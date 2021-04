Az első Ford Mustang piacra kerülésekor, a 60-as évek közepén vélhetően senki sem gondolta, hogy eljön majd az idő, amikor az egyedi orgánumú V8-as benzinmotor helyét hangtalan villanymotorok veszik át. Sőt, erre akár még 10 évvel ezelőtt is kevesen fogadtak volna.

Most azonban itt a Mustang Mach-E, mely nem más, mint egy 100 százalékban elektromos hajtásláncú SUV.

Szentségtörés. Az eredeti Mustang-életérzés semmibe vétele. A legendás felmenők meggyalázása.

Ilyen és ehhez hasonló lózungok puffogtatása helyett talán érdemes inkább egy kicsit közelebbről is szemügyre venni a Mach-E-t, amit mi meg is tettünk a típus első Magyarországra érkezett példányával. (Érdemes a galériára kattintani, mely az átlagnál is több részletfotóval szolgál.)

© László Ferenc

Kupés

A Mach-E a hivatalos besorolás szerint egy szabadidőautó, de "személyében" nem egy dobozforma SUV-hoz van szerencsénk, hanem egy kupésra faragott divatterepjáróhoz. A vonalvezetés igen sportosra sikeredett és a kocsi élőben sokkal jobban mutat, mint fotókon.

Hagyományos értelemben vett hűtőrács és Ford logó sincs. Aktív lamellás hűtési megoldást viszont kapunk, csak a megszokottnál egy emelettel lejjebb, a lökhárító alsó részén, a gyártó emblémája helyett pedig elöl és hátul is egy méretes vágtázó lóra lehetünk figyelmesek.

A kerékjárati ívek fölé izmos domborulatokat rajzoltak a designerek, a hátsó lámpák pedig ennél talán már nem is hasonlíthatnának jobban a Mustang izomautók lámpáira.

© László Ferenc

Az övvonal lendületesen emelkedik hátrafelé, a tetővonal pedig látványosan lejt ugyanebben az irányban. A visszapillantó tükrök hagyományosak, ellenben normál helyett elektromos kilincseket, valamint PIN-kódos, illetve okostelefonos nyitási lehetőséget kapunk.

A 4,7 méter hosszú, illetve 2,98 méteres tengelytávolságú újdonság nagyobb a VW ID.4-nél és a Skoda Enyaq iV-nél, és hajszálnyival kisebb a Tesla Model Y-nál. Az utastér elöl és hátul egyaránt tágas, sem a láb-, sem a fejtérre nem lehet panaszunk.

© László Ferenc

Az ötajtós, ötszemélyes Mach-E csomagtartója nem túl nagy a maga 402-1420 literes térfogatával, azonban jó hír, hogy elöl egy kiegészítő csomagteret is kialakítottak, mely kiviteltől függően 81-100 literes. Ha csak a töltőkábeleket itt tudjuk tárolni, már jól jártunk azokhoz a riválisokhoz képest, melyek elejében raktér helyett egyszerűen csak káosz található.

A felhasznált anyagok és az összeszerelés minősége átlagon felüli, az amúgy sem rossz térérzeten tovább javít a hatalmas, lényegében az egész tetőt beborító opcionális panorámaüveg. Kialakításából adódóan utóbbi nem nyitható és bár elhúzható rolóval sem szolgál, a Ford szerint úgy lett kialakítva, hogy nyáron se kelljen megsülni alatta.

© László Ferenc

© László Ferenc

A konzervatív formatervű kormány mögött egy 10,2 colos széles digitális műszeregység figyel, a középső érintőkijelző Tesla-módra függőlegesen áll és hatalmas a maga 15,5 colos képátlójával. Egyedi megoldás a kijelző alján található tekerőgomb, amivel a hangerő állítható, sokak bánatára viszont a klímát az érintőpanel nyomkodásával lehet állítani.

A magyarul továbbra sem tudó felhasználói felület átgondoltnak és szépnek nevezhető, az első rövid ismerkedés során nem találkoztunk olyan lassulásokkal, mint az ID.3 esetében. Amazon Alexa támogatás nincs, a hangvezérlési lehetőség viszont adott, de a hatékonyságán lehetne még mit javítani. Hifiből nincs választási lehetőség, egyetlen, amúgy egész jól szóló 10 hangszórós B&O rendszerrel szerelik a típust.

© László Ferenc

USB-csatlakozó aljzatból elöl és hátul is található kettő-kettő, a régebbi A-s és az újabb C-s változat formájában egyaránt.

A kocsi alján elöl és hátul is található egy-egy hangszóró, mely alacsony tempónál egyedi hanggal jelzi a környezet számára az amúgy szinte hangtalan villanyautó érkezését. A belül hallható mesterséges motorhang milyensége a kiválasztott üzemmódtól függ, és a Mazda MX-30-tól eltérően szerencsére teljesen kikapcsolható.

© László Ferenc

A Start/Stop gomb lenyomását követően a középkonzolon lévő menetirányváltó tekerőgomb D-be történő forgatásával, és persze a gázpedál lenyomásával indulhatunk el.

A motorfék és a rekuperáció ereje üzemmód függő, sportmódban nemcsak a gázpedál reakciója gyorsabb, hanem az energiavisszatermelés is erősebb. Érdekesség, hogy a Mach-E-vel 750 kilogrammos utánfutó is vontatható.

