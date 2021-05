Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"72f91a51-6661-4bf2-a01a-bf6a683263ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Samsung hazájából érkező értesülés szerint a szokott „Note-bejelentési” időpontban, azaz augusztusban mutatná be új modelljeit a Samsung, igaz, nem Note-okat, de mindenképpen figyelemre méltó eszközöket.","shortLead":"Egy, a Samsung hazájából érkező értesülés szerint a szokott „Note-bejelentési” időpontban, azaz augusztusban mutatná be...","id":"20210516_uj_samsung_telefonok_augusztusban_galaxy_z_fold3_galaxy_z_flip2_galaxy_s21_fe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72f91a51-6661-4bf2-a01a-bf6a683263ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a09ac87-ee79-454a-a306-21cc0e1b5a1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210516_uj_samsung_telefonok_augusztusban_galaxy_z_fold3_galaxy_z_flip2_galaxy_s21_fe","timestamp":"2021. május. 16. 16:03","title":"Három új telefont is kiadhat a Samsung augusztusban, nem is akármilyeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e6cc05-e980-4632-8d42-df2e1913f47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedvező, hogy sok 16-18 éves fiatal is hajlandó beoltatni magát a koronavírus ellen, hiszen ezzel ők is részei lesznek az \"össznépi védettségnek\" - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa a közmédiának szombaton.","shortLead":"Kedvező, hogy sok 16-18 éves fiatal is hajlandó beoltatni magát a koronavírus ellen, hiszen ezzel ők is részei lesznek...","id":"20210515_Szlavik_arra_keri_a_fiatalokat_hogy_regisztraljanak_meg_tobben_az_oltasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9e6cc05-e980-4632-8d42-df2e1913f47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6183ffae-7890-41d8-8477-f639ae1a2189","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Szlavik_arra_keri_a_fiatalokat_hogy_regisztraljanak_meg_tobben_az_oltasra","timestamp":"2021. május. 15. 15:15","title":"Szlávik arra kéri a fiatalokat, hogy regisztráljanak még többen az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c45611-faef-4fd0-963f-8eaf0c65b5a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A houstoni férfit ugyan azóta letartóztatták, de a vele lévő tigrist napokig nem találták meg. Jó állapotban van, és hamarosan egy vadállatmenhelyre kerül.","shortLead":"A houstoni férfit ugyan azóta letartóztatták, de a vele lévő tigrist napokig nem találták meg. Jó állapotban van, és...","id":"20210516_Megtalaltak_es_cumibol_megtetettek_a_tigrist_amellyel_egyutt_menekult_egy_ferfi_a_letartoztatas_elol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8c45611-faef-4fd0-963f-8eaf0c65b5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d218013a-bdf0-4a97-abb8-bc4ecc3236ae","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Megtalaltak_es_cumibol_megtetettek_a_tigrist_amellyel_egyutt_menekult_egy_ferfi_a_letartoztatas_elol","timestamp":"2021. május. 16. 11:37","title":"Megtalálták és cumiból megetették a tigrist, amellyel együtt menekült egy férfi a letartóztatás elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új típusú koronavírus indiai variánsa a jelek szerint más változatoknál könnyebben terjed, azonban egyre nagyobb bizalommal kijelenthető, hogy az oltások e variáns ellen is védelmet nyújtanak - mondta vasárnap a brit egészségügyi miniszter.","shortLead":"Az új típusú koronavírus indiai variánsa a jelek szerint más változatoknál könnyebben terjed, azonban egyre nagyobb...","id":"20210516_Brit_egeszsegugyi_miniszter_az_oltasok_vedenek_az_indiai_varians_ellen_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c12dc9-6aaa-4e5e-9724-e95ff6c9f0bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210516_Brit_egeszsegugyi_miniszter_az_oltasok_vedenek_az_indiai_varians_ellen_is","timestamp":"2021. május. 16. 21:47","title":"Brit egészségügyi miniszter: az oltások védenek az indiai variáns ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e185b6f5-c0d4-4eb0-a457-cdd716ac3dcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte csak minden második szavát lehetett érteni Karácsony Gergelynek, amikor a miniszterelnök-jelölti kampányát felvezető második videójában Debrecenből jelentkezett be. Aztán el is tűnt a videó.","shortLead":"Szinte csak minden második szavát lehetett érteni Karácsony Gergelynek, amikor a miniszterelnök-jelölti kampányát...","id":"20210515_Akadozva_ment_Karacsony_Gergely_debreceni_bejelentkezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e185b6f5-c0d4-4eb0-a457-cdd716ac3dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691f00bd-955c-4fc9-a2cd-b836d7ccecf2","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Akadozva_ment_Karacsony_Gergely_debreceni_bejelentkezese","timestamp":"2021. május. 15. 11:11","title":"Akadozva ment le Karácsony Gergely debreceni bejelentkezése, alig lehetett érteni belőle valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":" A Hertha hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Kölnnel a német labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának szombati játéknapján, ezzel biztosította élvonalbeli tagságát.","shortLead":" A Hertha hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Kölnnel a német labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának szombati...","id":"20210515_Dardai_az_elvonalban_tartotta_a_Herthat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6cb598-1f78-4b99-af10-daeb4ca4e0c8","keywords":null,"link":"/sport/20210515_Dardai_az_elvonalban_tartotta_a_Herthat","timestamp":"2021. május. 15. 18:16","title":"Dárdai az élvonalban tartotta a Herthát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áfabevételi kötelezettséget ilyenkor is teljesíteni kell.","shortLead":"Az áfabevételi kötelezettséget ilyenkor is teljesíteni kell.","id":"20210516_Kockazatose_szunetelo_egyeni_vallalkozotol_befogadni_szamlat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd587426-ac1a-464a-b0ff-26c93564b038","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_Kockazatose_szunetelo_egyeni_vallalkozotol_befogadni_szamlat","timestamp":"2021. május. 16. 18:37","title":"Nem kockázatos szünetelő egyéni vállalkozótól befogadni számlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcc946b-6ee9-4266-bd38-5c3fd53d4e77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lánczi András a Mandineren szállt bele a főpolgármesterbe annak egy korábbi posztja miatt.","shortLead":"Lánczi András a Mandineren szállt bele a főpolgármesterbe annak egy korábbi posztja miatt.","id":"20210516_Corvinusrektor_Karacsony_Gergely_keptelen_volt_az_egyetemen_elvart_teljesitmenyeket_elerni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdcc946b-6ee9-4266-bd38-5c3fd53d4e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e3e538-9807-4b26-84d5-dc289d47945e","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Corvinusrektor_Karacsony_Gergely_keptelen_volt_az_egyetemen_elvart_teljesitmenyeket_elerni","timestamp":"2021. május. 16. 14:57","title":"Corvinus-rektor: Karácsony Gergely képtelen volt az egyetemen elvárt teljesítményeket elérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]