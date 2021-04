Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"725b54d5-1f53-493a-88d4-0f541ec28d7b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kerítésnek ütközött egy személyautó vasárnap este Piliscsabán, a sofőr megpróbálta elhagyni a helyszínt, utasa meghalt.","shortLead":"Kerítésnek ütközött egy személyautó vasárnap este Piliscsabán, a sofőr megpróbálta elhagyni a helyszínt, utasa meghalt.","id":"20210425_Szemelyauto_utkozott_keritesnek_Piliscsaban_utasa_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=725b54d5-1f53-493a-88d4-0f541ec28d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c4079a-8650-4931-b92e-cde0e3aebb7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210425_Szemelyauto_utkozott_keritesnek_Piliscsaban_utasa_meghalt","timestamp":"2021. április. 25. 21:59","title":"Személyautó ütközött kerítésnek Piliscsabán, utasa meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Csang'o-6 űrszondát Kína 2024-ben akarja felbocsátani, hogy a Hold túlsó oldalán, a Déli-sark-Aitken-medencében gyűjtsön talajmintákat - jelentette be szombaton a kínai holdkutatási program egyik szakértője. ","shortLead":"A Csang'o-6 űrszondát Kína 2024-ben akarja felbocsátani, hogy a Hold túlsó oldalán, a Déli-sark-Aitken-medencében...","id":"20210425_Ujabb_szondat_kuld_a_Holdra_Kina_2024ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78740aa-b101-4320-af6a-f09569f719d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Ujabb_szondat_kuld_a_Holdra_Kina_2024ben","timestamp":"2021. április. 25. 15:12","title":"Újabb szondát küld a Holdra Kína 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405a9465-5d24-4168-a420-2fbf206ee155","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"80 éves a Köfém hengerműve és öntödéje Székesfehérváron, a hengermű szó szerint időutazás a szovjet korszakból az ezredfordulón túlig. Ugyan az autóiparon keresztül a járvány az alumíniumipart is megrángatta, sikerült alkalmazkodni az új körülményekhez.","shortLead":"80 éves a Köfém hengerműve és öntödéje Székesfehérváron, a hengermű szó szerint időutazás a szovjet korszakból...","id":"20210425_Meg_szovjet_gep_is_mukodik_a_80_eves_fehervari_hengermuben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=405a9465-5d24-4168-a420-2fbf206ee155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0e7e89-910d-48a4-ad51-24ef80b88a09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Meg_szovjet_gep_is_mukodik_a_80_eves_fehervari_hengermuben","timestamp":"2021. április. 25. 14:00","title":"Még szovjet gép is működik a 80 éves fehérvári hengerműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a314ce-8f28-43ae-9ef0-472e311b850b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 81 éves Maria Ilva Biolcati, akit hajszíne miatt La Rossa (Vörös) néven is emlegettek, pénteken halt meg Milánóban.","shortLead":"A 81 éves Maria Ilva Biolcati, akit hajszíne miatt La Rossa (Vörös) néven is emlegettek, pénteken halt meg Milánóban.","id":"20210426_Meghalt_Milva_a_hatvanashetvenes_evek_nepszeru_olasz_enekesnoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76a314ce-8f28-43ae-9ef0-472e311b850b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2e008f-c514-4f54-97e3-bc8cdb84b69d","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Meghalt_Milva_a_hatvanashetvenes_evek_nepszeru_olasz_enekesnoje","timestamp":"2021. április. 26. 10:06","title":"Meghalt Milva, a hatvanas-hetvenes évek népszerű olasz énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy héten keresztül lehetne viselni a pillekönnyű, elektronikus bőrt, amit egy vizes spray segítségével lehet majd mellkasra rögzíteni.","shortLead":"Egy héten keresztül lehetne viselni a pillekönnyű, elektronikus bőrt, amit egy vizes spray segítségével lehet majd...","id":"20210424_Eborrel_kovetnek_nyomon_az_egeszegugyi_allapotunkat_japan_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d46c930-48ae-439e-b7b9-c199046f1255","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_Eborrel_kovetnek_nyomon_az_egeszegugyi_allapotunkat_japan_kutatok","timestamp":"2021. április. 24. 20:00","title":"E-bőrrel követnék nyomon az egészégügyi állapotunkat japán kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c8e190-caec-4b8d-a923-301f2a517bbe","c_author":"Balla István – Czeglédi Fanni – Csatlós Hanna – Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Idén megint ott egy magyar film címe az Oscar-jelöltek között, de vajon van esélye Mundruczó Kornél filmjének díjra váltani a legjobb színésznő-jelölést? Megkapja végre a szobrot Glenn Close? Milyen Tom Hanks új filmje? Vasárnap bemutatjuk a legjobb film díjának jelöltjeit, ezek pedig a többi kategória legizgalmasabb jelöltjei.","shortLead":"Idén megint ott egy magyar film címe az Oscar-jelöltek között, de vajon van esélye Mundruczó Kornél filmjének díjra...","id":"20210424_oscar_jelolt_filmek_pieces_of_a_woman_vanessa_kirby_meg_egy_kort_mindenkinek_borat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c8e190-caec-4b8d-a923-301f2a517bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad6da40-9cd9-46af-96e7-ba0c3dd34b85","keywords":null,"link":"/kultura/20210424_oscar_jelolt_filmek_pieces_of_a_woman_vanessa_kirby_meg_egy_kort_mindenkinek_borat","timestamp":"2021. április. 24. 20:00","title":"Lehet ön is sikeres, csak gazemberré kell válni – A legizgalmasabb Oscar-jelölt filmek, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","id":"20210425_nasa_mars_helikopter_hasznalt_laptop_mennyit_er_apple_ipad_pro_m1_siri_14_chrome_kiemeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb63a747-57e3-4105-a575-8ec077d50d36","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_nasa_mars_helikopter_hasznalt_laptop_mennyit_er_apple_ipad_pro_m1_siri_14_chrome_kiemeles","timestamp":"2021. április. 25. 12:00","title":"Ez történt: Felszállt a Marson a helikopter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Koronavírusban 59 éves korában életét vesztette a női divatot forradalmasító és számos híres filmszínész által imádott Alber Elbaz, aki párhuzamot vont egy új kollekció és egy vakcina létrehozása között.","shortLead":"Koronavírusban 59 éves korában életét vesztette a női divatot forradalmasító és számos híres filmszínész által imádott...","id":"20210425_Meghalt_Alber_Elbaz_a_divatvilag_unnepelt_sztarja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213960eb-31fe-4aa3-9c72-bef5cd269eed","keywords":null,"link":"/kkv/20210425_Meghalt_Alber_Elbaz_a_divatvilag_unnepelt_sztarja","timestamp":"2021. április. 25. 18:59","title":"Meghalt Alber Elbaz, a divatvilág ünnepelt sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]