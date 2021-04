Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Muki becenevű K. András 15 évvel ezelőtt végzett a lánnyal.","shortLead":"A Muki becenevű K. András 15 évvel ezelőtt végzett a lánnyal.","id":"20210429_Nyaron_szabadul_P_Henrietta_gyilkosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8933cd63-1969-46f3-8b92-944b998c88f9","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_Nyaron_szabadul_P_Henrietta_gyilkosa","timestamp":"2021. április. 29. 21:38","title":"Nyáron szabadul a börtönből P. Henrietta gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a1ada0-81e8-4eb1-af07-5e38996846b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrhajós Neil Armstronggal és Buzz Aldrinnel együtt vett részt az első holdraszálláson. ","shortLead":"Az űrhajós Neil Armstronggal és Buzz Aldrinnel együtt vett részt az első holdraszálláson. ","id":"20210428_Meghalt_Michael_Collins_Apollo11","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87a1ada0-81e8-4eb1-af07-5e38996846b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e5455b-adce-4e90-8e99-ab4df3bf6083","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_Meghalt_Michael_Collins_Apollo11","timestamp":"2021. április. 28. 19:36","title":"Meghalt Michael Collins, az Apollo-11 asztronautája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank megfontolandónak tartaná azt is, hogy a kormány biztosítsa a kamattartozás díjmentes előtörlesztésének lehetőségét jogszabály-változtatással.","shortLead":"A jegybank megfontolandónak tartaná azt is, hogy a kormány biztosítsa a kamattartozás díjmentes előtörlesztésének...","id":"20210429_hitelmoratorium_moratorium_mnb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f496ff5f-a1b2-4012-8c01-c68408e0bf36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210429_hitelmoratorium_moratorium_mnb","timestamp":"2021. április. 29. 13:26","title":"Egy MNB-s igazgató felvetette, hogy jó lenne, ha fokozatosan nőnének a moratóriumos hitelek törlesztői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5e488b-1a2d-4e51-ad24-54b014969e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális chiphiány problémája még hónapokig nem oldódik meg a Cisco vezérigazgatója szerint. A jelenség már most is komoly gondokat okoz.","shortLead":"A globális chiphiány problémája még hónapokig nem oldódik meg a Cisco vezérigazgatója szerint. A jelenség már most is...","id":"20210429_cisco_chiphiany_felvezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e5e488b-1a2d-4e51-ad24-54b014969e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbb9225-511b-4251-bddb-667bf887409d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_cisco_chiphiany_felvezeto","timestamp":"2021. április. 29. 10:03","title":"Még legalább 6 hónapig szenvedhet a világ a chiphiánytól, jósolja a Cisco első embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A Pfizer és a BioNTech május elején nyújtja be a kérelmét az alkalmazási engedély kiterjesztésére, így nyáron megkezdődhet a 12–15 évesek oltása is a közös fejlesztésű vakcinájukkal.","shortLead":"A Pfizer és a BioNTech május elején nyújtja be a kérelmét az alkalmazási engedély kiterjesztésére, így nyáron...","id":"20210429_koronavirus_jarvany_vedooltas_vakcina_pfizer_biontech","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c18d83c-7e66-4d31-b860-76bfed63d69d","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_koronavirus_jarvany_vedooltas_vakcina_pfizer_biontech","timestamp":"2021. április. 29. 10:16","title":"Júniustól akár már a 12 éveseket is olthatják a BioNTech vezére szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decbee27-2c52-43b4-af6c-1770ba753d36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Lichter Péter és Máté Bori rendezésében készült egész estés, kísérleti film, A horror filozófiája a jubileumi 50. Rotterdami Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozhat be a holland közönségnek.","shortLead":"A Lichter Péter és Máté Bori rendezésében készült egész estés, kísérleti film, A horror filozófiája a jubileumi 50...","id":"20210428_A_horror_filozofiaja_cimu_magyar_film_meghivast_kapott_Rotterdamba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=decbee27-2c52-43b4-af6c-1770ba753d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1125a7f-b8cd-4f0e-819a-03862d14d8a6","keywords":null,"link":"/elet/20210428_A_horror_filozofiaja_cimu_magyar_film_meghivast_kapott_Rotterdamba","timestamp":"2021. április. 28. 15:52","title":"Egy jó horrorfilm kísérteties gyönyört is kiválthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtöktől.","shortLead":"Csütörtöktől.","id":"20210428_kasler_miklos_onkologia_szurovizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1feb6e2-54d1-4385-87e5-0d3a8a3eefb3","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_kasler_miklos_onkologia_szurovizsgalat","timestamp":"2021. április. 28. 10:09","title":"Kásler bejelentette, újraindulnak az onkológiai népegészségügyi szűrővizsgálatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c38a09-26d1-463c-9cf9-1f470658a4b0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Azt már tudjuk, hogy a járvány okozta veszteségekre gyásszal reagálunk, de vajon magára a gyászra hogyan hat a pandémia? És mi segít nekünk, ha megtörtént a tragédia, és gyászolunk? Singer Magdolna gyásztanácsadó kétrészes cikksorozatában ezt járja körül. ","shortLead":"Azt már tudjuk, hogy a járvány okozta veszteségekre gyásszal reagálunk, de vajon magára a gyászra hogyan hat...","id":"20210429_Amikor_szerettunk_csak_ugy_eltunik_a_koronavirusjarvanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57c38a09-26d1-463c-9cf9-1f470658a4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98e6d0e-9ee8-4476-81a0-c65f70e049c6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210429_Amikor_szerettunk_csak_ugy_eltunik_a_koronavirusjarvanyban","timestamp":"2021. április. 29. 13:30","title":"Amikor a szerettünk csak úgy eltűnik a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]