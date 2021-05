Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"65bb7ec3-5951-40b2-80eb-1c5072576c8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ferencvárosi építkezésen a daru kezelője annyira rosszul lett, hogy nem tudott lejönni, alpintechnikai módszerrel mentették ki.","shortLead":"Egy ferencvárosi építkezésen a daru kezelője annyira rosszul lett, hogy nem tudott lejönni, alpintechnikai módszerrel...","id":"20210503_daru_mentes_katasztrofavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65bb7ec3-5951-40b2-80eb-1c5072576c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9493db-142b-4705-968e-44cc892cb8c0","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_daru_mentes_katasztrofavedelem","timestamp":"2021. május. 03. 09:05","title":"Rosszul lett egy daru kezelője Budapesten, a tűzoltók vitték le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2bdb28-1234-443e-aeea-5400b21241b4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tíz százalékkal több új személygépkocsit helyeztek forgalomba idén Magyarországon, de ezek harminc százaléka nem kerül ki tartósan a hazai utakra. ","shortLead":"Tíz százalékkal több új személygépkocsit helyeztek forgalomba idén Magyarországon, de ezek harminc százaléka nem kerül...","id":"20210504_Papiron_tiz_szazalekkal_nott_a_valosagban_csokkent_az_uj_auto_szama_az_elso_negy_honapban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf2bdb28-1234-443e-aeea-5400b21241b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14499361-9a53-4e46-a941-079de4080108","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_Papiron_tiz_szazalekkal_nott_a_valosagban_csokkent_az_uj_auto_szama_az_elso_negy_honapban","timestamp":"2021. május. 04. 08:02","title":"Papíron tíz százalékkal nőtt, a valóságban csökkent az új autók száma az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc60268-ed64-430d-9491-25f1b6221329","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2021 második negyedévében még inkább erőre kaphat a piac a CBRE szerint.","shortLead":"2021 második negyedévében még inkább erőre kaphat a piac a CBRE szerint.","id":"20210504_kulfoldi_befekteto_ingatlanpiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddc60268-ed64-430d-9491-25f1b6221329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5c43be-56a3-44eb-b5f1-11b416071d90","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210504_kulfoldi_befekteto_ingatlanpiac","timestamp":"2021. május. 04. 08:37","title":"Csak hazai befeketetők kötöttek üzletet a magyar ingatlanpiacon idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"Mfor","category":"kkv","description":"A Magyarországon működő bankok egy része a koronavírus elleni oltásért szabadnappal ösztönzi a munkavállalóit a minél gyorsabb átoltottság érdekében, máshol viszont inkább csak tájékoztatják őket arról, hogy az oltás bizony fontos. ","shortLead":"A Magyarországon működő bankok egy része a koronavírus elleni oltásért szabadnappal ösztönzi a munkavállalóit a minél...","id":"20210502_Nem_torik_ossze_magukat_a_bankok_hogy_szabadnappal_jutalmazzak_az_oltakozokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6441eb-932c-41ae-baa3-f813bba6de01","keywords":null,"link":"/kkv/20210502_Nem_torik_ossze_magukat_a_bankok_hogy_szabadnappal_jutalmazzak_az_oltakozokat","timestamp":"2021. május. 02. 13:25","title":"Nem törik össze magukat a bankok, hogy szabadnappal jutalmazzák az oltakozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae433ff-6e75-438d-ac35-bf036c28b432","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pont került egy több mint két éve húzódó ügy végére, amelynek főszereplője egy ausztrál férfi fillérekért kínált hozzáféréseket fizetős szolgáltatásokhoz, például a Netflixhez, a Spotifyhoz, az Amazon Prime-hoz.





","shortLead":"Pont került egy több mint két éve húzódó ügy végére, amelynek főszereplője egy ausztrál férfi fillérekért kínált...","id":"20210504_bortob_account_generator_weboldalak_uzemelteteseert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ae433ff-6e75-438d-ac35-bf036c28b432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2720cd6-ca9a-4696-813b-ec12a45992a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_bortob_account_generator_weboldalak_uzemelteteseert","timestamp":"2021. május. 04. 09:03","title":"Fillérekért kínált Netflixet és Spotifyt – 26 havi szabadságvesztés lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e19cfbe-f89f-4c0b-8e27-eeca3a0ca470","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung többféle programot is indított az amúgy szemétbe kerülő okostelefonok újrahasznosítására. A legutóbbi elképzeléssel intelligens otthoni eszközzé alakulhatnak a régi telefonok.","shortLead":"A Samsung többféle programot is indított az amúgy szemétbe kerülő okostelefonok újrahasznosítására. A legutóbbi...","id":"20210503_samsung_galaxy_upcycling_at_home_program_regi_okostelefon_ujrahasznositasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e19cfbe-f89f-4c0b-8e27-eeca3a0ca470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a86d71-4eb1-46fc-af67-f1fa24c26077","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_samsung_galaxy_upcycling_at_home_program_regi_okostelefon_ujrahasznositasa","timestamp":"2021. május. 03. 11:03","title":"Új ötlet a Samsungtól: így hasznosíthatja megunt okostelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2048ca8-00a2-4f83-821a-bbeb5f5d350e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság hétfőn benyújtotta a tagállamoknak azt a javaslatot, amelynek célja, hogy enyhítsék az EU-ba történő nem alapvető utazásokra vonatkozó jelenlegi korlátozásokat, figyelembe véve az oltási kampányok előrehaladását és a világ járványügyi helyzetének alakulását.","shortLead":"Az Európai Bizottság hétfőn benyújtotta a tagállamoknak azt a javaslatot, amelynek célja, hogy enyhítsék az EU-ba...","id":"20210503_Az_oltottak_elott_megnyitna_a_kulso_hatarokat_az_EU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2048ca8-00a2-4f83-821a-bbeb5f5d350e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5d9f77-85c0-4d82-b321-652fdd0731ea","keywords":null,"link":"/eurologus/20210503_Az_oltottak_elott_megnyitna_a_kulso_hatarokat_az_EU","timestamp":"2021. május. 03. 12:47","title":"Az oltottak előtt megnyitná a külső határokat az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9966fe-0adc-4c6b-be6b-fb1baeec3a96","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Chatbotba ültette át Ian Livingstone híres kalandjátékát, Az országút harcosát a magyar Talk-A-Bot. A nagyvállalati chatbotokat építő startup egyik alapítójának jatékszenvedélyéből fakadó ötlet elnyerte lapozgatós könyv szerzőjének jóváhagyását is, így hivatalos formában játszható a Facebook Messengeren és a Viberen.","shortLead":"Chatbotba ültette át Ian Livingstone híres kalandjátékát, Az országút harcosát a magyar Talk-A-Bot. A nagyvállalati...","id":"20210502_ian_livingstone_az_orszagut_harcosa_freeway_fighter_lapozgatos_konyv_kalandajtek_viber_facebook_messenger_talk_a_bot_chatbot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c9966fe-0adc-4c6b-be6b-fb1baeec3a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45605b75-83cc-4f20-b432-bd9f44a28807","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_ian_livingstone_az_orszagut_harcosa_freeway_fighter_lapozgatos_konyv_kalandajtek_viber_facebook_messenger_talk_a_bot_chatbot","timestamp":"2021. május. 02. 19:03","title":"Visszatért a legenda: Messengeren és Viberen is játszhat Az országút harcosával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]