[{"available":true,"c_guid":"2e9c812a-f4ca-4013-8f4f-50fe1d44f3c7","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt időszakban teljesen átrendeződött az életünk: egyesek home office-ra vagy hibrid munkavégzésre kényszerültek, mások elveszítették a munkahelyüket, ami miatt kénytelenek voltak a végzettségüktől teljesen eltérő pénzkereseti lehetőséget vállalni, hogy eltartsák magukat és a családjukat. A mai férfiak talán még sosem éltek át ekkora mértékű stresszt, ami egyúttal a szexuális teljesítményükre is negatív hatással lehetett. ","shortLead":"Az elmúlt időszakban teljesen átrendeződött az életünk: egyesek home office-ra vagy hibrid munkavégzésre kényszerültek...","id":"proxelan_20210511_A_jarvany_a_ferfiak_szexualis_teljesitmenyere_is_hatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e9c812a-f4ca-4013-8f4f-50fe1d44f3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd95573-c4c7-4b40-bd18-e4ef9ca687a0","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20210511_A_jarvany_a_ferfiak_szexualis_teljesitmenyere_is_hatott","timestamp":"2021. május. 11. 07:30","title":"A járvány a férfiak szexuális teljesítményére is hatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy városban csökkenést tapasztaltak a szakemberek.","shortLead":"Négy városban csökkenést tapasztaltak a szakemberek.","id":"20210511_koronavirus_szennyviz_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e180ff-7f8f-456f-8d26-46c8918c5b73","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_koronavirus_szennyviz_budapest","timestamp":"2021. május. 11. 12:05","title":"Budapest környékén ismét emelkedik a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a96d43-026f-4879-99c5-4ba8422305fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxoMark független tesztlabor 17 mobiltelefont vett górcső alá, hogy megnézze, milyen akkumulátor került a készülékekbe, és azok meddig bírják egy feltöltéssel.","shortLead":"A DxoMark független tesztlabor 17 mobiltelefont vett górcső alá, hogy megnézze, milyen akkumulátor került...","id":"20210510_dxomark_telefon_akkumulator_ranglista_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44a96d43-026f-4879-99c5-4ba8422305fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2f8c4d-387c-4778-8345-8823fe22bc69","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_dxomark_telefon_akkumulator_ranglista_teszt","timestamp":"2021. május. 10. 16:16","title":"A független tesztlabor szerint ennek a telefonnak van most a legjobb akkumulátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c80505-fba9-40ed-b1c9-a84d627ad308","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Emmy-jelölt színész, producer és rendező Los Angeles-i otthonában halt meg 106 évesen. Norman Lloyd maga volt az élő filmtörténet.","shortLead":"Az Emmy-jelölt színész, producer és rendező Los Angeles-i otthonában halt meg 106 évesen. Norman Lloyd maga volt az élő...","id":"20210512_Dolgozott_Hitchcockkal_es_Chaplinnel_is_106_evesen_hunyt_el_Norman_Lloyd_szinesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61c80505-fba9-40ed-b1c9-a84d627ad308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de73730d-6b5f-4ad4-9f6e-d2da30060824","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_Dolgozott_Hitchcockkal_es_Chaplinnel_is_106_evesen_hunyt_el_Norman_Lloyd_szinesz","timestamp":"2021. május. 12. 10:49","title":"Aki dolgozott Charlie Chaplinnel, de Amy Schumerrel is: 106 évesen hunyt el Norman Lloyd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint sok esetben már most is régóta késnek a beavatkozások, de a tesztek fizetőssé tételével félő, hogy további csúszás várható. ","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint sok esetben már most is régóta késnek a beavatkozások, de a tesztek...","id":"20210511_szel_bernadett_ombudsman_mutet_pcr_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54450a9e-3728-43a8-a632-1c26683fe61d","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_szel_bernadett_ombudsman_mutet_pcr_teszt","timestamp":"2021. május. 11. 10:30","title":"Szél Bernadett ombudsmanhoz fordul, amiért a kormány a műtétre váró oltatlanokkal kifizettetné a PCR-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3d779a-765c-4cdd-86f0-eec73e780ad2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iskola egy volt tanulója nyitott tüzet a diákokra és a tanárokra, a tanulók az ablakokon keresztül menekültek az épületből. A támadót a rendőrség elfogta.","shortLead":"Az iskola egy volt tanulója nyitott tüzet a diákokra és a tanárokra, a tanulók az ablakokon keresztül menekültek...","id":"20210511_kazany_iskolai_tamadas_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef3d779a-765c-4cdd-86f0-eec73e780ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4f802e-65c4-4e9f-8b3e-8e4a39d27b0a","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_kazany_iskolai_tamadas_oroszorszag","timestamp":"2021. május. 11. 15:05","title":"Kazanyi iskolai támadás: egy 19 éves fiatal végzett 8 emberrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt és az államfőt egy nagyszabású ünnepségre hívták Ukrajnába, de arról továbbra sincs információ, élnek-e a lehetőséggel.","shortLead":"A miniszterelnököt és az államfőt egy nagyszabású ünnepségre hívták Ukrajnába, de arról továbbra sincs információ...","id":"20210511_orban_viktor_ader_janos_ukrajna_fuggetlenseg_krim_platform","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d39c42b-2dbe-4e02-ae02-399e591b26e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_orban_viktor_ader_janos_ukrajna_fuggetlenseg_krim_platform","timestamp":"2021. május. 11. 08:12","title":"Orbánt és Ádert is meghívták, hogy álljanak ki az ukrán függetlenség mellett, de még mindig nem tudni, elmennek-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ed58bb-2e94-45d2-bfb3-c0c5ea7abc03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták szerint az alelnök sikerrel veheti az előválasztást a városban.","shortLead":"A szocialisták szerint az alelnök sikerrel veheti az előválasztást a városban.","id":"20210511_Gurmai_Zita_Tatabanya_MSZP_Parbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ed58bb-2e94-45d2-bfb3-c0c5ea7abc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efad8fe-45ab-4b27-b362-026ac1c503b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Gurmai_Zita_Tatabanya_MSZP_Parbeszed","timestamp":"2021. május. 11. 16:23","title":"Gurmai Zitát indítja Tatabányán az MSZP és a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]