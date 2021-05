Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1cbea114-e196-4985-82b9-8266e8ac04bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A felhívást a Parlamentet és a Budai Várnegyedet ábrázoló képpel tette közzé. ","shortLead":"A felhívást a Parlamentet és a Budai Várnegyedet ábrázoló képpel tette közzé. ","id":"20210523_Magyarorszagi_kepeket_kert_rajongoitol_Joseph_GordonLevitt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cbea114-e196-4985-82b9-8266e8ac04bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16a3dbc-5a94-4439-9e80-e424cee0dad8","keywords":null,"link":"/kultura/20210523_Magyarorszagi_kepeket_kert_rajongoitol_Joseph_GordonLevitt","timestamp":"2021. május. 23. 18:55","title":"Magyarországi képeket kér rajongóitól Joseph Gordon-Levitt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A járvány miatt megváltozott munkakörülmények arra kényszerítik a cégeket, hogy új módszerekkel próbálják magukhoz csábítani a képzett munkaerőt, illetve megtartani a régit. A figyelem anyagilag is megtérül.","shortLead":"A járvány miatt megváltozott munkakörülmények arra kényszerítik a cégeket, hogy új módszerekkel próbálják magukhoz...","id":"202120__employer_branding__covid_utan__uj_korulmenyek__hiret_viszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b5264d-048f-47a6-bdf2-3c0da210beb2","keywords":null,"link":"/360/202120__employer_branding__covid_utan__uj_korulmenyek__hiret_viszik","timestamp":"2021. május. 24. 11:10","title":"A csocsó és az ingyenkávé jó, de van még mit újragondolniuk a cégeknek a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az angliai közegészségügyi szolgálat oltási programokért felelős igazgatója szerint a kutatás megnyugtató módon igazolja, hogy mindkét vakcina magas szintű védelmet nyújt a B.1.617.2 okozta megbetegedések ellen.","shortLead":"Az angliai közegészségügyi szolgálat oltási programokért felelős igazgatója szerint a kutatás megnyugtató módon...","id":"20210523_pfizer_biontech_astrazeneca_vakcina_indiai_varians_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dd8bb4-1b1a-4374-9d95-5aa5593be1d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_pfizer_biontech_astrazeneca_vakcina_indiai_varians_mutacio","timestamp":"2021. május. 23. 14:41","title":"Újabb vizsgálat: a Pfizer és az AstraZeneca oltása nagyon hatékony az indiai variáns ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88fee25c-9cd7-4c27-a369-de6a773e74b5","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A hatalom a közízlést szolgálja ki a historizáló épületek replikáival. A modernizmustól azért fordulnak el világszerte, mert az emberek a társadalom értékeiben is elbizonytalanodnak – mondja a velencei biennálé magyar pavilonjának kurátora. ","shortLead":"A hatalom a közízlést szolgálja ki a historizáló épületek replikáival. A modernizmustól azért fordulnak el világszerte...","id":"202120__kovacs_daniel_muveszettortenesz__adiktatura_oroksegerol_replikakrol__beke_veletek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88fee25c-9cd7-4c27-a369-de6a773e74b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62edf483-d3ff-49be-a29d-22818436c377","keywords":null,"link":"/360/202120__kovacs_daniel_muveszettortenesz__adiktatura_oroksegerol_replikakrol__beke_veletek","timestamp":"2021. május. 23. 13:30","title":"Kovács Dániel: \"A modernista épületek elutasításával a személyes történeteinket is megtagadjuk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Öt megyében komoly vihar jöhet, de zivatar szinte bárhol várható az országban.","shortLead":"Öt megyében komoly vihar jöhet, de zivatar szinte bárhol várható az országban.","id":"20210523_Leszakad_az_eg_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e837de-359a-4b27-975e-8d47c3407d9d","keywords":null,"link":"/elet/20210523_Leszakad_az_eg_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","timestamp":"2021. május. 23. 15:35","title":"Leszakad az ég, másodfokú riasztásokat adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vonatok a váci állomásnál a helyszínelés végéig két vágányon nem közlekedhetnek.","shortLead":"A vonatok a váci állomásnál a helyszínelés végéig két vágányon nem közlekedhetnek.","id":"20210523_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_ferfit_Vacnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa28ab7e-1a18-4caa-8a2b-c920361dcde6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_ferfit_Vacnal","timestamp":"2021. május. 23. 14:14","title":"Halálra gázolt a vonat egy férfit Vácnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A NOB szerint az elnök az olimpiai mozgalom tagjaira gondolt, átvitt értelemben, nem pedig a japán lakosságra szó szerint, amikor az „áldozatok” szükségességéről beszélt.","shortLead":"A NOB szerint az elnök az olimpiai mozgalom tagjaira gondolt, átvitt értelemben, nem pedig a japán lakosságra szó...","id":"20210524_A_jarvannyal_kuzdo_Japanban_kiakadtak_mert_a_NOB_elnoke_azt_mondta_az_olimpia_aldozatokat_kovetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff3304a-e2f3-43b9-b6c1-749609e1ed68","keywords":null,"link":"/sport/20210524_A_jarvannyal_kuzdo_Japanban_kiakadtak_mert_a_NOB_elnoke_azt_mondta_az_olimpia_aldozatokat_kovetel","timestamp":"2021. május. 24. 15:30","title":"A járvánnyal küzdő Japánban kiakadtak, mert a NOB elnöke azt mondta, az olimpia „áldozatokat” követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc39afef-86fa-40a1-85f2-7806549661d6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A laktózérzékenység vagy cukorbetegség miatt is lehet adókedvezményt kérni.","shortLead":"A laktózérzékenység vagy cukorbetegség miatt is lehet adókedvezményt kérni.","id":"20210525_betegseg_utani_adokedvezmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc39afef-86fa-40a1-85f2-7806549661d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d3fdc6-1195-4141-83c3-afd1a654f951","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_betegseg_utani_adokedvezmeny","timestamp":"2021. május. 25. 05:56","title":"Nagyon kevesen igényelnek betegség utáni adókedvezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]