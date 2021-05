Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"23012fcd-ea2f-40fa-acd2-11ebdcf25ab8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkeztek az első információk az idei középszintű történelemérettségi feladatairól. A szaktanár szerint olyan témákat érintenek a kérdések, amelyek népszerűek a diákok körében.","shortLead":"Megérkeztek az első információk az idei középszintű történelemérettségi feladatairól. A szaktanár szerint olyan témákat...","id":"20210505_alaptorveny_kadar_korszak_torirettsegi_2021_feladatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23012fcd-ea2f-40fa-acd2-11ebdcf25ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2256c37a-76c2-4589-a77a-7372cf20adcb","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_alaptorveny_kadar_korszak_torirettsegi_2021_feladatok","timestamp":"2021. május. 05. 09:53","title":"Alaptörvény, Kádár-korszak – ilyen feladatokat kaptak a diákok a történelemérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcfd8d1-a410-4acc-b1f5-8620e0f21fae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vagy nem úgy kellett volna megállni, vagy meg se kellett volna. ","shortLead":"Vagy nem úgy kellett volna megállni, vagy meg se kellett volna. ","id":"20210505_sebestyen_balazs_kerekbilincs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bcfd8d1-a410-4acc-b1f5-8620e0f21fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15a840f-475f-4d2e-8706-c56b4fb42a07","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_sebestyen_balazs_kerekbilincs","timestamp":"2021. május. 05. 09:14","title":"Sebestyén Balázs kerékbilincset kapott az autójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d140ec23-9c81-4cf2-83a7-f318abbcb8e2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Vasárnaptól két évre „a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztossá” nevezték ki dr. Bogdán Tibort.","shortLead":"Vasárnaptól két évre „a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő...","id":"20210507_kormanybiztos_bogdan_tibor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d140ec23-9c81-4cf2-83a7-f318abbcb8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6784046-a14c-4480-929e-7cba2da85d08","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_kormanybiztos_bogdan_tibor","timestamp":"2021. május. 07. 08:52","title":"Új feladatot kapott a kormánybiztos, akinek másfél éve nem volt dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a8e347-1ed8-4f92-b97a-2347fe8949aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilvánosságra hozták a felfrissített Tiguan Allspace első gyári fotóját.","shortLead":"Nyilvánosságra hozták a felfrissített Tiguan Allspace első gyári fotóját.","id":"20210506_a_volkswagen_7_szemelyes_tiguan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1a8e347-1ed8-4f92-b97a-2347fe8949aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f537cca-591a-4a19-90ee-4315791e8f81","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_a_volkswagen_7_szemelyes_tiguan","timestamp":"2021. május. 06. 09:21","title":"A Volkswagen megmutatta az új 7 személyes Tiguant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23543ab1-2c26-456e-a7c1-5bf2da9dfeb6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csökkenésben az újabb járványügyi korlátozások is szerepet játszhattak.","shortLead":"A csökkenésben az újabb járványügyi korlátozások is szerepet játszhattak.","id":"20210506_ksh_kiskereskedelmi_forgalom_marcius","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23543ab1-2c26-456e-a7c1-5bf2da9dfeb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1348b1f-406b-4c47-8603-10254f844176","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_ksh_kiskereskedelmi_forgalom_marcius","timestamp":"2021. május. 06. 11:13","title":"Visszaesett márciusban a boltok forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c3c92c-8020-4d96-b764-68148b1ac5af","c_author":"","category":"kultura","description":"Tizenöt másik nő után Ashley Morgan Smithline modell és színész is súlyos vádakat fogalmazott meg Marilyn Manson rockzenésszel szemben: ő többek közt azt állítja, a sztár megkötözte és megerőszakolta, és olyan sebet ejtett a testén késsel, ami mindmáig látszik.","shortLead":"Tizenöt másik nő után Ashley Morgan Smithline modell és színész is súlyos vádakat fogalmazott meg Marilyn Manson...","id":"20210506_Nemi_eroszak_vagdosas_kessel_ujabb_vadak_Marilyn_Manson_ellen_Ashley_Morgan_Smithline","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2c3c92c-8020-4d96-b764-68148b1ac5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193d2961-e83a-4516-9356-f7e21e4cbe53","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_Nemi_eroszak_vagdosas_kessel_ujabb_vadak_Marilyn_Manson_ellen_Ashley_Morgan_Smithline","timestamp":"2021. május. 06. 16:42","title":"Nemi erőszak, vagdosás késsel: újabb vádak Marilyn Manson ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cea496d-6019-4896-bc34-14626913e83a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hilary Mantel szerint Vilmos herceg már nem jut el addig, hogy király legyen.","shortLead":"Hilary Mantel szerint Vilmos herceg már nem jut el addig, hogy király legyen.","id":"20210506_Ez_mar_a_vegjatek__allitja_a_monarchiarol_egy_brit_iro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cea496d-6019-4896-bc34-14626913e83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eac9129-c41f-4c52-8fbf-a2255864f4e3","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Ez_mar_a_vegjatek__allitja_a_monarchiarol_egy_brit_iro","timestamp":"2021. május. 06. 08:43","title":"Ez már a végjáték – állítja a monarchiáról egy brit író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45fc2e2-caa2-4ba5-99c3-9565df855252","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kislány szerencsére az ülés miatt a víz felszínén lebegett. ","shortLead":"A kislány szerencsére az ülés miatt a víz felszínén lebegett. ","id":"20210505_Gyerekulessel_egyutt_zuhant_vizbe_egy_gyerek_egy_autobaleset_soran_az_utana_ugrott_egy_ferfi_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a45fc2e2-caa2-4ba5-99c3-9565df855252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ff4a75-9bc5-4d97-acb6-405ace0725a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Gyerekulessel_egyutt_zuhant_vizbe_egy_gyerek_egy_autobaleset_soran_az_utana_ugrott_egy_ferfi_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2021. május. 05. 09:29","title":"A gyereküléssel együtt zuhant a vízbe egy kislány, egy férfi mentette meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]