[{"available":true,"c_guid":"72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Krasznahorkai Lászlónak ítélték oda idén az Osztrák Állami Díj az Európai Irodalomért elismerést.","shortLead":"Krasznahorkai Lászlónak ítélték oda idén az Osztrák Állami Díj az Európai Irodalomért elismerést.","id":"20210422_Osztrak_allami_dijat_kap_Krasznahorkai_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01416c5-4d95-425b-9a69-710334434e98","keywords":null,"link":"/kultura/20210422_Osztrak_allami_dijat_kap_Krasznahorkai_Laszlo","timestamp":"2021. április. 22. 13:47","title":"Osztrák állami díjat kap Krasznahorkai László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhol akár 40 milliméter eső is eshet rövid idő alatt.","shortLead":"Néhol akár 40 milliméter eső is eshet rövid idő alatt.","id":"20210422_zivatar_felhoszakadas_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2171892e-b2b0-46bf-95c2-e69326edcaab","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_zivatar_felhoszakadas_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes","timestamp":"2021. április. 22. 05:39","title":"Zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztetnek országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c5f2e4-dd04-4e04-bb4d-18628bc36d23","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A magyar kutatók 4744 fertőzött beteg gyomorbiopsziás mintáját vizsgálták meg, hogy kiderüljön, a betegek gyógyszerfogyasztása milyen összefüggésben van a rezisztencia gyakoriságával.","shortLead":"A magyar kutatók 4744 fertőzött beteg gyomorbiopsziás mintáját vizsgálták meg, hogy kiderüljön, a betegek...","id":"20210422_rost_gergely_rezisztens_bakteriumok_terjedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1c5f2e4-dd04-4e04-bb4d-18628bc36d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa149617-87dd-40f4-87e3-73ef126d1708","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_rost_gergely_rezisztens_bakteriumok_terjedese","timestamp":"2021. április. 22. 19:03","title":"Új modellt állított fel a rezisztens baktériumok terjedésére Röst Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Előbb hat évet kapott, mert erőszakoskodott a kislányával, majd feltételes szabadságra bocsátása után újrakezdte. Januárban mint különös visszaesőt 13 évre ítélték első fokon, ami ellen hiába fellebbezett, másod okon is ugyanennyit kapott. ","shortLead":"Előbb hat évet kapott, mert erőszakoskodott a kislányával, majd feltételes szabadságra bocsátása után újrakezdte...","id":"20210421_Masodfokon_is_13_evre_iteltek_egy_visszaeso_pedofil_apat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79ada53-6209-498d-83cf-afd1b4b3a4c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Masodfokon_is_13_evre_iteltek_egy_visszaeso_pedofil_apat","timestamp":"2021. április. 21. 12:05","title":"13 évre ítéltek egy visszaeső pedofil apát, aki 3 és 8 éves korában is szexuálisan bántalmazta a kislányát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76ee9ed-24f7-4048-8762-50460fc7fe8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felvetődött, hogy a nagyapja temetése után még marad néhány napig, hogy ott legyen Erzsébet 95. születésnapján, de visszautazott Kaliforniába.","shortLead":"Felvetődött, hogy a nagyapja temetése után még marad néhány napig, hogy ott legyen Erzsébet 95. születésnapján, de...","id":"20210421_Harry_herceg_megsem_varta_meg_a_kiralyno_szuletesnapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f76ee9ed-24f7-4048-8762-50460fc7fe8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06dc27b3-095d-41a7-a90d-765a92731de2","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Harry_herceg_megsem_varta_meg_a_kiralyno_szuletesnapjat","timestamp":"2021. április. 21. 10:14","title":"Harry herceg mégsem várta meg a királynő születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47ed005-22ca-4339-aaf6-9bb74015d2f7","c_author":"Emőd Péter","category":"hvgmuerto","description":"A műkereskedelem aktuális állapotát elemző írások rendszerint az előző évvel való összehasonlításból indulnak ki. Azt vizsgálják, hogyan változott a forgalom összvolumene és annak megoszlása az egyes műpiaci csatornák, a különböző földrajzi régiók, a művészettörténeti korszakok, a „hagyományos” és progresszív műfajok vagy az egyes stílusirányzatok között. ","shortLead":"A műkereskedelem aktuális állapotát elemző írások rendszerint az előző évvel való összehasonlításból indulnak ki. Azt...","id":"20210419_Elszantsag_es_kreativitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d47ed005-22ca-4339-aaf6-9bb74015d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8c75ff-add9-468f-b3ec-f607b172236e","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210419_Elszantsag_es_kreativitas","timestamp":"2021. április. 21. 11:47","title":"Elszántság és kreativitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6b34a9-ce98-4bec-a7c9-45fa05fceff4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kínai hitelből kínai vállalatok építhetnek kínai egyetemet Budapesten. A Fudan-projektnél látványosabban aligha jelezhetné Orbán Viktor, hogy a rizikóssá váló moszkvai kapcsolatokon némileg lazítva Peking előtt nyitja meg az országot – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Kínai hitelből kínai vállalatok építhetnek kínai egyetemet Budapesten. A Fudan-projektnél látványosabban aligha...","id":"20210421_Igy_noveld_a_sarkanyodat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce6b34a9-ce98-4bec-a7c9-45fa05fceff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aefd6d13-c5b5-4661-95cd-ba27d7aa3494","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Igy_noveld_a_sarkanyodat","timestamp":"2021. április. 21. 15:53","title":"Így növeld a sárkányodat: Moszkváról Pekingre helyezné át a keleti nyitás súlypontját Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen már kilenc embrió van, amit beültethetnek a nőstényekbe.","shortLead":"Összesen már kilenc embrió van, amit beültethetnek a nőstényekbe.","id":"20210422_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_fajmento_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5bf1bd-ccf5-4f50-b82b-72cead669ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_fajmento_program","timestamp":"2021. április. 22. 20:03","title":"Négy életképes embriót hoztak létre a kihalás szélén álló északi szélesszájú orrszarvúk megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]