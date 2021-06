Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9b8cdc24-9f4f-435d-83b6-4b3c2535d2e1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sportolás helyett egy forró fürdővel vagy egy kis szaunázással is sokat tehetünk az egészségünkért. Ez az egyeseket meghökkentő, másokat inkább megnyugtató kijelentés az angliai Coventry Egyetem kutatóitól származik.","shortLead":"Sportolás helyett egy forró fürdővel vagy egy kis szaunázással is sokat tehetünk az egészségünkért. Ez az egyeseket...","id":"202122_futas_helyett_szauna_feltalaltak_ameleg_vizet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b8cdc24-9f4f-435d-83b6-4b3c2535d2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb945295-63fb-4b85-9cc8-244c0917aee0","keywords":null,"link":"/360/202122_futas_helyett_szauna_feltalaltak_ameleg_vizet","timestamp":"2021. június. 08. 15:30","title":"Futás helyett jó ötlet a szauna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e937aeb0-084a-4502-bcce-292f365bb084","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Még majdnem egy év van hátra a választásokig, de már most sokan szeretnének képviselők lenni Budapest 6-os választókerületében, és a főváros más körzeteiben, valamint néhány vidéki választókerületben is nagy a tolongás. Az ellenzéki előválasztás csökkenti majd a végső indulók számát, de az abban részt nem vevő és a frissen, 2022-re alakuló új pártok jelöltjei pedig megnyújtják majd a szavazólapokat.","shortLead":"Még majdnem egy év van hátra a választásokig, de már most sokan szeretnének képviselők lenni Budapest 6-os...","id":"20210608_Van_ahol_mar_het_kepviselojelolt_is_bejelentkezett_de_lehetnek_harmincan_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e937aeb0-084a-4502-bcce-292f365bb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6618d0-3760-4e40-bec1-05b01c8bfc58","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Van_ahol_mar_het_kepviselojelolt_is_bejelentkezett_de_lehetnek_harmincan_is","timestamp":"2021. június. 08. 05:05","title":"Még messze a választás, de már most túljelentkezés van pár körzetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632d4eab-a3d3-46af-986d-52afcf944d6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"szoftver, audió és videó\", valamint az \"e-kereskedelem\" kategóriák iránt nőtt, míg az \"internetes kommunikációs média\" és a \"számítógépes játékok\" kategóriák iránt enyhén csökkent a gyerekek érdeklődése az elmúlt egy évben – derül ki a Kaspersky jelentéséből. A legnépszerűbb alkalmazások listáját a TikTok, a YouTube és a WhatsApp vezeti. Időközben a TikTok csaknem kétszer akkora népszerűségre tett szert, mint az Instagram.","shortLead":"A \"szoftver, audió és videó\", valamint az \"e-kereskedelem\" kategóriák iránt nőtt, míg az \"internetes kommunikációs...","id":"20210609_gyerekek_keresesi_szokasai_alkalmazasok_jatekok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=632d4eab-a3d3-46af-986d-52afcf944d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62b6405-b833-478c-8abb-149b3d47eaf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_gyerekek_keresesi_szokasai_alkalmazasok_jatekok","timestamp":"2021. június. 09. 11:03","title":"Mire keresnek a gyerekek az interneten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d2fc56-e2e5-408b-8ff4-a83d43928583","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"„Semmi nincs lelkileg erőteljesebb hatással a gyermekre, mint a szülők meg nem élt élete” – idézi Carl Gustav Jung tanulságos mondatát a Transzgenerációs történetek – Örökül kapott traumák és feldolgozásuk című kötet, amely különböző terápiás utak mentén vezeti végig az olvasókat azon a kérdésen, miért feltétlenül szükséges szembesülnünk felmenőink sokszor ismeretlen, elhallgatott múltjával annak érdekében, hogy kezünkbe vehessük a saját sorsunkat. Dr. Koltai Mária pszichiáterrel, kiképző pszichoterapeutával, a könyv elméleti bevezetőjének szerzőjével beszélgettünk. ","shortLead":"„Semmi nincs lelkileg erőteljesebb hatással a gyermekre, mint a szülők meg nem élt élete” – idézi Carl Gustav Jung...","id":"20210607_Transzgeneracios_tortenetek_konyv_Koltai_Maria_pszichologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d2fc56-e2e5-408b-8ff4-a83d43928583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1193fa-1c79-4c06-9a29-22a2ccd41e67","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Transzgeneracios_tortenetek_konyv_Koltai_Maria_pszichologia","timestamp":"2021. június. 