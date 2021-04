Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"India új világrekordot állított fel a legtöbb COVID-19 fertőzés számában egy nap alatt, miközben a miniszterelnök vasárnap minden állampolgárt védőoltásra és óvatosságra szólított fel. Az Egyesült Államok közölte, hogy mélyen aggódik az Indiában megnövekedett koronavírusos megbetegedések miatt, és sürgősen segélyt küld Indiába.","shortLead":"India új világrekordot állított fel a legtöbb COVID-19 fertőzés számában egy nap alatt, miközben a miniszterelnök...","id":"20210425_Negyedik_napja_dont_rekordokat_a_fertozesek_szama_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7560d997-5082-44e3-9696-7666b1294e81","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Negyedik_napja_dont_rekordokat_a_fertozesek_szama_Indiaban","timestamp":"2021. április. 25. 10:13","title":"Egyre súlyosabb a helyzet Indiában a covid miatt, Amerika segélyt küld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Arra jutottak, hogy a lehetséges előnyök meghaladják a kockázatokat.","shortLead":"Arra jutottak, hogy a lehetséges előnyök meghaladják a kockázatokat.","id":"20210424_usa_oltas_janssen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0148928-deec-4169-b679-0753f77656a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_usa_oltas_janssen","timestamp":"2021. április. 24. 08:25","title":"Folytatják az oltást a Janssen-vakcinával az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2244cde9-5934-4c03-bb93-3b49ed363fb0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Budapest továbbra is az egyetlen helyszín, ami telt házzal számol a júniusi fociünnepre.","shortLead":"Budapest továbbra is az egyetlen helyszín, ami telt házzal számol a júniusi fociünnepre.","id":"20210423_foci_europa_bajnoksag_dublin_szentpetervar_sevilla_bilbao","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2244cde9-5934-4c03-bb93-3b49ed363fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d02a69-f92f-4506-9c10-df8c0afd168c","keywords":null,"link":"/sport/20210423_foci_europa_bajnoksag_dublin_szentpetervar_sevilla_bilbao","timestamp":"2021. április. 23. 13:53","title":"Megvan, hová viszik Dublinból és Bilbaóból az Eb-meccseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Csökkent a magyarok saját kormányukba és nőtt az Európai Unióba vetett bizalma – ez derült ki a legújabb Eurobarométer felmérésből, amelyet pénteken tettek közzé.","shortLead":"Csökkent a magyarok saját kormányukba és nőtt az Európai Unióba vetett bizalma – ez derült ki a legújabb Eurobarométer...","id":"20210423_EUs_felmeres_a_magyarok_sokkal_jobban_biznak_az_EUban_mint_a_sajat_kormanyukban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1c886f-02e9-4c91-9ba1-5c9bc506ccfb","keywords":null,"link":"/eurologus/20210423_EUs_felmeres_a_magyarok_sokkal_jobban_biznak_az_EUban_mint_a_sajat_kormanyukban","timestamp":"2021. április. 23. 13:51","title":"EU-s felmérés: a magyarok sokkal jobban bíznak az EU-ban, mint a saját kormányukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad3931a-d23e-4a7d-89c4-2a7dd588909e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsony Gergelyt támogató kommentjével szállt be a közügyekben is megnyilvánuló celebritások közé a színésznő, aki elmondta, mostanában sok új dolgot fedez fel magában.","shortLead":"Karácsony Gergelyt támogató kommentjével szállt be a közügyekben is megnyilvánuló celebritások közé a színésznő, aki...","id":"20210424_Osvart_Andrea_karacsony_politika_margitnegyed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ad3931a-d23e-4a7d-89c4-2a7dd588909e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3cb04a3-04bb-466a-83ff-e7d74dd00136","keywords":null,"link":"/elet/20210424_Osvart_Andrea_karacsony_politika_margitnegyed","timestamp":"2021. április. 24. 14:29","title":"Osvárt Andrea: Mind jobb-és baloldalon úgy tekintünk egymásra, mint robotokra, gépekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e6bebe-021e-43be-b8c0-6a5d0d098ad1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár 45 napon át is világít a lámpás, 5 deciliter sós víztől.","shortLead":"Akár 45 napon át is világít a lámpás, 5 deciliter sós víztől.","id":"20210424_Sos_vizzel_de_akar_vizelettel_is_lehet_mukodtetni_ezt_a_hordozhato_lampast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61e6bebe-021e-43be-b8c0-6a5d0d098ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1688439c-32f6-4608-9cc9-9ce2647f089d","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Sos_vizzel_de_akar_vizelettel_is_lehet_mukodtetni_ezt_a_hordozhato_lampast","timestamp":"2021. április. 24. 14:31","title":"Sós vízzel, de akár vizelettel is lehet működtetni ezt a hordozható lámpást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64636ff0-27b4-4707-bffb-957c24269460","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kötelező lesz maszkot viselni, és sportolni vagy énekelni is csak kültéren lehet majd az újranyitó osztrák iskolákban.","shortLead":"Kötelező lesz maszkot viselni, és sportolni vagy énekelni is csak kültéren lehet majd az újranyitó osztrák iskolákban.","id":"20210424_Majus_17en_nyitnak_Ausztriaban_az_iskolak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64636ff0-27b4-4707-bffb-957c24269460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb32f97-fcd1-4770-a7c1-bf7560a46bb1","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Majus_17en_nyitnak_Ausztriaban_az_iskolak","timestamp":"2021. április. 24. 18:20","title":"Május 17-én nyitnak Ausztriában az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3ee071-aa1b-47eb-b8d6-9d67191bd919","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő férjét gyanúsítják a gyilkosság elkövetésével.","shortLead":"A nő férjét gyanúsítják a gyilkosság elkövetésével.","id":"20210423_szeged_gyilkosag_panzio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ee071-aa1b-47eb-b8d6-9d67191bd919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f8a403-100d-461a-bcfb-9563fc5f22be","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_szeged_gyilkosag_panzio","timestamp":"2021. április. 23. 17:59","title":"Megöltek egy nőt egy szegedi panzióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]