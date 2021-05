Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0409ff26-a2ed-4fad-a170-875f48b905c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos világ egyik meghatározó alakja, a HTC korábbi dizájnere is az Apple kötelékében folytatja. Nem új telefont tervez, a zenei termékeknél fog közreműködni.","shortLead":"Az androidos világ egyik meghatározó alakja, a HTC korábbi dizájnere is az Apple kötelékében folytatja. Nem új telefont...","id":"20210517_apple_beats_fejhallgato_htc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0409ff26-a2ed-4fad-a170-875f48b905c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d08e86b-fe0d-4ac5-8b5f-6da15c36fab5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_apple_beats_fejhallgato_htc","timestamp":"2021. május. 17. 13:10","title":"Az Apple újabb nagyágyút igazolt, fontos feladat vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b065b3f2-62d8-431f-a4b1-a3e14f05aa76","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolcvanegy éves volt.

","shortLead":"Nyolcvanegy éves volt.

","id":"20210517_szeremley_huba_borasz_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b065b3f2-62d8-431f-a4b1-a3e14f05aa76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3728ac3d-36a0-42d1-8504-e7c9748394f9","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_szeremley_huba_borasz_elhunyt","timestamp":"2021. május. 17. 06:23","title":"Meghalt Szeremley Huba egykori borász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7d0622-e614-4d08-b349-e42c45a24549","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az elmúlt több mint két évtized legerősebb ciklonja.","shortLead":"Ez az elmúlt több mint két évtized legerősebb ciklonja.","id":"20210518_tauktae_ciklon_hajo_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c7d0622-e614-4d08-b349-e42c45a24549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e47c349-0237-4d59-b63d-3304ecbda68a","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_tauktae_ciklon_hajo_india","timestamp":"2021. május. 18. 08:34","title":"A Tauktae ciklon felborított egy indiai hajót, eltűnt több mint 120 utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4b080a-724e-44db-9a7f-c55fa365f545","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem elégedett maradéktalanul a kajak-kenusok szövetségi kapitánya a múlt heti szegedi világkupa után.","shortLead":"Nem elégedett maradéktalanul a kajak-kenusok szövetségi kapitánya a múlt heti szegedi világkupa után.","id":"20210517_kajak_kenu_vilagkupa_szeged_huttner_csaba_szovetsegi_kapitany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f4b080a-724e-44db-9a7f-c55fa365f545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cc5abf-1150-4b85-80ca-bae342c3c264","keywords":null,"link":"/sport/20210517_kajak_kenu_vilagkupa_szeged_huttner_csaba_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2021. május. 17. 14:54","title":"Hüttner Csaba: „Nagyon kemény munka vár ránk az olimpiáig” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff12d5c2-5f02-4a1d-8ab2-69281b0212ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fekete Özvegy című film nagy részét nálunk forgatták.","shortLead":"A Fekete Özvegy című film nagy részét nálunk forgatták.","id":"20210517_Latvanyos_budapesti_autosuldozessel_promozzak_az_uj_Marvel_filmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff12d5c2-5f02-4a1d-8ab2-69281b0212ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f6b217-f7b6-44c9-9c25-12065b3f54d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_Latvanyos_budapesti_autosuldozessel_promozzak_az_uj_Marvel_filmet","timestamp":"2021. május. 17. 14:02","title":"Látványos budapesti autósüldözéssel promózzák az új Marvel filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94f9579-34e6-4823-a50b-5f558f8dc6d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azt visszautasította, hogy a budai Várnegyed kormányközeli lakásbérlői kedvéért hoznák ezt a törvényt.","shortLead":"Azt visszautasította, hogy a budai Várnegyed kormányközeli lakásbérlői kedvéért hoznák ezt a törvényt.","id":"20210517_lakastorveny_privatizacio_borocz_papp_laszlo_debrecen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c94f9579-34e6-4823-a50b-5f558f8dc6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5645ea-cffa-43d0-b904-5e45a414c70a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210517_lakastorveny_privatizacio_borocz_papp_laszlo_debrecen","timestamp":"2021. május. 17. 17:39","title":"Böröcz nem tartja elképzelhetetlennek, hogy változtassanak az általa benyújtott új lakástörvényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d75f08-220a-4f8c-b0cb-8761537b0c74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fészekben még három tojás van. ","shortLead":"A fészekben még három tojás van. ","id":"20210516_Video_golyafioka_feszek_webkamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05d75f08-220a-4f8c-b0cb-8761537b0c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3010da68-ec4b-4957-9c43-364b058d8f86","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Video_golyafioka_feszek_webkamera","timestamp":"2021. május. 16. 16:46","title":"Videó: kikelt az első gólyafióka az ostffyasszonyfai fészekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megugró infláció miatt az is elképzelhető, hogy alapkamatemelés jön – mondta a Reutersnek Virág Barnabás, a jegybank alelnöke. ","shortLead":"A megugró infláció miatt az is elképzelhető, hogy alapkamatemelés jön – mondta a Reutersnek Virág Barnabás, a jegybank...","id":"20210517_Meglepo_lepesre_keszulhet_az_MNB_erosodik_a_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d38c9d6-474e-4c35-bd08-ff99dc3d105c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_Meglepo_lepesre_keszulhet_az_MNB_erosodik_a_forint","timestamp":"2021. május. 17. 10:07","title":"Meglepő lépésre készülhet az MNB, idei csúcsára erősödött a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]