[{"available":true,"c_guid":"06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A lakosság erősen javulónak értékelte saját pénzügyi helyzetét az előző hónaphoz képest, és jelentősen csökkent a munkanélküliségtől való félelem is.","shortLead":"A lakosság erősen javulónak értékelte saját pénzügyi helyzetét az előző hónaphoz képest, és jelentősen csökkent...","id":"20210416_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfc7b40-1e0f-465a-8efe-d8ef8679b5b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210416_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index","timestamp":"2021. április. 16. 06:43","title":"Egyéves csúcsára ugrott a GKI fogyasztói bizalmi indexe áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4d3b90-2084-4394-86cb-5b34abf7e334","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Apától, nagyapától, dédnagyapától búcsúznak.","shortLead":"Apától, nagyapától, dédnagyapától búcsúznak.","id":"20210415_Korabban_nem_publikalt_fotokkal_emlekeztek_Fulop_hercegre_a_kiralyi_csalad_tagjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c4d3b90-2084-4394-86cb-5b34abf7e334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bc1e6c-c5ff-45bb-b1ec-151ad464aa8c","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Korabban_nem_publikalt_fotokkal_emlekeztek_Fulop_hercegre_a_kiralyi_csalad_tagjai","timestamp":"2021. április. 15. 10:32","title":"Korábban nem publikált fotókkal emlékeztek Fülöp hercegre a királyi család tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Eljött az ideje, hogy a sportesemények mellett a kiemelkedő kulturális rendezvényekkel kapcsolatban is megismerje a világ Budapestet\" - fogalmazott Karácsony Gergely főpolgármester, mikor bejelentette, hogy Budapest is pályázik a Világ Könyvfővárosa címre. ","shortLead":"\"Eljött az ideje, hogy a sportesemények mellett a kiemelkedő kulturális rendezvényekkel kapcsolatban is megismerje...","id":"20210415_A_Vilag_Konyvfovarosa_cimre_palyazik_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0246a53-90b1-4833-ad73-952d9d5812fd","keywords":null,"link":"/elet/20210415_A_Vilag_Konyvfovarosa_cimre_palyazik_Budapest","timestamp":"2021. április. 15. 13:38","title":"A Világ Könyvfővárosa címre pályázik Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Argentínában három hónapos csúcson a halálos áldozatok száma.\r

","shortLead":"Argentínában három hónapos csúcson a halálos áldozatok száma.\r

","id":"20210415_brazilia_argentina_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf04885d-ea93-4b6c-a007-7b4e5b92a021","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_brazilia_argentina_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 15. 06:47","title":"Brazíliában már 360 ezer halottja van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc9ce53-506e-4e5c-8027-060f089c33ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Krétakör egykori dramaturgja sokat dolgozott Alföldi Róbert és Schilling Árpád mellett, és hosszú ideje vezette saját társulatát, a szó szerint elmondott, valós interjúkkal dolgozó PanoDráma dokumentumszínházat. Saját rákjáról is beszélgetéssorozatot szervezett.","shortLead":"A Krétakör egykori dramaturgja sokat dolgozott Alföldi Róbert és Schilling Árpád mellett, és hosszú ideje vezette saját...","id":"20210416_51_evesen_meghalt_Lengyel_Anna_Hevesidijas_dramaturg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc9ce53-506e-4e5c-8027-060f089c33ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6718c425-6b12-4de4-a10a-0912194ce600","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_51_evesen_meghalt_Lengyel_Anna_Hevesidijas_dramaturg","timestamp":"2021. április. 16. 01:19","title":"51 évesen meghalt Lengyel Anna Hevesi-díjas dramaturg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egy szerda esti kormányhatározattal osztottak szét néhány milliárd forintot. A hírszerzés, a Bethlen Gábor Alap és a Nemzeti Választási Iroda is több milliárd forintot kap a rendkívüli tartalékból, a járvány elleni alapból pedig az egyetemeknek adják a legtöbb pénzt.","shortLead":"Egy szerda esti kormányhatározattal osztottak szét néhány milliárd forintot. A hírszerzés, a Bethlen Gábor Alap és...","id":"20210414_Egyetemi_beruhazasokra_koltenek_a_jarvany_elleni_vedekezesi_alapbol_3_milliard_forintot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f76e6c-1fea-490a-a31f-c80943b803f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Egyetemi_beruhazasokra_koltenek_a_jarvany_elleni_vedekezesi_alapbol_3_milliard_forintot","timestamp":"2021. április. 14. 21:32","title":"Egyetemi beruházásokra költenek a járvány elleni védekezési alapból 3 milliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1335b2-b60e-4a90-a6fd-2a4d11c694d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schmuck Erzsébet szerint jó esély van arra, hogy Karácsony Gergely elindul az előválasztáson, ez esetben őt támogatják. Korábban amúgy egy párthoz tartoztak, csak aztán két részre szakadt az LMP. ","shortLead":"Schmuck Erzsébet szerint jó esély van arra, hogy Karácsony Gergely elindul az előválasztáson, ez esetben őt támogatják...","id":"20210415_Az_LMP_beallna_Karacsony_Gergely_moge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc1335b2-b60e-4a90-a6fd-2a4d11c694d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31120b9d-04b6-4bdc-a649-84b2fe25b0ac","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Az_LMP_beallna_Karacsony_Gergely_moge","timestamp":"2021. április. 15. 22:15","title":"Az LMP is beállna Karácsony Gergely mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a69b350-7c08-4981-b4d8-240c38e6d096","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autók június közepéig még áthajthatnak a hídon, addig a BKK ingyenes nappali és éjszakai autóbuszokat is indít a Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér között.

","shortLead":"Az autók június közepéig még áthajthatnak a hídon, addig a BKK ingyenes nappali és éjszakai autóbuszokat is indít...","id":"20210415_Lezarjak_a_Lanchid_pesti_gyalogosaluljarojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a69b350-7c08-4981-b4d8-240c38e6d096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc116d83-51bd-4aeb-b51e-ae6c43f4848c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_Lezarjak_a_Lanchid_pesti_gyalogosaluljarojat","timestamp":"2021. április. 15. 10:17","title":"Pénteken lezárják a Lánchíd pesti gyalogos-aluljáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]