[{"available":true,"c_guid":"0ef932fe-6943-46dc-8285-0b710d23a201","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig ismeretlen kéziratot találtak Pilinszky János egykori albérletében.\r

","shortLead":"Eddig ismeretlen kéziratot találtak Pilinszky János egykori albérletében.\r

","id":"20210428_Elokerultek_Pilinszky_utolso_kezzel_irt_jegyzetei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ef932fe-6943-46dc-8285-0b710d23a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3337cce5-91c6-439a-97c1-af57f3060e93","keywords":null,"link":"/kultura/20210428_Elokerultek_Pilinszky_utolso_kezzel_irt_jegyzetei","timestamp":"2021. április. 28. 15:42","title":"Előkerültek Pilinszky utolsó kézzel írt jegyzetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f2bd05-0593-42a6-804f-f8d89d6a901c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök élt az utolsó lehetőséggel. ","shortLead":"A miniszterelnök élt az utolsó lehetőséggel. ","id":"20210429_Orban_Viktor_posta_tavirat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f2bd05-0593-42a6-804f-f8d89d6a901c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90d7efa-e096-4236-859d-85e86e32d139","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Orban_Viktor_posta_tavirat","timestamp":"2021. április. 29. 14:52","title":"„Ölel, fiad” – Orbán Viktor feladott egy utolsó táviratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835b2a86-f11e-41a2-9d3f-9962275207d2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az egyesület két héten belül összesen 2,6 milliárd forint közpénzhez jutott. ","shortLead":"Az egyesület két héten belül összesen 2,6 milliárd forint közpénzhez jutott. ","id":"20210428_dvtk_kormany_allami_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=835b2a86-f11e-41a2-9d3f-9962275207d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c25b0f-7904-4010-b304-303ff7a79799","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_dvtk_kormany_allami_tamogatas","timestamp":"2021. április. 28. 15:02","title":"Most 2,3 milliárd forintot ad a kormány a DVTK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb57446-d3fc-4d8e-9c2d-0a5a4d4d52c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Yamatosaurus felfedezése nem utolsó sorban új információkkal szolgál és új kérdéseket vet fel a mai Japán területén élő dinoszauruszokkal kapcsolatban.","shortLead":"A Yamatosaurus felfedezése nem utolsó sorban új információkkal szolgál és új kérdéseket vet fel a mai Japán területén...","id":"20210428_yamatosaurus_izanagii_dinoszaurusz_paleontologia_lelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcb57446-d3fc-4d8e-9c2d-0a5a4d4d52c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc1a800-87c6-44f6-b37e-39db31cbb336","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_yamatosaurus_izanagii_dinoszaurusz_paleontologia_lelet","timestamp":"2021. április. 28. 17:03","title":"Eddig ismeretlen kacsacsőrű dinoszaurusz maradványait azonosították Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0727a8c9-a1c6-42dd-b544-3a1409b4800d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tian-he az új bázis főmodulja. Még tíz missziót kell teljesíteni, hogy az állomás minden része felkerüljön.","shortLead":"A Tian-he az új bázis főmodulja. Még tíz missziót kell teljesíteni, hogy az állomás minden része felkerüljön.","id":"20210429_kina_urallomas_tian_he","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0727a8c9-a1c6-42dd-b544-3a1409b4800d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3ac4ff-e6dc-4a7e-a5a9-9516cf8178e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_kina_urallomas_tian_he","timestamp":"2021. április. 29. 06:15","title":"Úton a Mennyei Harmónia, Kína új űrállomásának első darabja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lehet, hogy Orbán Viktor elveszti jövőre a választásokat, ezért most bebiztosítja hatalmát: független alapítványok veszik át jóformán az összes állami feladatot – hatalmas vagyonnal kistafírozva. Így értékeli az Országgyűlés idevágó döntését a Deutsche Welle.","shortLead":"Lehet, hogy Orbán Viktor elveszti jövőre a választásokat, ezért most bebiztosítja hatalmát: független alapítványok...","id":"20210429_Deutsche_Welle_Orban_parhuzamos_allamot_epit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1fe56a-962f-45e2-a33e-975581d9c359","keywords":null,"link":"/360/20210429_Deutsche_Welle_Orban_parhuzamos_allamot_epit","timestamp":"2021. április. 29. 07:29","title":"Deutsche Welle: Orbán párhuzamos államot épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98947d8d-64b9-4a8e-8fd1-46215b4cecb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hubay György előállt a szerinte legegyszerűbb értelmezéssel.","shortLead":"Hubay György előállt a szerinte legegyszerűbb értelmezéssel.","id":"20210429_kozvagyon_vagyonkezelo_alapitvanyok_hubay_gyorgy_idegenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98947d8d-64b9-4a8e-8fd1-46215b4cecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92feb0c0-2464-4ad8-afbf-2028ee34a5f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kozvagyon_vagyonkezelo_alapitvanyok_hubay_gyorgy_idegenek","timestamp":"2021. április. 29. 15:05","title":"Megpróbálta megmagyarázni megjegyzését az idegenező fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d838d32-6eaa-4a57-a937-3a4139f04057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft számára több alkotó összesen öt új betűtípust készített, amiket már a felhasználók is kipróbálhatnak. Aki nem szeretné, az is találkozik majd legalább az egyikkel: amit megszavaznak, az lesz az alapértelmezett betűtípus az Office irodai programcsomagban.","shortLead":"A Microsoft számára több alkotó összesen öt új betűtípust készített, amiket már a felhasználók is kipróbálhatnak. Aki...","id":"20210430_microsoft_office_alapertelmezett_betutipus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d838d32-6eaa-4a57-a937-3a4139f04057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c376dd46-b2aa-4c64-89cc-bfa72e3ad18c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_microsoft_office_alapertelmezett_betutipus","timestamp":"2021. április. 30. 09:03","title":"15 év után megváltoztatja az Office betűtípusát a Microsoft – itt vannak az újak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]