© László Ferenc

Hátul és mindenhol hajt

Az alapmodellben csak hátul található villanymotor, melyen egy "Electric Ponies Live Here" titkos üzenetet helyeztek el a tervezők, amit mi a kocsi emelőpadon történő vizsgálata során fedeztünk fel. A 269-294 lóerő mellé 430 Nm nyomaték társul, a 0-100-as sprint 6 másodperc körüli időt alatt tudható le, a végsebesség 180 km/h-ra van korlátozva.

Az európai piacokon hátsó AWD felirattal megkülönböztetett összkerekes Mach-E-ben elöl is található egy villanymotor. A 269-351 lóerő mellé ez esetben 580 Nm nyomaték társul, ami 5 másodperc körüli 0-100-as szintidőt és ugyancsak 180 km/h végsebességet tesz lehetővé. Ez a kivitel is alapvetően hátulhajtósra van hangolva, az erőnek maximum a 30 százaléka kerül az első kerekekre.

A hátsó villanymotor alulnézetből © László Ferenc

A vezetési élményről egyelőre nem igazán tudunk nyilatokozni, mert csak egy zárt parkolóban tudtuk kipróbálni az hazánkba érkezett első összkerekes példányt. A gyorsulásérzet nagyon rendben van, az viszont csak az első menetpróbán történő szerpentinezéskor fog kiderülni, hogy a 2-2,2 tonnás tömeg mennyire nyomja rá a bélyegét a Mustang-életérzésre.

Később egyébként érkezik a GT csúcsmodell is, mely 465-487 lóerővel, 830-860 Nm-rel és 3,5 másodperc körüli 0-100-as gyorsulással kecsegtet, a 200 km/h-s maximális tempóról nem is beszélve.

© László Ferenc

A normál akkumulátor bruttó 75,7, nettó 68 kWh kapacitással bír, és a közepesen engedékeny európai WLTP-szabvány szerint 540-610 kilométeres hatótávot tesz lehetővé. A valósághoz közelebbi értékekkel szolgáló amerikai EPA-mérés szerint a hatótávolság 340-370 kilométer magasságában mozog.

A komolyabb telep bruttó 98,8, nettó 88 kWh kapacitású. WLTP szerint ez esetben már 540-610 kilométert kapunk egy feltöltéssel, az EPA-mérés pedig 430-480 kilométerről tesz említést. A nagy aksis, összkerekes tesztautó fedélzeti számítógépe 435 kilométeres komplett hatótávolságot írt ki, ez azonban a nem túl életszerű használati körülmények miatt nem tekinthető mérvadónak.

© László Ferenc

Normál otthoni 230 V esetén egy komplett töltés akár 2 napot is igénybe vehet. 11 kW-os AC-töltővel 8 óra alatt megoldható egy 10-ről 80 százalékra történő feltöltés, a 22 kW-os AC-töltés sajnos nem támogatott. DC-fronton 115-150 kW-os maximális töltési teljesítmény biztosított, attól függően, hogy melyik akkumulátorhoz van szerencsénk.

Ionity töltővel 10 perc alatt akár 120 kilométer hatótáv is nyerhető, és jó hír, hogy a Ford már dolgozik azon, hogy nemcsak az európai, hanem a hazai töltők használatáért is zökkenőmentesen tudjunk fizetni a cég okostelefonos alkalmazásával. Az applikáció, illetve a folyamatos online kapcsolattal rendelkező autó ezenkívül a töltők aktuális foglaltságát is képes jelezni.

Mondeo kombi vs. Mach-E © László Ferenc

Konklúzió, árak, riválisok

+ : jól eltalált formaterv, tágas utastér, erős hajtás, korrekt hatótáv, dupla csomagtartó. –: a nagy tömeg, csak 11 kW-os AC-töltés, átlagos méretű hátsó csomagtér, magas ár.

2021-ben a vásárlók nagy része szabadidőautót szeretne beállítani a garázsába, a szabályozás pedig egyre inkább a villanyautók irányába tereli a piacot. Ennek ismeretében az USA-ban fejlesztett és globális piacra szánt Ford Mustang Mach-E telitaláltnak tűnik, hiába hőzöngünk mi esetleg azon, hogy egy Mustangnak illett volna megmaradnia V8-as sportkocsinak. Mellesleg jó ideje már az eredeti Mustangot sem feltétlenül csak V8-cal szerelik, de ez egy másik történet.

A Mexikóban gyártott, LG akkumulátorral szerelt Mach-E egy jól átgondolt, divatos formatervű, tágas utasterű és korrekt hatótávú elektromos autó, amelynek nem meglepően alaposan megkérik az árát. Az előzetes információk alapján 20,6 millió forinttól indul az alapmodell, az összkerekes változat pedig minimum 22,9 millió forint kifizetését követően lesz hazavezethető.

© László Ferenc

Az online értékesítés hamarosan megkezdődik, az első ügyfélautók az év végén érkeznek meg az országba. Konfigurációs lehetőség nem sok lesz, az olcsóbb modellek is magas felszereltséggel fognak rendelkezni, így például mindkét töltőkábel alapáron jár majd hozzájuk.

A fő rivális Tesla Model Y hatékonyabb hajtáslánca révén akár a gyakorlatban is tudja az 500+ kilométeres hatótávot, német listaára pedig átszámolva mintegy 21,1-23,6 millió forint magasságában mozog. A Jaguar I-Pace hazai alapára 24,8 millió forint. A VW konszern-féle ID.4 és Enyaq iV kisebb méretű, illetve rövidebb hatótávú, és ennek fényében 14,5-17,4 millió forinton nyit.

© László Ferenc

