[{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus egy rendőrségi ügy állásáról kérdezte a belügyminisztert. ","shortLead":"Az ellenzéki politikus egy rendőrségi ügy állásáról kérdezte a belügyminisztert. ","id":"20210510_pinter_sandor_vadai_agnes_zte_budafok_meccs_kozvetites_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30083e48-07de-4605-a541-8800678d4684","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_pinter_sandor_vadai_agnes_zte_budafok_meccs_kozvetites_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 10. 19:22","title":"Pintér ennél semmitmondóbb választ nem is adhatott volna Vadainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd33535-f624-4128-850c-e8e9e892e8f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos küldetésen van túl a NASA OSIRIS-REx nevű űrszondája, az első amerikai eszköz, amely egy aszteroidáról gyűjtött mintát.","shortLead":"Fontos küldetésen van túl a NASA OSIRIS-REx nevű űrszondája, az első amerikai eszköz, amely egy aszteroidáról gyűjtött...","id":"20210510_nasa_urszonda_bennu_kisbolygo_osiris_rex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efd33535-f624-4128-850c-e8e9e892e8f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77219ba-db23-4992-b0d6-f53578069569","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_nasa_urszonda_bennu_kisbolygo_osiris_rex","timestamp":"2021. május. 10. 10:41","title":"Fontos minták érkeznek vissza, ezekből kiderülhet, hogyan alakult ki a Naprendszer és az élet a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nő egyelőre a tipikus mellékhatásokat tapasztalja, azokat leszámítva jól van. Azt mondta: nem hibáztatja a kórházat vagy a nővért, de ha hosszú távú következmények lépnek fel, polgári peres eljárást indít.","shortLead":"A nő egyelőre a tipikus mellékhatásokat tapasztalja, azokat leszámítva jól van. Azt mondta: nem hibáztatja a kórházat...","id":"20210511_pfizer_oltas_vakcina_hat_adag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78d8d7f-501f-40f7-9606-1888986cf94d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_pfizer_oltas_vakcina_hat_adag","timestamp":"2021. május. 11. 11:46","title":"Fáj a karja, de más baja nincs a nőnek, aki véletlenül hat adag Pfizer-oltást kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69f49a9-2400-4fec-8455-9844fb64ab99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A színművész szülőházát lebontják egy irodaházprojekt keretében, de környékén kialakított parkot róla nevezik el. ","shortLead":"A színművész szülőházát lebontják egy irodaházprojekt keretében, de környékén kialakított parkot róla nevezik el. ","id":"20210510_psota_iren_emlekpark_szigony_utca_jozsefvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f69f49a9-2400-4fec-8455-9844fb64ab99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6f46ec-171a-4b69-ad77-be64dd78f9a2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210510_psota_iren_emlekpark_szigony_utca_jozsefvaros","timestamp":"2021. május. 10. 16:23","title":"Psota Irén emlékpark lesz a Szigony utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f","c_author":"Calcium-Sandoz","category":"brandchannel","description":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális állóképességünket is próbára teszik – az idei télre pedig a járvány miatt ez fokozottan igaz volt. Most azonban, hogy a tavasz már érkezőben, érdemes megtervezni, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy testünket és elménket is formába hozzuk.","shortLead":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális...","id":"calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ab9492-b7cc-49d9-8ddc-43930b9ac70b","keywords":null,"link":"/brandchannel/calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","timestamp":"2021. május. 10. 11:30","title":"Ellenálló szervezet a „téli álom” után – így hozza formába immunrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Calcium-Sandoz","c_partnerlogo":"8889d2a9-4214-4f24-80bc-5693070d2c49","c_partnertag":"Calcium-Sandoz"},{"available":true,"c_guid":"4db28b37-2fc3-46c2-824f-0f857e809fae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadók egyike tizenéves.","shortLead":"A támadók egyike tizenéves.","id":"20210511_iskolai_lovoldozes_kazany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db28b37-2fc3-46c2-824f-0f857e809fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad197c83-4e22-474d-87ea-b643a02da47a","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_iskolai_lovoldozes_kazany","timestamp":"2021. május. 11. 10:04","title":"Iskolánál lövöldöztek Kazanyban, több diák és egy tanár is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy órával nőhet a menetidő több autópályán is baleset miatt.","shortLead":"Egy órával nőhet a menetidő több autópályán is baleset miatt.","id":"20210510_Torlodas_M0son_M3as_M7es","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db44ae0-77b2-4754-924a-5046929e86d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_Torlodas_M0son_M3as_M7es","timestamp":"2021. május. 10. 08:22","title":"Több kilométeres a dugó az M0-son, az M3-ason és az M7-esen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ed58bb-2e94-45d2-bfb3-c0c5ea7abc03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták szerint az alelnök sikerrel veheti az előválasztást a városban.","shortLead":"A szocialisták szerint az alelnök sikerrel veheti az előválasztást a városban.","id":"20210511_Gurmai_Zita_Tatabanya_MSZP_Parbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ed58bb-2e94-45d2-bfb3-c0c5ea7abc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efad8fe-45ab-4b27-b362-026ac1c503b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Gurmai_Zita_Tatabanya_MSZP_Parbeszed","timestamp":"2021. május. 11. 16:23","title":"Gurmai Zitát indítja Tatabányán az MSZP és a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]