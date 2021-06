Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210530_indiai_mutans_tunetek_gmail_google_photos_knai_vakcina_hatasossaga_alkalmazaskovetes_osrobbanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99398fd-754a-41d4-8513-fd9d6116b439","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_indiai_mutans_tunetek_gmail_google_photos_knai_vakcina_hatasossaga_alkalmazaskovetes_osrobbanas","timestamp":"2021. május. 30. 12:00","title":"Ez történt: Elmondták, mik a Magyarországra érkezett indiai variáns tünetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az első becsléséhez képest is javította a KSH a GDP-adatot, az év első három hónapjában csak 2,1 százalékos volt a visszaesés. Az ipar húzta a gazdaságot, a szolgáltatások alaposan visszafogták, de egyre valószínűbb, hogy az év feléhez érve már a 2019 végi szint fölé kerül a GDP.","shortLead":"Az első becsléséhez képest is javította a KSH a GDP-adatot, az év első három hónapjában csak 2,1 százalékos volt...","id":"20210601_ksh_gdp_novekedes_recesszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e3644b-0864-482b-bda4-7d39ab3202b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_ksh_gdp_novekedes_recesszio","timestamp":"2021. június. 01. 09:00","title":"Újraszámolta a KSH, még jobban teljesített a magyar gazdaság az év elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c1c873-0e25-4014-a871-b62b12df9c75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ebben a formában a világon elsőként Budapesten állítanak emléket a bitcoin feltalálójának (vagy feltalálóinak). ","shortLead":"Ebben a formában a világon elsőként Budapesten állítanak emléket a bitcoin feltalálójának (vagy feltalálóinak). ","id":"20210531_A_Graphisoft_Parkban_allitjak_fel_a_bitcoin_alapitojanak_szobrat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64c1c873-0e25-4014-a871-b62b12df9c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59f48b8-bfd4-4fc4-b3c3-31fcdc2b23ee","keywords":null,"link":"/elet/20210531_A_Graphisoft_Parkban_allitjak_fel_a_bitcoin_alapitojanak_szobrat","timestamp":"2021. május. 31. 12:50","title":"A Graphisoft Parkban állítják fel a bitcoin alapítójának szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A WHO elkerülné, hogy az emberek és a média stigmatizáló és diszkriminatív megnevezéseket használjon.","shortLead":"A WHO elkerülné, hogy az emberek és a média stigmatizáló és diszkriminatív megnevezéseket használjon.","id":"20210531_koronavirus_mutacio_gorog_betu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b53b58-a61d-4776-9cc7-0464905de7dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_koronavirus_mutacio_gorog_betu","timestamp":"2021. május. 31. 21:31","title":"Új neveket kapnak a vírusvariánsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8292b395-482e-4ac8-bbb0-8e054d83d835","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aki repülővel akar menni, annak be kell mutatnia az oltási igazolványát, vagy teszteltetnie kell magát. ","shortLead":"Aki repülővel akar menni, annak be kell mutatnia az oltási igazolványát, vagy teszteltetnie kell magát. ","id":"20210530_Aki_nem_repulovel_megy_korlatozasok_nelkul_utazhat_Nemetorszagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8292b395-482e-4ac8-bbb0-8e054d83d835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4669b114-2e5c-4bf5-a9b1-aab59d37c747","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Aki_nem_repulovel_megy_korlatozasok_nelkul_utazhat_Nemetorszagba","timestamp":"2021. május. 30. 17:18","title":"Aki nem repülővel megy, korlátozások nélkül utazhat Németországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749d7889-587e-4dec-b663-bed0f5b8cbf0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Belehalt sérüléseibe Jason Dupasquier, aki a gyorsaságimotoros-világbajnokság Olasz Nagydíján a Moto3-asok szombati kvalifikációjában súlyos balesetet szenvedett.","shortLead":"Belehalt sérüléseibe Jason Dupasquier, aki a gyorsaságimotoros-világbajnokság Olasz Nagydíján a Moto3-asok szombati...","id":"20210530_Belehalt_seruleseibe_Jason_Dupasquier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=749d7889-587e-4dec-b663-bed0f5b8cbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bdc12e-debc-4530-98b6-2d7636fbc169","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Belehalt_seruleseibe_Jason_Dupasquier","timestamp":"2021. május. 30. 13:18","title":"Belehalt sérüléseibe a 19 éves Jason Dupasquier motorversenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"891f5bbc-3bb3-45bb-b1c1-a80f591a0581","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök szerint vasárnap éjjel a férfi olyan súlyosan bántalmazta a feleségét, hogy az belehalt a sérüléseibe.","shortLead":"A rendőrök szerint vasárnap éjjel a férfi olyan súlyosan bántalmazta a feleségét, hogy az belehalt a sérüléseibe.","id":"20210531_ferje_olt_meg_egy_not_nagyarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=891f5bbc-3bb3-45bb-b1c1-a80f591a0581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de7129e-ada6-4238-b15e-77883fcab73e","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_ferje_olt_meg_egy_not_nagyarban","timestamp":"2021. május. 31. 10:38","title":"Megöltek egy nőt Nagyarban, férje a gyanúsított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020f6372-76f6-4697-8922-dafc25d97e7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kőkemény amerikai terepjáró már plugin hibrid változatban is kapható. ","shortLead":"A kőkemény amerikai terepjáró már plugin hibrid változatban is kapható. ","id":"20210601_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_jeep_wrangler_4xe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=020f6372-76f6-4697-8922-dafc25d97e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01847a63-b59d-4984-8b95-6c7ef24db264","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_jeep_wrangler_4xe","timestamp":"2021. június. 01. 06:41","title":"Magyarországon a zöld rendszámos új Jeep Wrangler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]