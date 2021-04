Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1713f4e8-3619-49f0-bf93-a991bc605ad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Időkép felvételei szerint a Kendig-csúcson és Hajag-tetőn is elkezdett szállingózni a hó.\r

\r

","shortLead":"Az Időkép felvételei szerint a Kendig-csúcson és Hajag-tetőn is elkezdett szállingózni a hó.\r

\r

","id":"20210426_Nyugat_Magyarorszag_havazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1713f4e8-3619-49f0-bf93-a991bc605ad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252e7321-9369-4235-8dfc-b489fce54203","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Nyugat_Magyarorszag_havazas","timestamp":"2021. április. 26. 14:23","title":"A Bakonyban és a Kőszegi-hegységben is havazott délelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1943e5bc-aefc-4b00-9b26-5bca3b0200eb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"2,6 százalékkal többet költöttek a világon katonai célokra 2020-ban, mint az előző évben – írja a Deutsche Welle.","shortLead":"2,6 százalékkal többet költöttek a világon katonai célokra 2020-ban, mint az előző évben – írja a Deutsche Welle.","id":"20210427_Hiaba_a_vilagvalsag_a_hadseregekre_tobb_penz_jutott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1943e5bc-aefc-4b00-9b26-5bca3b0200eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4100d43-4686-4b23-a48a-e42d2c6796c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_Hiaba_a_vilagvalsag_a_hadseregekre_tobb_penz_jutott","timestamp":"2021. április. 27. 15:38","title":"Hiába a világválság, a hadseregekre több pénz jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b490cfb-e68f-43a5-92c5-5383547acb50","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Francis Collins szerint kevésbé valószínű, hogy valakinél vérrögképződés alakul ki, mint hogy jövőre villámcsapás érje.","shortLead":"Francis Collins szerint kevésbé valószínű, hogy valakinél vérrögképződés alakul ki, mint hogy jövőre villámcsapás érje.","id":"20210426_Johnson_and_Johnson_vakcina_verrog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b490cfb-e68f-43a5-92c5-5383547acb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2145f17e-7030-4525-b064-e96e498d293a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_Johnson_and_Johnson_vakcina_verrog","timestamp":"2021. április. 26. 06:03","title":"Amerikai egészségügyi vezető: Kockázatosabb Aspirint szedni, mint a Johnson and Johnson vakcináját beadatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két magánszemély tett bejelentetést a közösségi médiában terjedő videók miatt, amiket egy orvos tesz közzé.","shortLead":"Két magánszemély tett bejelentetést a közösségi médiában terjedő videók miatt, amiket egy orvos tesz közzé.","id":"20210426_remhirterjesztes_orvos_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de259ff-2118-4e4b-89a8-45a71901362c","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_remhirterjesztes_orvos_koronavirus","timestamp":"2021. április. 26. 10:07","title":"Rémhírterjesztés miatt feljelentettek egy \"orvos végzettségű üzletembert\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c004fcf6-f615-48b7-9404-fb008ef67f3e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre több az olyan mobiltelefonos alkalmazás, amely azt ígéri, hogy segít a párkapcsolatok valamilyen területén felmerülő problémák megoldásában, feldolgozásában. A felhasználók szerint jó részük kifejezetten hatásos.","shortLead":"Egyre több az olyan mobiltelefonos alkalmazás, amely azt ígéri, hogy segít a párkapcsolatok valamilyen területén...","id":"202116_erintse_meg_afolytatashoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c004fcf6-f615-48b7-9404-fb008ef67f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a047e285-8761-486b-bbd6-44503dc9f1f2","keywords":null,"link":"/360/202116_erintse_meg_afolytatashoz","timestamp":"2021. április. 26. 15:00","title":"Már a párterapeuták is a zsebünkbe költöznek, és ez állítólag jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e6e6f1-b4d1-4374-b5b4-8b589c1a7237","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A beruházást már az OLAF is vizsgálja.","shortLead":"A beruházást már az OLAF is vizsgálja.","id":"20210426_keszthely_sorhaz_szerzodesbontas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80e6e6f1-b4d1-4374-b5b4-8b589c1a7237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a46fdaf-1bad-4efc-b616-18a0a6926714","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210426_keszthely_sorhaz_szerzodesbontas","timestamp":"2021. április. 26. 20:49","title":"Szerződést bont egy milliárdos beruházás kivitelezőjével Keszthely, feljelentést tett a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa3e378-72f4-494a-b3ee-705231fa59db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az NFT nevű gyártó már elkezdte árulni repülő autóját. Az Aska 405-össel kilométert lehet megtenni egy feltöltéssel.","shortLead":"Az NFT nevű gyártó már elkezdte árulni repülő autóját. Az Aska 405-össel kilométert lehet megtenni egy feltöltéssel.","id":"20210427_nft_aska_repulo_auto_elektromos_auto_evtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa3e378-72f4-494a-b3ee-705231fa59db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0264cb7b-84d7-4ecc-914c-35540e9b3f8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_nft_aska_repulo_auto_elektromos_auto_evtol","timestamp":"2021. április. 27. 08:03","title":"Már rendelhető a repülő autó, amivel 2026-tól közlekedhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b87cf3-eae4-438a-ac20-b8e483226573","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A BMW X2-es plug-in megnyugtató meglepetése, hogy két, alapvetően önmagukban különösebben semmi extrával nem kecsegtető hajtási egységet párosítva egészen élvezetes végeredményt lehet létrehozni.","shortLead":"A BMW X2-es plug-in megnyugtató meglepetése, hogy két, alapvetően önmagukban különösebben semmi extrával nem kecsegtető...","id":"20210427_BMW_X2_25eteszt_jatekos_konnektoros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62b87cf3-eae4-438a-ac20-b8e483226573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a7f64c-4ff0-4222-8d41-f0785e26406d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_BMW_X2_25eteszt_jatekos_konnektoros","timestamp":"2021. április. 28. 04:23","title":"BMW X2 25e-teszt: játékos kis konnektoros ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]