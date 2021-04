Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dc5a7377-f5b4-4f8c-b3b1-69ac4a50cd02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Föld Napja alkalmából egy hétvégére gyalogos-biciklis területté változik az Andrássy út és a Kós Károly sétány is.","shortLead":"A Föld Napja alkalmából egy hétvégére gyalogos-biciklis területté változik az Andrássy út és a Kós Károly sétány is.","id":"20210422_fold_napja_balogh_samu_andrassy_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc5a7377-f5b4-4f8c-b3b1-69ac4a50cd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fbed2a-7ba6-4b61-9f76-d23e9b30aad6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_fold_napja_balogh_samu_andrassy_ut","timestamp":"2021. április. 22. 09:51","title":"Autómentessé teszik a hétvégén az Andrássy utat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vannak eltérések az oltóanyagok között, de igazából csak az derült ki, mi működött legjobban.","shortLead":"Vannak eltérések az oltóanyagok között, de igazából csak az derült ki, mi működött legjobban.","id":"20210422_Szerbiaban_megmertek_a_vakcinak_hatasossagat_a_nagy_vesztes_az_akit_nem_oltottak_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041b6cf7-dbdf-4ef9-91c0-e7652879ed18","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_Szerbiaban_megmertek_a_vakcinak_hatasossagat_a_nagy_vesztes_az_akit_nem_oltottak_be","timestamp":"2021. április. 22. 18:21","title":"Szerbiában megmérték a vakcinák hatásosságát: a nagy vesztes az, akit nem oltottak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5f3d9d3-9f81-458f-bcea-4d61f222739d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2022-ben debütálhat az új Battlefield, amit a telefonos környezet eltérései miatt nem a számítógépesből alakítanak át, hanem az alapoktól kezdve húzzák fel, hogy jó legyen a játékélmény.","shortLead":"A tervek szerint 2022-ben debütálhat az új Battlefield, amit a telefonos környezet eltérései miatt nem...","id":"20210422_electronic_arts_battlefield_jatek_mobilon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5f3d9d3-9f81-458f-bcea-4d61f222739d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a844a4-d9eb-4c58-a1cc-e3ad8244a998","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_electronic_arts_battlefield_jatek_mobilon","timestamp":"2021. április. 22. 16:03","title":"Érkezik a mobilos Battlefield, teljes értékű játékot ígér az EA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eb83663-93c2-4946-8b4c-767e8e5507b7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Két nap alatt összeomlott az európai labdarúgás történetének legnagyobb és legellentmondásosabb reformjáról szőtt terv. Az elit Szuperligájában ugyanis a hagyományok megcsúfolását és a csupasz pénzéhséget látó szurkolók fellázadtak, s az alapítók felét adó angol klubok kihátrálásával értelmét vesztette a kísérlet. ","shortLead":"Két nap alatt összeomlott az európai labdarúgás történetének legnagyobb és legellentmondásosabb reformjáról szőtt terv...","id":"20210421_A_futballszurkolok_lazadasa_elsoporte_a_milliardos_Szuperliga_otletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7eb83663-93c2-4946-8b4c-767e8e5507b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4709a6-1524-4aaa-a659-168a955a3f5d","keywords":null,"link":"/360/20210421_A_futballszurkolok_lazadasa_elsoporte_a_milliardos_Szuperliga_otletet","timestamp":"2021. április. 21. 11:30","title":"A futballszurkolók lázadása elsöpörte a milliárdos Szuperliga ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c9b0e2-f3b1-48f9-82b6-8ab83bc641a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Kibervédelmi Intézet riasztást adott ki a magyar nyelvű, zsaroló hangvételű levelekkel miatt, azok mennyisége, az érintett szervezetek és a címzettek miatt.\r

\r

","shortLead":"A Nemzeti Kibervédelmi Intézet riasztást adott ki a magyar nyelvű, zsaroló hangvételű levelekkel miatt, azok...","id":"20210423_Nemzeti_Kibervedelmi_Intezet_video_zsarolas_magyar_allami_intezmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3c9b0e2-f3b1-48f9-82b6-8ab83bc641a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e662db8-2330-4cf8-b812-e0a6002367e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_Nemzeti_Kibervedelmi_Intezet_video_zsarolas_magyar_allami_intezmeny","timestamp":"2021. április. 23. 05:39","title":"Hamis maszturbálós videókkal zsarolnak magyar állami intézményeket az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5923b5e-3ee5-4cba-b499-2138f31009a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs mindössze 10 percben összegezte a napi tudnivalókat.","shortLead":"Az operatív törzs mindössze 10 percben összegezte a napi tudnivalókat.","id":"20210422_operativ_torzs_galgoczi_agnes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5923b5e-3ee5-4cba-b499-2138f31009a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8120fb3a-5ffb-4ff8-9f40-d6bcd4a2305b","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_operativ_torzs_galgoczi_agnes","timestamp":"2021. április. 22. 13:32","title":"Operatív Törzs: Kamu sms-ek érkeznek az oltásról, ezekre ne figyeljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138d066d-81a7-4d3f-afde-319036fb7224","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A többek közt az aktuális Seat Leon formatervéért is felelős szakember gyorsan munkahelyet vált.","shortLead":"A többek közt az aktuális Seat Leon formatervéért is felelős szakember gyorsan munkahelyet vált.","id":"20210421_daciak_es_ladak_helyett_alfa_romeokat_tervez_a_sztardesigner","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=138d066d-81a7-4d3f-afde-319036fb7224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d0c78a-1826-4dc2-b34a-17e38b0cb1c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_daciak_es_ladak_helyett_alfa_romeokat_tervez_a_sztardesigner","timestamp":"2021. április. 21. 11:21","title":"Daciák és Ladák helyett Alfa Romeókat tervez a sztárdesigner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szemeryné Pataki Klaudia szerint a városnak nyugalomra van szüksége. Pár napja Cser-Palkovics András, Székesfehérvár szintén fideszes polgármestere is hasonlókról írt.","shortLead":"Szemeryné Pataki Klaudia szerint a városnak nyugalomra van szüksége. Pár napja Cser-Palkovics András, Székesfehérvár...","id":"20210421_kecskemet_fidesz_szemereyne_pataki_klaudia_ellenzek_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5c41d0-5bb2-4869-9f90-86615cf3b0a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_kecskemet_fidesz_szemereyne_pataki_klaudia_ellenzek_elovalasztas","timestamp":"2021. április. 21. 16:37","title":"Kecskemét fideszes polgármestere nem szeretne ellenzéki előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]