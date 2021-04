Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f47f033d-400f-4e11-b3a5-72572cc6dc4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyáron már az amerikai turistákra is számítanak, amihez nem kell az orosz vakcina.","shortLead":"Nyáron már az amerikai turistákra is számítanak, amihez nem kell az orosz vakcina.","id":"20210418_Majusban_nyitnak_a_franciak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f47f033d-400f-4e11-b3a5-72572cc6dc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cba805f-15f9-410a-86c8-c925d40b3bc5","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Majusban_nyitnak_a_franciak","timestamp":"2021. április. 18. 21:48","title":"Májusban nyitnak a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f760b6-aced-4673-9baf-af91ea5ea4d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végleg bezárt a leghírhedtebb turistacsapda, ahol a pocsék ételek párosultak arcpirító árakkal, piti lehúzásokkal és agresszív személyzettel.","shortLead":"Végleg bezárt a leghírhedtebb turistacsapda, ahol a pocsék ételek párosultak arcpirító árakkal, piti lehúzásokkal és...","id":"20210418_A_valsag_elsoporte_Budapest_legrosszabb_ettermet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27f760b6-aced-4673-9baf-af91ea5ea4d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3ac4ae-4af4-47b2-ac0f-f80f2abfba59","keywords":null,"link":"/kkv/20210418_A_valsag_elsoporte_Budapest_legrosszabb_ettermet","timestamp":"2021. április. 18. 21:30","title":"A válság elsöpörte Budapest legrosszabb éttermét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Egy olyan területen, ahol az orvosok évtizedek óta keresik a választ a kérdésre: miért válik az egyik abnormális mintázat veszélyesebbé, mint a másik, egy friss szemmel érkező algoritmus sokat segíthet - véli Hannah Fry matematikus. Részlet az Emberek és gépek című könyvből.","shortLead":"Egy olyan területen, ahol az orvosok évtizedek óta keresik a választ a kérdésre: miért válik az egyik abnormális...","id":"20210418_Hogyan_segithet_a_mellrak_felismereseben_egy_algoritmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf15648-5482-4ad9-b938-05f682e1654e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210418_Hogyan_segithet_a_mellrak_felismereseben_egy_algoritmus","timestamp":"2021. április. 18. 19:15","title":"Hogyan segíthet a mellrák felismerésében egy algoritmus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7659a1e0-b637-4e5b-aa6d-db046e343b23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olykor az Apple is hibázik, és így egészen egyedi telefonok is lekerülhetnek a futószalagról. Például egy olyan iPhone 11 Pro, amelynél valami hibádzik a logóval.","shortLead":"Olykor az Apple is hibázik, és így egészen egyedi telefonok is lekerülhetnek a futószalagról. Például egy olyan iPhone...","id":"20210417_iphone_11_pro_elcsuszott_apple_logo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7659a1e0-b637-4e5b-aa6d-db046e343b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f20d8d5-a207-4412-bd43-32dae4b9e022","keywords":null,"link":"/tudomany/20210417_iphone_11_pro_elcsuszott_apple_logo","timestamp":"2021. április. 17. 12:03","title":"2700 dollárt fizettek ki egy iPhone-ért, amelyen elcsúszott a logó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92366500-4852-43c7-a553-cb660e713be4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint ha valaki nem kér egy oltóanyagot, később újra sorra kerülhet, amikor érkezik “a számára kedvesebb vakcinából”. Ezzel azonban időt veszít az illető.","shortLead":"Az államtitkár szerint ha valaki nem kér egy oltóanyagot, később újra sorra kerülhet, amikor érkezik “a számára...","id":"20210419_gyorgy_istvan_oltasi_munkacsoport_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92366500-4852-43c7-a553-cb660e713be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef129e7-cefd-4adb-81cc-d5d7721e4f9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_gyorgy_istvan_oltasi_munkacsoport_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. április. 19. 07:52","title":"György István: Most már bármelyik pillanatban csöröghet a regisztráltak telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cd8504-e407-4763-82c2-6d4a6c3596b7","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Megakadályozta a kormány az Aegon biztosító eladását. Minimum gyanús, hogy tette ezt egy olyan szabály alapján, amelyet egy nappal a tranzakció bejelentése előtt hozott.","shortLead":"Megakadályozta a kormány az Aegon biztosító eladását. Minimum gyanús, hogy tette ezt egy olyan szabály alapján, amelyet...","id":"202115__aegon__miniszteri_veto__atjatszasi_technika__bebiztositva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5cd8504-e407-4763-82c2-6d4a6c3596b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396187f8-8972-4b38-9657-c64249f49918","keywords":null,"link":"/360/202115__aegon__miniszteri_veto__atjatszasi_technika__bebiztositva","timestamp":"2021. április. 19. 07:00","title":"Az Aegon is valamelyik havernál landolhat, a kérdés csak az, mikor és hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már teljes egészében megújuló energia felhasználásával működik a Facebook – legalábbis az egyenlet végén, papíron.","shortLead":"Már teljes egészében megújuló energia felhasználásával működik a Facebook – legalábbis az egyenlet végén, papíron.","id":"20210417_Nagy_bejelentes_a_Facebooktol_elertek_a_netto_karbonsemlegesseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43dfca12-e6b0-460a-bc9b-016d16a7f2da","keywords":null,"link":"/zhvg/20210417_Nagy_bejelentes_a_Facebooktol_elertek_a_netto_karbonsemlegesseget","timestamp":"2021. április. 17. 12:26","title":"Nagy bejelentés a Facebooktól: elérték a nettó karbonsemlegességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A takarmányárak növekedése miatt.","shortLead":"A takarmányárak növekedése miatt.","id":"20210419_husarak_hus_takarmany_eloallat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcb485c-1c95-456f-952a-17aeda3aae81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_husarak_hus_takarmany_eloallat","timestamp":"2021. április. 19. 06:00","title":"20–25 százalékkal is drágulhat a hús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]