amely különleges módon költi ki petéit.","shortLead":"3100 méteres magasságban bukkantak rá a tudósok arra az új fajra, amely különleges módon költi ki petéit.","id":"20210413_uj_faj_beka_gastrotheca_gamma_peru_termeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76f626c6-f946-43de-9b50-248bd19f9efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02de870-e41e-4df2-95e5-d47d3bd95020","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_uj_faj_beka_gastrotheca_gamma_peru_termeszet","timestamp":"2021. április. 13. 16:03","title":"Új erszényesbékafajt fedeztek fel Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee24a363-da75-4876-a196-e772a12efbbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Kognitív Tudományi Tanszéke felmérést készít arról, hogy az embereket mennyire viseli meg mentálisan a mostani időszak. Az egyetem várja az önként jelentkezőket. ","shortLead":"A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Kognitív Tudományi Tanszéke felmérést készít arról...","id":"20210413_Ha_kivancsi_hogyan_hat_a_mentalis_allapotara_a_jarvanyhelyzet_most_kideritheti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee24a363-da75-4876-a196-e772a12efbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d83ca7-d9a8-4218-92b0-b3987ae198b1","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Ha_kivancsi_hogyan_hat_a_mentalis_allapotara_a_jarvanyhelyzet_most_kideritheti","timestamp":"2021. április. 13. 13:04","title":"Ha kíváncsi, hogyan hat a mentális állapotára a járványhelyzet, most kiderítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban a lettek is felfüggesztették, később azonban újraindították az oltóanyag használatát.","shortLead":"Korábban a lettek is felfüggesztették, később azonban újraindították az oltóanyag használatát.","id":"20210415_astrazeneca_vakcina_dania_lettorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ec6249-6b2c-4b19-b795-250772000ef6","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_astrazeneca_vakcina_dania_lettorszag","timestamp":"2021. április. 15. 05:47","title":"Átvenné a dán AstraZeneca-készletet Lettország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225c8127-586d-4b4f-9ebb-1784b11f5396","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó már javában teszteli a kupé fogyókúrára fogott sportosabb változatát.","shortLead":"A bajor gyártó már javában teszteli a kupé fogyókúrára fogott sportosabb változatát.","id":"20210413_kemfoton_az_izgalmasnak_igerkezo_uj_bmw_m4_csl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=225c8127-586d-4b4f-9ebb-1784b11f5396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17f3482-427e-4a08-b9ab-8e8fe7a72ecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_kemfoton_az_izgalmasnak_igerkezo_uj_bmw_m4_csl","timestamp":"2021. április. 13. 11:21","title":"Kémfotón az izgalmasnak ígérkező új BMW M4 CSL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f77a858-1593-4929-b2b8-e24790e7dfe9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai tudósok szerint a Harpegnathos saltator fajba tartozó hangyák képesek arra, hogy a kolónia fenntartása érdekében radikálisan megváltoztassák a testük felépítését.","shortLead":"Az amerikai tudósok szerint a Harpegnathos saltator fajba tartozó hangyák képesek arra, hogy a kolónia fenntartása...","id":"20210414_hangya_agy_kutatas_fajfenntartas_szaporodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f77a858-1593-4929-b2b8-e24790e7dfe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98d17ec-4b4b-4915-9ac5-cd7f8d6b6fac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_hangya_agy_kutatas_fajfenntartas_szaporodas","timestamp":"2021. április. 14. 20:03","title":"Találtak egy hangyát a kutatók, ami összezsugorítja, majd vissza is növeszti az agyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak most derült ki, hogy a Marson állomásozó Ingenuity nevű drónnak frissíteni kell a rendszerét. A NASA a Földről küldi a hibajavítást végző patchet.","shortLead":"Csak most derült ki, hogy a Marson állomásozó Ingenuity nevű drónnak frissíteni kell a rendszerét. A NASA a Földről...","id":"20210413_nasa_ingenuity_dron_mars_helikopter_szoftverfrissites_patch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99359abe-0e9e-42ff-8e6c-4d604154fde7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_nasa_ingenuity_dron_mars_helikopter_szoftverfrissites_patch","timestamp":"2021. április. 13. 13:15","title":"A Földtől mintegy 280 millió kilométerre készül szoftverfrissítésre a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]