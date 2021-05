Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0affb7a5-7779-4595-bf06-e284c89b99c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az Indul a bakterház Patása, Hókuszpók magyar hangja, a Macskák Tustja, a Hamlet Claudiusa. 80 éves Haumann Péter Kossuth-díjas színész, a nemzet színésze.","shortLead":"Az Indul a bakterház Patása, Hókuszpók magyar hangja, a Macskák Tustja, a Hamlet Claudiusa. 80 éves Haumann Péter...","id":"20210517_Haumann_Peter_Kossuthdijas_szinesz_80_eves__PORTRE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0affb7a5-7779-4595-bf06-e284c89b99c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26f7af1-2314-4084-a499-fa1525bd4c82","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Haumann_Peter_Kossuthdijas_szinesz_80_eves__PORTRE","timestamp":"2021. május. 17. 16:23","title":"A leggonoszabb Hókuszpók – Haumann Péter 80 éves ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104dc7a8-cdfb-4dec-9047-ac43bed9a676","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az egyetemek megújítása, a Dél-Budai Centrumkórház és egy Duna-híd is eltűnt a kormány tervei közül az uniós helyreállítási alap ma közölt programjai alapján, az orvosi béremelés azonban megmaradt. Magyarország nem kér a kedvezményes uniós hitelből, emiatt ágazati reformokról mond le.","shortLead":"Az egyetemek megújítása, a Dél-Budai Centrumkórház és egy Duna-híd is eltűnt a kormány tervei közül az uniós...","id":"20210517_helyreallitasi_terv_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=104dc7a8-cdfb-4dec-9047-ac43bed9a676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a6b5ea-dccc-4fc2-a956-361560318701","keywords":null,"link":"/eurologus/20210517_helyreallitasi_terv_europai_unio","timestamp":"2021. május. 17. 14:32","title":"Fűnyíró: egészségügyre és az egyetemi átalakításra is kevesebb pénzt kér az EU-tól a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6af2de-54b4-472c-9a02-c0973c84ece9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A tavaly elhunyt kosárlabdázó özvegye, Vanessa Bryant megható beszédet mondott abból az alkalomból, hogy a Los Angeles Lakers legendáját beiktatták a kosárlabda Hírességek Csarnokába. ","shortLead":"A tavaly elhunyt kosárlabdázó özvegye, Vanessa Bryant megható beszédet mondott abból az alkalomból, hogy a Los Angeles...","id":"20210516_Kobe_Bryant_most_jot_nevet_a_mennyorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a6af2de-54b4-472c-9a02-c0973c84ece9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ad8c4a-0808-478c-96ea-af833210388b","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Kobe_Bryant_most_jot_nevet_a_mennyorszagban","timestamp":"2021. május. 16. 16:45","title":"„Kobe Bryant most jót nevet a mennyországban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint a szabad véleménynyilvánítás a demokratikus részvétel és a kormányzati döntések befolyásolásának alapvető feltétele.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint a szabad véleménynyilvánítás a demokratikus részvétel és a kormányzati...","id":"20210517_szel_bernadett_gyulekezesi_tilalom_ombudsman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba204a2f-d598-45b6-9904-6bac08f577fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_szel_bernadett_gyulekezesi_tilalom_ombudsman","timestamp":"2021. május. 17. 09:31","title":"Szél Bernadett az ombudsmanhoz fordul a gyülekezési tilalom miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb8afad-638c-45cb-8c9a-eeb3ff44d29d","c_author":"HVG","category":"360","description":" Félszáz alkotás – féltve őrzött kincs – tekinthető meg Pécsen, szeptember végéig.","shortLead":" Félszáz alkotás – féltve őrzött kincs – tekinthető meg Pécsen, szeptember végéig.","id":"202119_tarlat__variaciok_a_szines_varoshoz_zomancmuveszeti_kiserletek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eb8afad-638c-45cb-8c9a-eeb3ff44d29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdffdc0-6702-482d-8ebb-cfad482f6d7f","keywords":null,"link":"/360/202119_tarlat__variaciok_a_szines_varoshoz_zomancmuveszeti_kiserletek","timestamp":"2021. május. 17. 16:00","title":"A természetet és a várost köti össze a különleges és látványos zománcművészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde40507-642c-4a96-aa07-4560f978c8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatok egy elhagyott telek nyitott kútjába estek, tűzoltók hozták fel őket vödörben.","shortLead":"Az állatok egy elhagyott telek nyitott kútjába estek, tűzoltók hozták fel őket vödörben.","id":"20210517_roka_kut_satoraljaujhely_rendorseg_tuzoltosag_allatmentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bde40507-642c-4a96-aa07-4560f978c8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0639d5e4-7ef8-4034-a0da-2872d939ae1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_roka_kut_satoraljaujhely_rendorseg_tuzoltosag_allatmentes","timestamp":"2021. május. 17. 21:35","title":"Egy vödörnyi rókát húztak ki a kútból Sátoraljaújhelyen - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott egy kiskorú lány meztelen képeit szerezte meg és küldte el zsarolásként a sértett iskolatársainak.","shortLead":"A vádlott egy kiskorú lány meztelen képeit szerezte meg és küldte el zsarolásként a sértett iskolatársainak.","id":"20210518_gyermekpornografia_vademeles_pecsi_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8625c4-0fa9-43f5-bc63-12b9c204c1eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_gyermekpornografia_vademeles_pecsi_ferfi","timestamp":"2021. május. 18. 10:15","title":"Meztelen képeket csalt ki egy lánytól egy pécsi férfi, majd azokkal zsarolta áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarok és nagy széllökések miatt adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Zivatarok és nagy széllökések miatt adtak ki figyelmeztetést.","id":"20210518_szel_vihar_idojaras_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26aa6bef-02b4-43c7-bbf4-681554c9d6b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_szel_vihar_idojaras_omsz","timestamp":"2021. május. 18. 05:23","title":"Délelőtt a szél tombol, este térhetnek vissza a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]