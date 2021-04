Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A lakosság erősen javulónak értékelte saját pénzügyi helyzetét az előző hónaphoz képest, és jelentősen csökkent a munkanélküliségtől való félelem is.","shortLead":"A lakosság erősen javulónak értékelte saját pénzügyi helyzetét az előző hónaphoz képest, és jelentősen csökkent...","id":"20210416_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfc7b40-1e0f-465a-8efe-d8ef8679b5b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210416_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index","timestamp":"2021. április. 16. 06:43","title":"Egyéves csúcsára ugrott a GKI fogyasztói bizalmi indexe áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1c0bc9-89de-4700-8b8d-0dc7c2a7cf50","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210415_Marabu_Feknyuz_Szakertoi_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d1c0bc9-89de-4700-8b8d-0dc7c2a7cf50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da3027f-9eec-4046-96f9-4bb634c71f19","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Marabu_Feknyuz_Szakertoi_kormany","timestamp":"2021. április. 15. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Szakértői kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Kínálat van bőven a hazai irodapiacon, a kereslet viszont összeomlott, a legtöbb cég kivár, inkább csak hosszabbítja a szerződését. Ideje kiszámolni, ki hogyan tervezi a működést a járvány utáni új világban.","shortLead":"Kínálat van bőven a hazai irodapiacon, a kereslet viszont összeomlott, a legtöbb cég kivár, inkább csak hosszabbítja...","id":"202115__irodapiac__ahome_office_hatasai__epitoipar__kenyszerbeszallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9afde1-d693-4e6e-a802-accff91b0067","keywords":null,"link":"/360/202115__irodapiac__ahome_office_hatasai__epitoipar__kenyszerbeszallas","timestamp":"2021. április. 16. 15:00","title":"Home office vagy bejárás? Mi lesz az irodával a válság után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dffb007-c8af-4667-a4cf-771606abf132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek 8 százaléka szerint soha nem tér vissza a koronavírus előtti világ.","shortLead":"A megkérdezettek 8 százaléka szerint soha nem tér vissza a koronavírus előtti világ.","id":"20210415_koronavirus_ipsos_oltas_korlatozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dffb007-c8af-4667-a4cf-771606abf132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42133e0c-27c4-4c56-8838-eed46254ac4b","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_koronavirus_ipsos_oltas_korlatozasok","timestamp":"2021. április. 15. 08:50","title":"Ipsos: Kevesen hisznek a gyors újranyitásban és egyre többen kérnek oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2175e3-c41b-4374-aa96-86503f1fa422","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Get Digital leckéket és hasznos tananyagokat kínál azoknak az iskolásoknak és szüleiknek, akik jobban elmerülnének a digitális világban. ","shortLead":"A Get Digital leckéket és hasznos tananyagokat kínál azoknak az iskolásoknak és szüleiknek, akik jobban elmerülnének...","id":"20210416_facebook_get_digital_oktatas_lecke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c2175e3-c41b-4374-aa96-86503f1fa422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92de9e9-2b4b-424f-bff6-f094cc6b9f6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_facebook_get_digital_oktatas_lecke","timestamp":"2021. április. 16. 13:03","title":"Magyarországra is elhozta az iskolásoknak kitalált platformját a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm még 2014-ben mutatta be a Snapdragon 801-es processzort, amit az akkori androidos mobilokba szántak. Most kiderült, ugyanilyen dolgozik az Ingenuity-ben is.","shortLead":"A Qualcomm még 2014-ben mutatta be a Snapdragon 801-es processzort, amit az akkori androidos mobilokba szántak. Most...","id":"20210414_nasa_ingenuity_qualcomm_snapdragon_801_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1704a137-9933-4fa1-a3e5-490b3f461499","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_nasa_ingenuity_qualcomm_snapdragon_801_processzor","timestamp":"2021. április. 14. 19:03","title":"Ugyanaz a processzor dolgozik a NASA marsi helikopterében, mint a régi androidos mobilokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54954f30-1ed7-4777-bf9d-d9f51710c457","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A halak mindenesetre most tejszínű vízben fürdenek. ","shortLead":"A halak mindenesetre most tejszínű vízben fürdenek. ","id":"20210415_Feherre_valt_egy_walesi_folyo_miutan_beleborult_egy_tejszallito_tanker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54954f30-1ed7-4777-bf9d-d9f51710c457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d354c1-6b7e-473a-882d-38709b829edb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_Feherre_valt_egy_walesi_folyo_miutan_beleborult_egy_tejszallito_tanker","timestamp":"2021. április. 15. 18:05","title":"Fehérré vált egy walesi folyó, miután beleborult egy tejszállító tanker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Néppárt elnöke a Twitteren üzent.","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke a Twitteren üzent.","id":"20210415_Donald_Tusk_illiberalis_valsagkezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3847d66c-55ff-46c6-bb5d-922b45c58c3f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210415_Donald_Tusk_illiberalis_valsagkezeles","timestamp":"2021. április. 15. 12:32","title":"Donald Tusk odamondott az illiberális válságkezelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]