[{"available":true,"c_guid":"92cab528-f060-4354-bd97-6acfce2458d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár ma már szinte mindennek van napja, mégis sokaknak fura lehet, hogy van törülközőnap is. A Douglas Adams-rajongóknak viszont ez teljesen egyértelmű.\r

\r

","shortLead":"Bár ma már szinte mindennek van napja, mégis sokaknak fura lehet, hogy van törülközőnap is. A Douglas Adams-rajongóknak...","id":"20210525_Miert_ne_lenne_a_torulkozonek_is_nemzetkozi_napja_De_miert_pont_ma_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92cab528-f060-4354-bd97-6acfce2458d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cecd089-8f88-4b2e-b786-50b0cfb3e42e","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_Miert_ne_lenne_a_torulkozonek_is_nemzetkozi_napja_De_miert_pont_ma_van","timestamp":"2021. május. 25. 11:19","title":"Persze hogy van a törülközőnek is nemzetközi napja. De miért pont ma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49c21da-4b85-4aee-a222-10bca88c530f","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A nyugat-balkáni térség több országában javult a független média helyzete az elmúlt időszakban. Szerbia kivétel.","shortLead":"A nyugat-balkáni térség több országában javult a független média helyzete az elmúlt időszakban. Szerbia kivétel.","id":"20210525_Szeretettel_a_Vajadsagbol_Szerbia_esete_a_sajtoszabadsaggal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e49c21da-4b85-4aee-a222-10bca88c530f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32e6d86-da7e-42b8-a3da-1c43b1862c9e","keywords":null,"link":"/360/20210525_Szeretettel_a_Vajadsagbol_Szerbia_esete_a_sajtoszabadsaggal","timestamp":"2021. május. 25. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Nem dicsekedhet a sajtószabadság helyzetével a szerb elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0310c3d4-9b11-43bf-81bb-156afe34f06d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Magyarország csatlakozott a kérdésben kiadott közös uniós nyilatkozathoz - reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) az atv.hu-nak a minszki Ryanair incidenssel kapcsolatos kérdéseinkre. Az uniós vezetők válaszlépésekről tárgyalnak Brüsszelben. \r

\r

","shortLead":"Magyarország csatlakozott a kérdésben kiadott közös uniós nyilatkozathoz - reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium...","id":"20210524_Megszolalt_vegre_a_magyar_kulugy_is_a_minszki_incidenssel_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0310c3d4-9b11-43bf-81bb-156afe34f06d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2632ad-4463-4b30-98cc-14216383bb43","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Megszolalt_vegre_a_magyar_kulugy_is_a_minszki_incidenssel_kapcsolatban","timestamp":"2021. május. 24. 22:07","title":"Brüsszelben szankciókról tárgyalnak, megszólalt a magyar külügy is a minszki incidenssel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Véget ért az Európai Unió állam- és kormányfőinek kétnapos rendkívüli csúcstalálkozója, a második napon a koronavírus-járványról és a klímaváltozásról volt szó. Utóbbival kapcsolatban még nagy viták várhatók – a magyar kormány a rezsicsökkentés miatt aggódik.","shortLead":"Véget ért az Európai Unió állam- és kormányfőinek kétnapos rendkívüli csúcstalálkozója, a második napon...","id":"20210525_Magyarorszag_unios_szintre_emeli_a_rezsiharcot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1c12b9-f37d-486e-8e19-10d8c6e6aa87","keywords":null,"link":"/eurologus/20210525_Magyarorszag_unios_szintre_emeli_a_rezsiharcot","timestamp":"2021. május. 25. 17:48","title":"Magyarország uniós szintre emeli a rezsiharcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf8307d3-5614-49da-9037-9505c003449e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több gerillacsoport már korábban bejelentette, hogy támogatja a tüntetőket a hadsereg elleni küzdelemben.\r

\r

","shortLead":"Több gerillacsoport már korábban bejelentette, hogy támogatja a tüntetőket a hadsereg elleni küzdelemben.\r

\r

","id":"20210525_Mianmar_ENSZ_tuntetes_polgarhaboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf8307d3-5614-49da-9037-9505c003449e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876f66c4-6e1e-433c-ad65-a9e75e4b0624","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_Mianmar_ENSZ_tuntetes_polgarhaboru","timestamp":"2021. május. 25. 10:15","title":"Barkácsolt fegyverekkel szerelkezik fel a mianmari ellenzék, polgárháborútól tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter is elutazik Angliába, ahol egy Nanushka-megnyitón is részt vesz.","shortLead":"Szijjártó Péter is elutazik Angliába, ahol egy Nanushka-megnyitón is részt vesz.","id":"20210525_Orban_Viktor_Boris_Johnson_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f728a58c-ef49-4d84-a717-a60dfc4e01e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Orban_Viktor_Boris_Johnson_targyalas","timestamp":"2021. május. 25. 11:44","title":"Orbán Viktor Boris Johnsonnal tárgyal pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trükkös tüntetésre készülnek a Fudan egyetem ellen, püspökké szentelték az egykori humánminisztert, Európa-bajnok lett a sportlövők botrányának egyik szereplője. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Trükkös tüntetésre készülnek a Fudan egyetem ellen, püspökké szentelték az egykori humánminisztert, Európa-bajnok lett...","id":"20210525_Radar360_Gyors_EUszankciok_Feheroroszorszag_ellen_visszafogott_magyar_diplomacia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169473b7-1410-4c67-9764-1d867f09d163","keywords":null,"link":"/360/20210525_Radar360_Gyors_EUszankciok_Feheroroszorszag_ellen_visszafogott_magyar_diplomacia","timestamp":"2021. május. 25. 08:00","title":"Radar360: Gyors EU-szankciók Fehéroroszország ellen, visszafogott magyar diplomácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4f0e12-e2ff-4c01-b17d-1cb6a206d1d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól a Google-fiókunk jelszavával védhetjük le a tevékenységeink előzményeit, így nagyobb biztonságban lehetnek az adataink is.","shortLead":"Mostantól a Google-fiókunk jelszavával védhetjük le a tevékenységeink előzményeit, így nagyobb biztonságban lehetnek...","id":"20210525_google_keresesi_elozmenyek_tevekenyseg_jelszo_felhasznaloi_adatok_vedelme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf4f0e12-e2ff-4c01-b17d-1cb6a206d1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b6fbf6-8a2b-4d47-9dc5-7351ee168210","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_google_keresesi_elozmenyek_tevekenyseg_jelszo_felhasznaloi_adatok_vedelme","timestamp":"2021. május. 25. 19:03","title":"Jelszavas védelmet adott a Google a fiókjához, így állíthatja be a plusz védelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]