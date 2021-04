Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 207 áldozat közül tíz embernek, köztük több 40-50 évesnek nem volt ismert alapbetegsége.","shortLead":"A 207 áldozat közül tíz embernek, köztük több 40-50 évesnek nem volt ismert alapbetegsége.","id":"20210421_koronavirus_jarvany_aldozatok_fiatalok_alapbetegseg_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f758f1-0d7a-426c-98cf-479bc792ac5f","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_koronavirus_jarvany_aldozatok_fiatalok_alapbetegseg_nelkul","timestamp":"2021. április. 21. 12:49","title":"Egy 34 éves várandós nő is elhunyt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyerekjogokkal foglalkozó brit jogászok indítottak pert a TikTok ellen.","shortLead":"Gyerekjogokkal foglalkozó brit jogászok indítottak pert a TikTok ellen.","id":"20210421_TikTok_adatgyujtes_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce8699b-f6cd-4d0f-8b62-934f42d31caf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_TikTok_adatgyujtes_per","timestamp":"2021. április. 21. 07:27","title":"Gyerekek személyes adatainak gyűjtéséért perelték be a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ceebcb4-fe07-40dc-a0c5-1aaabf406a4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tavaly nyáron a gárdonyi szabadstrandot kordonoztatta körbe Tóth István polgármester, most térdig érő betonfal épült a part mellé.","shortLead":"Tavaly nyáron a gárdonyi szabadstrandot kordonoztatta körbe Tóth István polgármester, most térdig érő betonfal épült...","id":"20210422_Betonfal_Gardony_agardi_szabadstrand","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ceebcb4-fe07-40dc-a0c5-1aaabf406a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75142a2b-73b1-4153-bace-03430200ea63","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210422_Betonfal_Gardony_agardi_szabadstrand","timestamp":"2021. április. 22. 10:10","title":"Betonfalat emeltek közvetlenül a partra az agárdi szabadstrandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70139a6-9dbb-4f82-8327-dac2bf892bff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hisense tavaly novemberben bemutatott 100 hüvelykes lézertévéje után idén a világ első szónikus lézertévéjét dobta piacra, amely a vállalat közlése szerint áprilistól már Magyarországon is kapható.","shortLead":"A Hisense tavaly novemberben bemutatott 100 hüvelykes lézertévéje után idén a világ első szónikus lézertévéjét dobta...","id":"20210422_hisense_lezerteve_szonikus_tv_88l5vg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f70139a6-9dbb-4f82-8327-dac2bf892bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff08424-dbc7-4256-8a53-c1e3476dde9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_hisense_lezerteve_szonikus_tv_88l5vg","timestamp":"2021. április. 22. 08:03","title":"Ilyen még nem volt: megjött a világ első szónikus lézertévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a477eb-c05e-4698-9e3f-1541b4c2d055","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindezt a polgármester engedélyével.","shortLead":"Mindezt a polgármester engedélyével.","id":"20210421_marihuana_new_york","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44a477eb-c05e-4698-9e3f-1541b4c2d055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7902a1-f137-412b-af31-1bc312bff337","keywords":null,"link":"/elet/20210421_marihuana_new_york","timestamp":"2021. április. 21. 21:32","title":"Füves cigit osztogattak a beoltottaknak New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e2a255-3102-4b39-9510-dceb8c3dba29","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Némi korlátozás még azért marad.","shortLead":"Némi korlátozás még azért marad.","id":"20210420_gyermekvedelmi_intezmeny_latogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9e2a255-3102-4b39-9510-dceb8c3dba29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2048e6af-12a9-4745-a474-c75d02852a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_gyermekvedelmi_intezmeny_latogatas","timestamp":"2021. április. 20. 16:49","title":"Megszűnik a látogatási tilalom a gyermekvédelmi intézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d21214-3353-4b84-84cf-bc9a7a0bdfb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két budapesti férfi és 17 éves társuk lopták ki a katalizátorokat. ","shortLead":"Két budapesti férfi és 17 éves társuk lopták ki a katalizátorokat. ","id":"20210422_Kiloptak_katalizator_Illatos_uti_autoszerelo_telephely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80d21214-3353-4b84-84cf-bc9a7a0bdfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b432c5be-5714-47ae-98d9-0af992244d65","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_Kiloptak_katalizator_Illatos_uti_autoszerelo_telephely","timestamp":"2021. április. 22. 10:46","title":"Bérelt autókból lopták ki a katalizátorokat egy Illatos úti autószerelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89710815-995b-44f2-82a0-c76c7d520fb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Napok óta az oltásszámokat figyelik, a 3 és fél millió bemondására várnak a vendéglősök, ekkor nyithatják meg teraszaikat. Körbejártuk szerdán Budapest belvárosát és lefotóztuk, hogyan készülnek a helyek a nyitásra. Az asztalok és székek már kint állnak, beindult a nagytakarítás, hétvégére már csak a jó időt kellene elintézni.","shortLead":"Napok óta az oltásszámokat figyelik, a 3 és fél millió bemondására várnak a vendéglősök, ekkor nyithatják meg...","id":"20210421_terasz_nyitasi_elokeszuletek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89710815-995b-44f2-82a0-c76c7d520fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893b8ec7-19ca-45cc-b76c-25efc7b87cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20210421_terasz_nyitasi_elokeszuletek","timestamp":"2021. április. 21. 19:00","title":"Épülnek a teraszok, kikerültek az asztalok - így készül a nyitásra az éledező Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]