[{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásoknak köszönhetően az áprilistól június végéig terjedő időszakra mindössze 5-6 millió utassal számol a légitársaság.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásoknak köszönhetően az áprilistól június végéig terjedő időszakra...","id":"20210517_ryanair_veszteseg_eredmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f89c5dd-7315-49d7-a8d1-dc29e56b8863","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_ryanair_veszteseg_eredmeny","timestamp":"2021. május. 17. 11:58","title":"Komoly veszteséggel zárta az évet a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bb0f2e-e23a-470d-ba81-be38df65ba49","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Növényfajokat a kihalás szélére sodró elektromobilitás, kényszermunkával gyártott napelem vagy ruhadarab: nem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy a klímaváltozás káros hatásait fékezni hivatott megoldások, technológiák minden esetben, minden szempontból fenntarthatóak.","shortLead":"Növényfajokat a kihalás szélére sodró elektromobilitás, kényszermunkával gyártott napelem vagy ruhadarab: nem...","id":"20210518_fenntarthatosag_napelem_kornyezetvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89bb0f2e-e23a-470d-ba81-be38df65ba49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c54d95f-1159-4da5-8c73-cbc223d98daf","keywords":null,"link":"/zhvg/20210518_fenntarthatosag_napelem_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. május. 18. 17:10","title":"Már a napelemet sem lehet fenntarthatónak nevezni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a0854-f467-4576-9348-a81940969b7b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarországon főleg a Beethoven-filmekből ismert színész 86 évet élt.","shortLead":"A Magyarországon főleg a Beethoven-filmekből ismert színész 86 évet élt.","id":"20210518_Meghalt_Charles_Grodin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a0854-f467-4576-9348-a81940969b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956d6bd4-3f61-412c-919a-84ab1e2f46da","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_Meghalt_Charles_Grodin","timestamp":"2021. május. 18. 21:40","title":"Meghalt Charles Grodin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb8afad-638c-45cb-8c9a-eeb3ff44d29d","c_author":"HVG","category":"360","description":" Félszáz alkotás – féltve őrzött kincs – tekinthető meg Pécsen, szeptember végéig.","shortLead":" Félszáz alkotás – féltve őrzött kincs – tekinthető meg Pécsen, szeptember végéig.","id":"202119_tarlat__variaciok_a_szines_varoshoz_zomancmuveszeti_kiserletek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4eb8afad-638c-45cb-8c9a-eeb3ff44d29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdffdc0-6702-482d-8ebb-cfad482f6d7f","keywords":null,"link":"/360/202119_tarlat__variaciok_a_szines_varoshoz_zomancmuveszeti_kiserletek","timestamp":"2021. május. 17. 16:00","title":"A természetet és a várost köti össze a különleges és látványos zománcművészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37eec2cc-eed3-4f27-88c4-6e89b91d8be3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még 2020-ban ítélte neki oda a közmédia az Év Embere díjat, de csak most tudta átvenni a szolnoki születésű kutatóbiológus.","shortLead":"Még 2020-ban ítélte neki oda a közmédia az Év Embere díjat, de csak most tudta átvenni a szolnoki születésű...","id":"20210518_Kariko_Katalin_kozmedia_ev_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37eec2cc-eed3-4f27-88c4-6e89b91d8be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e525f018-8d94-4ce4-9d0e-0dff27a4a5bd","keywords":null,"link":"/elet/20210518_Kariko_Katalin_kozmedia_ev_embere","timestamp":"2021. május. 18. 19:28","title":"Karikó Katalin díjat vett át, majd pózolt a TV Macival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95bf9312-953c-4440-8e46-4635eadb4cfe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MAS nevű jármű az Atlanti-óceánt készül keresztül szelni. Az IBM mesterséges intelligenciája fogja segíteni.","shortLead":"A MAS nevű jármű az Atlanti-óceánt készül keresztül szelni. Az IBM mesterséges intelligenciája fogja segíteni.","id":"20210518_onvezeto_hajo_mayflower_ibm_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95bf9312-953c-4440-8e46-4635eadb4cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"513ca8c2-fc16-4ed1-818e-b0acf5079367","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_onvezeto_hajo_mayflower_ibm_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. május. 18. 09:33","title":"Hamarosan útnak indítják az önvezető hajót, amely több mint 5000 kilométert tesz meg teljesen egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f19ece-fa9a-43ce-a309-bab3e8893953","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legújabb filmklipben a magyar főváros legalább annyira főszereplő, mint Scarlett Johansson.","shortLead":"A legújabb filmklipben a magyar főváros legalább annyira főszereplő, mint Scarlett Johansson.","id":"20210518_Mekkora_reklam_lesz_Budapestnek_az_uj_Fekete_Ozvegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50f19ece-fa9a-43ce-a309-bab3e8893953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f530860-2c76-4c08-b22c-197b4d49f166","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_Mekkora_reklam_lesz_Budapestnek_az_uj_Fekete_Ozvegy","timestamp":"2021. május. 18. 11:38","title":"Mekkora reklám lesz Budapestnek az új Fekete Özvegy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdd05f4-b22f-4375-8593-b549a05e6ef1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dogecoin nevű kriptovaluta Elon Musknak köszönhetően egyre értékesebbé válik.","shortLead":"A dogecoin nevű kriptovaluta Elon Musknak köszönhetően egyre értékesebbé válik.","id":"20210519_elon_musk_dogecoin_kriptopenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd05f4-b22f-4375-8593-b549a05e6ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae356f5b-c503-43f8-bdff-fc407114cac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_elon_musk_dogecoin_kriptopenz","timestamp":"2021. május. 19. 09:03","title":"Elon Musk komoly terveket jelentett be a mémből született kriptopénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]