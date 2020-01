Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37eaf886-ccbc-48a8-8fa4-15c2306dc0a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három országos napilapban 440 millió forintért hirdettek adófizetői pénzből decemberben. ","shortLead":"A három országos napilapban 440 millió forintért hirdettek adófizetői pénzből decemberben. ","id":"20200118_karacsony_ujsaghirdetes_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37eaf886-ccbc-48a8-8fa4-15c2306dc0a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d134e54-1b04-481f-8fcf-342e09e7973d","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_karacsony_ujsaghirdetes_kormany","timestamp":"2020. január. 18. 17:23","title":"Ünnepek után is milliókért kívánt boldog karácsonyt hirdetésekben a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2298ebe5-7bc6-43e8-a459-b17a74c24182","c_author":"-t-","category":"elet","description":"A rizsből és mungóbabból főzött vegán indiai étel 2020-ban az elsők között került be a hitelesített Guinness-rekordok közé.



","shortLead":"A rizsből és mungóbabból főzött vegán indiai étel 2020-ban az elsők között került be a hitelesített Guinness-rekordok...","id":"20200117_A_khichdi_lett_az_idei_ev_elso_etelrekordja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2298ebe5-7bc6-43e8-a459-b17a74c24182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59dea1d-68f9-467a-9e82-53a2e60b2efd","keywords":null,"link":"/elet/20200117_A_khichdi_lett_az_idei_ev_elso_etelrekordja","timestamp":"2020. január. 19. 10:45","title":"A khichdi lett az idei első ételrekord ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9a1b41-e3a8-4da0-b0e1-b96848fb5127","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Irán Ukrajnába küldi az iráni hadsereg által január 8-án véletlenül lelőtt ukrán utasszállító repülőgép feketedobozait - jelentette szombaton a Tasznim félhivatalos iráni hírügynökség egy helyi légügyi tisztségviselőre hivatkozva.","shortLead":"Irán Ukrajnába küldi az iráni hadsereg által január 8-án véletlenül lelőtt ukrán utasszállító repülőgép feketedobozait...","id":"20200118_Vegul_enged_Iran_kiadjak_a_kezukbol_a_lelott_ukran_repulo_feketedobozait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c9a1b41-e3a8-4da0-b0e1-b96848fb5127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ce7c57-444d-4e6d-b3bc-b39034240743","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_Vegul_enged_Iran_kiadjak_a_kezukbol_a_lelott_ukran_repulo_feketedobozait","timestamp":"2020. január. 18. 16:44","title":"Végül enged Irán: kiadják a kezükből a lelőtt ukrán repülő feketedobozait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b942545f-d8f2-4e74-9b30-1348d6f01f2a","c_author":"Optic World","category":"brandcontent","description":"Könnyen meg tudunk feledkezni arról, mennyire fontos, hogy lássunk. De gondoljon arra, hogy a környezetéből érkező ingerek 80%-át a szemén keresztül észleli – ezt a tényt ismerve máris felértékelődik ez az egyébként természetesnek tűnő „adottság”. ","shortLead":"Könnyen meg tudunk feledkezni arról, mennyire fontos, hogy lássunk. De gondoljon arra, hogy a környezetéből érkező...","id":"20191213_A_megfelelo_szemuvegvasarlas_legfontosabb_kriteriumai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b942545f-d8f2-4e74-9b30-1348d6f01f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58b1403-ae66-48b9-803b-305058fb79b5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191213_A_megfelelo_szemuvegvasarlas_legfontosabb_kriteriumai","timestamp":"2020. január. 20. 11:30","title":"Minden második magyarnak rossz a szeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2dc234-b989-4950-a562-53d0a5704c73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban nem bemutatott légi felvételeket tett közzé magyarországi illegális hulladéktelepekről a környezetvédelmet zászlajára tűző Jövő Öko-Nemzedéke (JÖN) alapítvány","shortLead":"Korábban nem bemutatott légi felvételeket tett közzé magyarországi illegális hulladéktelepekről a környezetvédelmet...","id":"20200119_illegalis_hulladeklerako_szemet_magyarorszag_dron_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d2dc234-b989-4950-a562-53d0a5704c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765a0989-4644-4e5e-9453-00df438e5e58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_illegalis_hulladeklerako_szemet_magyarorszag_dron_video","timestamp":"2020. január. 19. 19:33","title":"Brutális illegális szeméthegyeket videóztak le Magyarországon a levegőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szélsőséges hetünk lesz: sokat fog sütni a nap, de zimankós éjszakákra számítsunk. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 9 fok lesz várhatóan. ","shortLead":"Szélsőséges hetünk lesz: sokat fog sütni a nap, de zimankós éjszakákra számítsunk. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz...","id":"20200119_Minusz_9_fokig_is_lehulhet_a_levego_jovo_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8cf412-2dfc-4ff7-9c65-35b426e6c85a","keywords":null,"link":"/elet/20200119_Minusz_9_fokig_is_lehulhet_a_levego_jovo_heten","timestamp":"2020. január. 19. 16:00","title":"Mínusz 9 fokig is lehűlhet a levegő jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP országgyűlési képviselője a miniszterelnökhöz fordul a Borsod megyei Kórházban történt feltétezett meddővé tétel ügyében. A politikus szerint lehetséges, hogy Magyarország legnagyobb egészségügyi botrányával állunk szemben. ","shortLead":"Az MSZP országgyűlési képviselője a miniszterelnökhöz fordul a Borsod megyei Kórházban történt feltétezett meddővé...","id":"20200119_Orban_Viktorhoz_fordul_Bangone_a_borsodi_korhaz_feltetelezett_illegalis_beavatkozasai_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59cea4a-a904-4431-85f3-ebc32e4f38c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_Orban_Viktorhoz_fordul_Bangone_a_borsodi_korhaz_feltetelezett_illegalis_beavatkozasai_miatt","timestamp":"2020. január. 19. 14:26","title":"Orbán Viktorhoz fordul Bangóné a borsodi kórház feltételezett, illegális beavatkozásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"\"Minden fiatal lány hercegné akar lenni, (Meghannak) ez megadatott, és most az egészet elhajítja, ráadásul nekem úgy tűnik, hogy pénzért\" - fogalmazott Thomas Markle az egyik brit televízónak. ","shortLead":"\"Minden fiatal lány hercegné akar lenni, (Meghannak) ez megadatott, és most az egészet elhajítja, ráadásul nekem...","id":"20200119_Meghan_Markle_apja_a_monarchia_szetzilalasaval_vadolja_a_sajat_lanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0121a311-ef5d-4e6a-8742-ceeb3b171d58","keywords":null,"link":"/elet/20200119_Meghan_Markle_apja_a_monarchia_szetzilalasaval_vadolja_a_sajat_lanyat","timestamp":"2020. január. 19. 14:56","title":"Meghan Markle apja a monarchia szétzilálásával vádolja a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]