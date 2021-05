Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Moderna amerikai gyógyszergyártó is kérni fogja az európai jóváhagyást a fiatalok oltóanyagához.","shortLead":"A Moderna amerikai gyógyszergyártó is kérni fogja az európai jóváhagyást a fiatalok oltóanyagához.","id":"20210523_A_Moderna_beadja_a_kerelmet_az_EMAhoz_hogy_az_iskolakezdesig_beolthassak_a_kamaszokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04905b9-f242-44b8-888b-6b6926b7f4bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_A_Moderna_beadja_a_kerelmet_az_EMAhoz_hogy_az_iskolakezdesig_beolthassak_a_kamaszokat","timestamp":"2021. május. 23. 07:21","title":"A Moderna beadja a kérelmét az EMA-hoz, hogy az iskolakezdésig beolthassák a kamaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt hangmérnök a médiát is elhagyja.","shortLead":"A volt hangmérnök a médiát is elhagyja.","id":"20210523_Tobben_tavoznak_a_Klubradiotol_van_aki_a_Spiritnel_folytatja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92995995-5f7b-43ac-82a3-47f2a5ecf6a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_Tobben_tavoznak_a_Klubradiotol_van_aki_a_Spiritnel_folytatja","timestamp":"2021. május. 23. 17:05","title":"Többen távoznak a Klubrádiótól, van, aki a Spiritnél folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c24fd1e-7292-4716-8bef-4e4091cde40e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Jogi esetek című műsor egykori vezetője 87 éves volt.","shortLead":"A Jogi esetek című műsor egykori vezetője 87 éves volt.","id":"20210523_Meghalt_dr_Eross_Pal_a_nyolcvanas_evek_televizios_jogasza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c24fd1e-7292-4716-8bef-4e4091cde40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a518e14a-acb0-444d-a46d-56e5093f7351","keywords":null,"link":"/kultura/20210523_Meghalt_dr_Eross_Pal_a_nyolcvanas_evek_televizios_jogasza","timestamp":"2021. május. 23. 19:12","title":"Meghalt dr. Erőss Pál, a nyolcvanas évek televíziós jogásza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyilvánossá vált a nagy titkolózás közepette készülő film oldala.\r

\r

","shortLead":"Nyilvánossá vált a nagy titkolózás közepette készülő film oldala.\r

\r

","id":"20210522_oszodi_beszed_film_facebook_elkxurtuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01669205-554c-48e7-8458-36885cf2e406","keywords":null,"link":"/kultura/20210522_oszodi_beszed_film_facebook_elkxurtuk","timestamp":"2021. május. 22. 16:05","title":"Nem sok kétséget hagy Facebook-oldala arról, milyen fajta film készül az őszödi beszédről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dárdai Pál szabadságra ment, és három, vagy hat hét múlva tér vissza a Hertha BSC labdarúgóklubhoz.","shortLead":"Dárdai Pál szabadságra ment, és három, vagy hat hét múlva tér vissza a Hertha BSC labdarúgóklubhoz.","id":"20210523_Dardai_azt_mondja_igy_vagy_ugy_de_marad_a_Herthanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530ab0e9-5a36-483c-b1b8-50eb84277fc5","keywords":null,"link":"/sport/20210523_Dardai_azt_mondja_igy_vagy_ugy_de_marad_a_Herthanal","timestamp":"2021. május. 23. 16:43","title":"Dárdai azt mondja, így, vagy úgy, de marad a Herthánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc0e5f6-cc0e-443b-a59d-e2f5b4e32c0b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tizenegyedik alkalommal lett a Liga győztese a fővárosi klub.","shortLead":"Tizenegyedik alkalommal lett a Liga győztese a fővárosi klub.","id":"20210522_Az_Atletico_Madrid_nyerte_a_spanyol_bajnoksagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdc0e5f6-cc0e-443b-a59d-e2f5b4e32c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc860475-73a2-4452-b13c-278b890ca7f1","keywords":null,"link":"/sport/20210522_Az_Atletico_Madrid_nyerte_a_spanyol_bajnoksagot","timestamp":"2021. május. 22. 21:34","title":"Az Atlético Madrid nyerte a spanyol bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c0ccfd-4350-4838-a0cf-724bd95c3011","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kétszáz méter pillangót már korábban megnyerte a magyarországi Eb-n.","shortLead":"A kétszáz méter pillangót már korábban megnyerte a magyarországi Eb-n.","id":"20210523_Orszagos_csuccsal_Milak_Kristof_aranyermes_ferfi_100_meter_pillangon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7c0ccfd-4350-4838-a0cf-724bd95c3011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640d897d-8ae6-47f6-9164-e861300258d5","keywords":null,"link":"/sport/20210523_Orszagos_csuccsal_Milak_Kristof_aranyermes_ferfi_100_meter_pillangon","timestamp":"2021. május. 23. 18:34","title":"Milák Kristóf Európa-bajnok lett 100 méter pillangón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6728c3b-eefd-4303-906a-8b70c1107000","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megkezdte az univerzum tágulására vonatkozó megfigyeléseit az amerikai Arizona államban lévő DESI spektroszkóp – jelentették be a projekt vezetői. ","shortLead":"Megkezdte az univerzum tágulására vonatkozó megfigyeléseit az amerikai Arizona államban lévő DESI spektroszkóp –...","id":"20210523_univerzum_tagulasa_desi_spektroszkop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6728c3b-eefd-4303-906a-8b70c1107000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d43444-c29a-4a2a-85f3-9c45cbe63638","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_univerzum_tagulasa_desi_spektroszkop","timestamp":"2021. május. 23. 10:03","title":"Rámérnek, mennyire tágul az Univerzum, és megcsinálják a 3D-s térképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]