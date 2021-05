Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8f1ea4ed-1f62-408e-a4d8-4df808362938","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hirtelen jött bejelentés, szűk határidő, összeomló kormányzati regisztrációs oldal. Ennyi kellett ahhoz, hogy beinduljon az internet népművészeinek fantáziája.","shortLead":"Hirtelen jött bejelentés, szűk határidő, összeomló kormányzati regisztrációs oldal. Ennyi kellett ahhoz...","id":"20210430_koronavirus_pfizer_oltas_vakcina_regisztracio_memek_eeszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f1ea4ed-1f62-408e-a4d8-4df808362938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb65b54-3493-4929-84d1-6bd8a7813495","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_koronavirus_pfizer_oltas_vakcina_regisztracio_memek_eeszt","timestamp":"2021. április. 30. 12:03","title":"Máris beindította a mémgyárat a pénteki Pfizer-káosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"16 379 magyar halt meg idén márciusban, és ez még nem is a végleges adat – tette közzé a KSH. Még a januári és februári számokat is korrigálták, több százzal nőtt a halálesetek száma az eddig ismerthez képest abban a két hónapban. A születésszám eközben kéthavi zuhanás után megugrott, úgy tűnik, ahogy elmúlt tavaly a járvány első hulláma, többen mertek gyereket vállalni.","shortLead":"16 379 magyar halt meg idén márciusban, és ez még nem is a végleges adat – tette közzé a KSH. Még a januári és februári...","id":"20210430_KSH_halal_szuletes_termeszetes_fogyas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a43e53-b34a-4b8e-8770-283f025ec66e","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_KSH_halal_szuletes_termeszetes_fogyas","timestamp":"2021. április. 30. 09:13","title":"KSH: 40 százalékkal nőtt a halálozások száma márciusban a tavalyihoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e81612-d2cb-4092-a6de-71df8880472a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából 150 kilométert mehetett a 350 ezer dolláros autóval a tulaj. ","shortLead":"Nagyjából 150 kilométert mehetett a 350 ezer dolláros autóval a tulaj. ","id":"20210430_Harom_nap_utan_porra_egett_egy_vadonatuj_765_loeros_McLaren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2e81612-d2cb-4092-a6de-71df8880472a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3949090-4f4e-4b04-ae24-321f3bdc101c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_Harom_nap_utan_porra_egett_egy_vadonatuj_765_loeros_McLaren","timestamp":"2021. április. 30. 07:16","title":"Három nap után porrá égett egy vadonatúj 765 lóerős McLaren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583d129b-62dc-458a-9aea-ba133a068027","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Moszkva összesen nyolc uniós állampolgár beutazását tiltotta meg, köztük van a berlini ügyészség vezetője is.","shortLead":"Moszkva összesen nyolc uniós állampolgár beutazását tiltotta meg, köztük van a berlini ügyészség vezetője is.","id":"20210430_Kitiltottak_Oroszorszabol_Europai_Parlament_elnoket_es_az_Europai_Bizottsag_alelnoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=583d129b-62dc-458a-9aea-ba133a068027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddf0dfa-027d-439a-b22c-ad38cca3e909","keywords":null,"link":"/vilag/20210430_Kitiltottak_Oroszorszabol_Europai_Parlament_elnoket_es_az_Europai_Bizottsag_alelnoket","timestamp":"2021. április. 30. 18:31","title":"Oroszország kitiltotta az Európai Parlament elnökét és az Európai Bizottság alelnökét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6471c1-02bc-4e2f-a7fc-da61ba56c265","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A testület szerint Annelies Verlinden belga belügyminiszternek nem volt felhatalmazása meghozni az intézkedést, és nem is szabhatott volna ki büntetéseket a zárást megszegőkkel szemben.","shortLead":"A testület szerint Annelies Verlinden belga belügyminiszternek nem volt felhatalmazása meghozni az intézkedést, és nem...","id":"20210430_Jogellenes_etterem_kavehaz_belga_intezkedes_brusszeli_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c6471c1-02bc-4e2f-a7fc-da61ba56c265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1c3f9e-7d6c-4326-a422-b713e23bd5dc","keywords":null,"link":"/kkv/20210430_Jogellenes_etterem_kavehaz_belga_intezkedes_brusszeli_birosag","timestamp":"2021. április. 30. 21:38","title":"Jogellenes volt a belga éttermek és kávéházak bezárása a bíróság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01c5d1d-e47e-41ab-8f94-9d48a91995aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggel óta nem működik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér orvosoknak, mentősöknek és patikusoknak szóló része sem. Ameddig nem áll vissza minden, az orvosok le sem tudják kérni a betegadatokat. Az operatív törzs szerint rendkívüli terheléses támadás történt. ","shortLead":"Reggel óta nem működik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér orvosoknak, mentősöknek és patikusoknak szóló...","id":"20210430_A_teljes_egeszsegugyi_rendszert_bedontotte_a_Pfizervakcinakert_indult_roham","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d01c5d1d-e47e-41ab-8f94-9d48a91995aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b2cba7-9e1f-4f00-983a-a71fad193074","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_A_teljes_egeszsegugyi_rendszert_bedontotte_a_Pfizervakcinakert_indult_roham","timestamp":"2021. április. 30. 12:27","title":"Terheléses támadással magyarázza a rendszer összeomlását az operatív törzs, a receptfelírás sem működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már szombaton kialakulhatnak zivatarok, jégesőre is számítani lehet. ","shortLead":"Már szombaton kialakulhatnak zivatarok, jégesőre is számítani lehet. ","id":"20210501_Viharos_szel_felhoszakadas_figyelmeztetes_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690348c0-4253-4a6c-9481-937c670b3734","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Viharos_szel_felhoszakadas_figyelmeztetes_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","timestamp":"2021. május. 01. 19:05","title":"Viharos szélre és felhőszakadásra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy hónap alatt 640 ezer „álhívás” érkezett a 112-es vonalra.","shortLead":"Négy hónap alatt 640 ezer „álhívás” érkezett a 112-es vonalra.","id":"20210430_rendorseg_vs_telefonbetyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71600a0-5860-4011-9268-625f6ecfab2e","keywords":null,"link":"/elet/20210430_rendorseg_vs_telefonbetyarok","timestamp":"2021. április. 30. 14:41","title":"Milyen nap van, hol a kínai büfé? Így zaklatják a rendőröket a telefonbetyárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]