07. 18:00","title":"Az őseink szenvedése bennünk is tovább élhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6209dedc-2004-4b98-9e4b-194d8c9da153","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"A csok – családi otthonteremtési kedvezmény – hitel kamata nem lehet magasabb 3 százaléknál, ez ráadásul a futamidő végéig ennyi is marad. Nem véletlen, hogy a családok közül mind többen igénylik az akár 15 millió forint összegű hitelt, ám gyakori, hogy nincs meg a felvételéhez a szükséges elvárt jövedelem. Persze a helyzet orvosolható adóstárs bevonásával, ám ez olyan csapdahelyzetet jelenthet, ami később még visszaüthet.","shortLead":"A csok – családi otthonteremtési kedvezmény – hitel kamata nem lehet magasabb 3 százaléknál, ez ráadásul a futamidő...","id":"20210609_A_csok_hitel_rejtett_csapdaja_amivel_sokan_keson_szembesulnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6209dedc-2004-4b98-9e4b-194d8c9da153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f4f46d-9195-43ae-a076-684f4381f50f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_A_csok_hitel_rejtett_csapdaja_amivel_sokan_keson_szembesulnek","timestamp":"2021. június. 09. 09:58","title":"A csok hitel rejtett csapdája, amivel sokan későn szembesülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f39e612-0e44-468b-92a9-bf7bdcae7a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég meglepő, hogy éppen az a vállalat tesz lépéseket az alkalmazáskövetés ellen, amelyik maga is nagyrészt a hirdetésekből él. Pedig tényleg megváltoznak a Google ezzel kapcsolatos irányelvei.","shortLead":"Elég meglepő, hogy éppen az a vállalat tesz lépéseket az alkalmazáskövetés ellen, amelyik maga is nagyrészt...","id":"20210607_google_alkalmazaskovetes_android_12_apple","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f39e612-0e44-468b-92a9-bf7bdcae7a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d5307b-f5fb-4c22-91fa-196254d2159a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_google_alkalmazaskovetes_android_12_apple","timestamp":"2021. június. 07. 19:03","title":"Lép a Google, az androidos telefonokon is megoldható lesz, hogy ne kövessék a hirdetők a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189a5e2b-54fe-4356-9539-684b21817f6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kúrián folytatódik a Tiborcz-adó elnevezése miatti per Karácsony Gergely és Tiborcz István között. A főpolgármester azt ígérte, hogy a legdrágább ingatlanok tulajdonosaitól beszedik ezt az adót, Schiffer András pedig, aki Karácsonyt képviseli az eljárásban, a hvg.hu-nak elmondta, a bíróság szerint is közszereplő a miniszterelnök veje, a róla elnevezni kívánt adónem pedig közügy.","shortLead":"A Kúrián folytatódik a Tiborcz-adó elnevezése miatti per Karácsony Gergely és Tiborcz István között. A főpolgármester...","id":"20210608_Karacsony_Tiborcz_Schiffer_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=189a5e2b-54fe-4356-9539-684b21817f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e29174-85ad-431a-9bb0-8a4c5fbd9530","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_Karacsony_Tiborcz_Schiffer_birosag","timestamp":"2021. június. 08. 16:17","title":"Karácsony Gergely: Tiborcz István nem győzött a bíróságon, csak döntetlenre mentett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708ba932-2497-40b8-bec6-dc23d41a63a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szünetben már 5-0-ra vezetett a német válogatott.","shortLead":"A szünetben már 5-0-ra vezetett a német válogatott.","id":"20210608_foci_nemetorszag_lettorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=708ba932-2497-40b8-bec6-dc23d41a63a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f2635f-48a4-4562-a7a8-082cd393e08b","keywords":null,"link":"/sport/20210608_foci_nemetorszag_lettorszag","timestamp":"2021. június. 08. 06:15","title":"Hetet rúgtak a németek a letteknek az Eb-re készülve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]