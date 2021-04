Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"80bc66a7-2978-4ef8-a3f0-3824560b52fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, hogy 140 lóerővel erősebb is mint a sima 600 lovas, tuning nélküli változata.","shortLead":"Igaz, hogy 140 lóerővel erősebb is mint a sima 600 lovas, tuning nélküli változata.","id":"20210419_115_millio_forint_letaglozo_ar_meg_ha_egy_Audi_RS_Q8Rrol_van_is_szo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80bc66a7-2978-4ef8-a3f0-3824560b52fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2937e6-aadc-407f-9298-3f6db6043048","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_115_millio_forint_letaglozo_ar_meg_ha_egy_Audi_RS_Q8Rrol_van_is_szo","timestamp":"2021. április. 20. 04:20","title":"115 millió forint letaglózó ár, még ha egy Audi RS Q8-R-ről van is szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57e7f0a-4f73-4ca4-bb14-54c63813bbae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy Z Fold Tab néven mutathatja majd be azt a táblagépet, amit nem egy, hanem két ponton lehet majd meghajlítani.","shortLead":"A Samsung Galaxy Z Fold Tab néven mutathatja majd be azt a táblagépet, amit nem egy, hanem két ponton lehet majd...","id":"20210421_osszecsukhato_tablagep_samsung_galaxy_z_fold_tab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b57e7f0a-4f73-4ca4-bb14-54c63813bbae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f835321-3be1-4c2c-8a96-ad1424396c47","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_osszecsukhato_tablagep_samsung_galaxy_z_fold_tab","timestamp":"2021. április. 21. 11:03","title":"Kinyitható táblagéppel jöhet ki a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Elképesztően magas a halálozás azok között a Covid-betegek között, akiket lélegeztetőgépre kapcsolnak, akiket viszont ennél enyhébb módszerekkel kezelnek, túlélhetik. A szakemberek szerint viszont nem véletlenül találták fel a gépeket, azok nem halálos ítéletet jelentenek, hanem éppen az utolsó esélyt az életre. Javíthatna a halálozási számokon, ha az orvosok feltehetnék a kérdést, amely alapján meghozhatnák a legnehezebb döntést: kinek több az esélye a túlélésre? Itthon ez egyelőre tabu.","shortLead":"Elképesztően magas a halálozás azok között a Covid-betegek között, akiket lélegeztetőgépre kapcsolnak, akiket viszont...","id":"20210420_Levegovetel_az_intenziv_osztalyon__Kinek_jusson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bc3177-5371-48db-9ca5-c518df9eba6c","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_Levegovetel_az_intenziv_osztalyon__Kinek_jusson","timestamp":"2021. április. 20. 06:30","title":"Levegővétel az intenzív osztályon: kinek jusson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e38f0b-abad-48f1-ae6d-119f987ed106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beadta a kormány a javaslatot, amellyel hatályát veszti a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény, viszont 20 millió forintos mérlegfőösszeg fölött majdnem minden szervezetről az Állami Számvevőszék készít évente jelentést.","shortLead":"Beadta a kormány a javaslatot, amellyel hatályát veszti a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló...","id":"20210421_civiltorveny_visszavonas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24e38f0b-abad-48f1-ae6d-119f987ed106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee27bc1d-b16a-4912-952a-269c4b699ba0","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_civiltorveny_visszavonas","timestamp":"2021. április. 21. 08:26","title":"Visszavonja a kormány a civiltörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df87b90-9c96-4cc3-9781-676c3946908c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 60 év alatti, korábban az AstraZeneca oltóanyagával beoltott önkéntesek második oltásként a Pfizer vakcináját kapnák meg.","shortLead":"A 60 év alatti, korábban az AstraZeneca oltóanyagával beoltott önkéntesek második oltásként a Pfizer vakcináját kapnák...","id":"20210419_Ket_kulonbozo_vakcina_oltasi_kombinacio_Spanyolorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0df87b90-9c96-4cc3-9781-676c3946908c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147d622b-e67b-4d32-a760-83a5e1f9271a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_Ket_kulonbozo_vakcina_oltasi_kombinacio_Spanyolorszag","timestamp":"2021. április. 19. 21:22","title":"Két különböző vakcina oltási kombinációját vizsgálják Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4815d10-d2b2-4df9-a17e-37f431333623","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Adott némi támpontot a Volkswagen, mire számíthatunk a városi autó friss verziójától.","shortLead":"Adott némi támpontot a Volkswagen, mire számíthatunk a városi autó friss verziójától.","id":"20210419_Itt_egy_kis_elozetes_a_megujult_Volkswagen_Polorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4815d10-d2b2-4df9-a17e-37f431333623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efa9029-f997-4720-9c29-1ef55a076f52","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_Itt_egy_kis_elozetes_a_megujult_Volkswagen_Polorol","timestamp":"2021. április. 19. 14:59","title":"Itt egy kis előzetes a megújult Volkswagen Polóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a06652b-8161-4b91-9de6-8e422ac15474","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen öt tisztán elektromos meghajtású modellje lesz a márkának.","shortLead":"Összesen öt tisztán elektromos meghajtású modellje lesz a márkának.","id":"20210421_Erdekes_kategoriaban_jon_a_kovetkezo_elektromos_Mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a06652b-8161-4b91-9de6-8e422ac15474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af0d3f9-bb99-4613-9c9d-2cc1f00a8f45","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_Erdekes_kategoriaban_jon_a_kovetkezo_elektromos_Mercedes","timestamp":"2021. április. 21. 11:22","title":"Elektromos családi furgonnal jön ki a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a738dd5f-0cb1-43de-8988-a27d94e3c976","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"török Netflix\" Magyarországról is elérhető, de egyelőre nem sokan fogják élvezni a sorozatepizódokat, mert a magyar lokalizációnak még híján van a szolgáltatás.","shortLead":"A \"török Netflix\" Magyarországról is elérhető, de egyelőre nem sokan fogják élvezni a sorozatepizódokat, mert a magyar...","id":"20210420_dramax_torok_sorozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a738dd5f-0cb1-43de-8988-a27d94e3c976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb9d2e4-862c-463d-b3cd-eca35b3814d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_dramax_torok_sorozatok","timestamp":"2021. április. 20. 08:33","title":"Az HBO GO és a Netflix után itt a Dramax, 5000 órányi török sorozattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]